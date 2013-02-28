Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant А в Эксиме 28.69 А в Привате 28.65 и что из этого ? пане дОцент, вы б лучше занялись научной деятельностью, чего-нить полезного исследовали и внедрили в экономику. А то взятки со студиозов брать горазды, а потом удивляетесь, что у нас с экономикой не всё хорошо
reus написав:Я о том, что МОП, придомовую территорию, улицу и т. д. нельзя использовать как тебе удобно, а нужно следовать правилам и нормам, которые установлены для всех и иначе мы не станем цивилизованными
Ограждение ставить значит нельзя? Я про заборчики которые Вы недавно описывали как всеобщее благо комплекса Вопрос риторический ))) Но вообще правильно, заборчики на сегодня наше всё, одни - строят, другие - ломают и все при деле и главное поговорить и поспорить всегда есть повод )))
Закон не запрещает ограждать территорию комплекса, если сделать соответствующие согласования.
reus написав:Я о том, что МОП, придомовую территорию, улицу и т. д. нельзя использовать как тебе удобно, а нужно следовать правилам и нормам, которые установлены для всех и иначе мы не станем цивилизованными. То, что не достаточно хорошая инфраструктура, застройщики не строят паркинги и т. д., это другой вопрос, но это не значит, что долбодятлы должны парковаться в три ряда возле Гуливера и Паруса или как мой сосед долбодятел в ФК прямо на тротуаре возле входа в подъезд. Надеюсь, когда новый закон вступит в силу что-то поменяется.
С первым предложением согласен. А дальше повторю, что застройщик, администрация и горожанин - люди, жители одной страны. И правила, в т.ч. и закон, и моральные нормы одинаковы для всех, все должны им следовать. С двух сторон должно быть - с законодательной и бытовой.
Мухи отдельно, котлеты отдельно. Народ выбирает власть, которая принимает законы для всех. Действительно в идеале и власть и народ должны следовать этим нормам. А по факту паркуюсьгдехАчу, пАтАмуштА власть коррумпирована. Сделаю незаконную надстройку пАтАмуштА власть коррумпирована и т. д. Если власть игнорирует законы, нужно выбирать другую, и это не повод например, гадить в подъезде.
Якщо всі вже звикли, що політики переписують своє майно на матерів, батьків, жінок та інших родичів, то прем’єр-міністр Володимир Гройсман вчинив оригінальніше – він своїй дружині його продав. Глава уряду отримав 8,8 млн грн від продажу майна на користь ТОВ «Магігранд». І це при річній зарплаті на основному місці роботи біля 300 тис. грн.
Тема курса очень сильно влияет на РН. Особенно в моменты пиков. Например, у меня был выбор, взять по переуступке готовое, которое заселяется через полгода и спокойно сдавать, или взять у застройщика с поставкой через 3 года. Разница в цене это плата за риск. Застройщик выставил гривневую цену, которая получилась приятной в долларовом эквиваленте, перекупы не дрогнули и ни на доллар не снизили. Приз ушел застройщику.
PS Мой вчерашний прогноз о небольшом снижении не оправдался. Слиться на самом-самом пике, как и купить на самом-самом дне, это вопрос везения, а не аналитики. Основной тренд понятен с 10-ых чисел января по 20 числа февраля можно сдавать доллар и покупать гривневые активы, которые не подорожали. Это касается не только новосторек, но и техники, телефонов и т. п.
Frant написав:Що можна винайти і впровадити в феодальній агродержаві? Дерев,яну соху з металевим ралом?
Ситуація в економіці гірша, ніж лапшають з телевізора. Влітку ціни КРЖН реально поїдуть вниз.
Может это и моветон, но в чем-то с Франтом можно согласиться.
После кратного падения в 14-15 годах, сейчас экономика Украины даже по официальной статистике (нарисованной) растет вдвое медленнее чем мировая. Хотя все наверное ждали двухзначный рост каждый год.
С другой стороны - все так плохо, что буквально 4-5 хороших лет (тоесть 1 срок нормального президента) и рост должен быть просто ошеломляющий (как минимум до уровня 2013 года, тоесть рост цен на КРЖН в 2 раза в среднем).
Получается, что все прогнозы по недвижимости сводятся к одному - верите ли вы что через 5 лет станет лучше чем сейчас? или даже: верите ли вы что следующий президент будет толковее чем сегодняшний?
И все. Если верите - то покупайте, даже не важно что (ну, лучше конечно не полное омно) - все обьекты подорожают. Если не верите - то не покупайте, все равно шанс на падающем рынке купить суперудачный дорожающий обьект - минимальный. Разве что увидели супер-акцию от застройщика которому нужны деньги.
На пиках курса покупать имеет смысл только если хочется именно купить недвижимость. В ином случае можно просто сдать долары, например по 28,5 и откупиться по 26,5 летом, помариновав гривнедепо. Недвижимость в этом цикле лишняя.
Frant написав:Що можна винайти і впровадити в феодальній агродержаві? Дерев,яну соху з металевим ралом?
Ситуація в економіці гірша, ніж лапшають з телевізора. Влітку ціни КРЖН реально поїдуть вниз.
Может это и моветон, но в чем-то с Франтом можно согласиться.
После кратного падения в 14-15 годах, сейчас экономика Украины даже по официальной статистике (нарисованной) растет вдвое медленнее чем мировая. Хотя все наверное ждали двухзначный рост каждый год.
С другой стороны - все так плохо, что буквально 4-5 хороших лет (тоесть 1 срок нормального президента) и рост должен быть просто ошеломляющий (как минимум до уровня 2013 года, тоесть рост цен на КРЖН в 2 раза в среднем).
Получается, что все прогнозы по недвижимости сводятся к одному - верите ли вы что через 5 лет станет лучше чем сейчас? или даже: верите ли вы что следующий президент будет толковее чем сегодняшний?
И все. Если верите - то покупайте, даже не важно что (ну, лучше конечно не полное омно) - все обьекты подорожают. Если не верите - то не покупайте, все равно шанс на падающем рынке купить суперудачный дорожающий обьект - минимальный. Разве что увидели супер-акцию от застройщика которому нужны деньги.
На пиках курса покупать имеет смысл только если хочется именно купить недвижимость. В ином случае можно просто сдать долары, например по 28,5 и откупиться по 26,5 летом, помариновав гривнедепо. Недвижимость в этом цикле лишняя.
За счёт чего рост? Население сокращается. Нужно меньше товаров и услуг.
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