Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:28

Frant написав: Що можна винайти і впровадити в феодальній агродержаві? Дерев,яну соху з металевим ралом?



Ситуація в економіці гірша, ніж лапшають з телевізора.

Влітку ціни КРЖН реально поїдуть вниз. Що можна винайти і впровадити в феодальній агродержаві? Дерев,яну соху з металевим ралом?Ситуація в економіці гірша, ніж лапшають з телевізора.Влітку ціни КРЖН реально поїдуть вниз.

Может это и моветон, но в чем-то с Франтом можно согласиться.После кратного падения в 14-15 годах, сейчас экономика Украины даже по официальной статистике (нарисованной) растет вдвое медленнее чем мировая. Хотя все наверное ждали двухзначный рост каждый год.С другой стороны - все так плохо, что буквально 4-5 хороших лет (тоесть 1 срок нормального президента) и рост должен быть просто ошеломляющий (как минимум до уровня 2013 года, тоесть рост цен на КРЖН в 2 раза в среднем).Получается, что все прогнозы по недвижимости сводятся к одному - верите ли вы что через 5 лет станет лучше чем сейчас? или даже: верите ли вы что следующий президент будет толковее чем сегодняшний?И все. Если верите - то покупайте, даже не важно что (ну, лучше конечно не полное омно) - все обьекты подорожают.Если не верите - то не покупайте, все равно шанс на падающем рынке купить суперудачный дорожающий обьект - минимальный. Разве что увидели супер-акцию от застройщика которому нужны деньги.На пиках курса покупать имеет смысл только если хочется именно купить недвижимость.В ином случае можно просто сдать долары, например по 28,5 и откупиться по 26,5 летом, помариновав гривнедепо. Недвижимость в этом цикле лишняя.