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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 84858687>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 336
Висота стель
3%
9
Гарний вигляд з вікон
9%
31
Гарні, "модні" МОПи
1%
5
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
8
Зручна локація
23%
77
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
23
Раціональне планування та метраж
16%
53
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
10
Ціна
21%
69
Якість будівництва
15%
51
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 13:27

Frant
А в Эксиме 28.69
А в Привате 28.65 и что из этого ?
пане дОцент, вы б лучше занялись научной деятельностью, чего-нить полезного исследовали и внедрили в экономику. А то взятки со студиозов брать горазды, а потом удивляетесь, что у нас с экономикой не всё хорошо :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 13:29

  stm написав:
  reus написав:Я о том, что МОП, придомовую территорию, улицу и т. д. нельзя использовать как тебе удобно, а нужно следовать правилам и нормам, которые установлены для всех и иначе мы не станем цивилизованными

Ограждение ставить значит нельзя?
Я про заборчики которые Вы недавно описывали как всеобщее благо комплекса ;) Вопрос риторический ))) Но вообще правильно, заборчики на сегодня наше всё, одни - строят, другие - ломают и все при деле и главное поговорить и поспорить всегда есть повод )))

Закон не запрещает ограждать территорию комплекса, если сделать соответствующие согласования.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 13:43

  Oak написав:
  reus написав:Я о том, что МОП, придомовую территорию, улицу и т. д. нельзя использовать как тебе удобно, а нужно следовать правилам и нормам, которые установлены для всех и иначе мы не станем цивилизованными. То, что не достаточно хорошая инфраструктура, застройщики не строят паркинги и т. д., это другой вопрос, но это не значит, что долбодятлы должны парковаться в три ряда возле Гуливера и Паруса или как мой сосед долбодятел в ФК прямо на тротуаре возле входа в подъезд.
Надеюсь, когда новый закон вступит в силу что-то поменяется.


С первым предложением согласен. А дальше повторю, что застройщик, администрация и горожанин - люди, жители одной страны. И правила, в т.ч. и закон, и моральные нормы одинаковы для всех, все должны им следовать. С двух сторон должно быть - с законодательной и бытовой.

Мухи отдельно, котлеты отдельно.
Народ выбирает власть, которая принимает законы для всех. Действительно в идеале и власть и народ должны следовать этим нормам. А по факту паркуюсьгдехАчу, пАтАмуштА власть коррумпирована. Сделаю незаконную надстройку пАтАмуштА власть коррумпирована и т. д.
Если власть игнорирует законы, нужно выбирать другую, и это не повод например, гадить в подъезде.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 13:47

Как грося деньги "зарабатывает" https://glavcom.ua/country/politics/vis ... 65486.html
Якщо всі вже звикли, що політики переписують своє майно на матерів, батьків, жінок та інших родичів, то прем’єр-міністр Володимир Гройсман вчинив оригінальніше – він своїй дружині його продав. Глава уряду отримав 8,8 млн грн від продажу майна на користь ТОВ «Магігранд». І це при річній зарплаті на основному місці роботи біля 300 тис. грн.
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zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 13:48

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:
Tribeca написав:
Перемен к лучшему в отдельно взятой стране Украина с 2013 года НЕ ВИЖУ. Это ватничество?


неа, это маркер
мба, хули

ЗначитЦА - "Пора Валить!"
Туда где МБА и умение посасывать с проглотом приносят бОльшие дивиденды.
В ту же Снигерию хотя бы :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Вижу, соответсвующий опыт у Вас есть.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:10

Кто хочет быть первым у этой малышки?:)
https://www.olx.ua/obyavlenie/srochnaya ... 59bbd08b31
Alex3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:валютную ветку!

Тема курса очень сильно влияет на РН. Особенно в моменты пиков.
Например, у меня был выбор, взять по переуступке готовое, которое заселяется через полгода и спокойно сдавать, или взять у застройщика с поставкой через 3 года. Разница в цене это плата за риск. Застройщик выставил гривневую цену, которая получилась приятной в долларовом эквиваленте, перекупы не дрогнули и ни на доллар не снизили. Приз ушел застройщику.

PS Мой вчерашний прогноз о небольшом снижении не оправдался. Слиться на самом-самом пике, как и купить на самом-самом дне, это вопрос везения, а не аналитики. Основной тренд понятен с 10-ых чисел января по 20 числа февраля можно сдавать доллар и покупать гривневые активы, которые не подорожали. Это касается не только новосторек, но и техники, телефонов и т. п.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:17

Alex3
у этого же риелтора
https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-vidovye-142m-na-dneprovskaya-nab-26-yuzhnaya-brama-osokorki-IDvAAhM.html
дому 11 лет, квартира после строителей. Это не навес, это засол
Убытков, небось, на 200 000 долл
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:28

  Frant написав:Що можна винайти і впровадити в феодальній агродержаві? Дерев,яну соху з металевим ралом? :mrgreen:

Ситуація в економіці гірша, ніж лапшають з телевізора.
Влітку ціни КРЖН реально поїдуть вниз.



Может это и моветон, но в чем-то с Франтом можно согласиться.

После кратного падения в 14-15 годах, сейчас экономика Украины даже по официальной статистике (нарисованной) растет вдвое медленнее чем мировая. Хотя все наверное ждали двухзначный рост каждый год.

С другой стороны - все так плохо, что буквально 4-5 хороших лет (тоесть 1 срок нормального президента) и рост должен быть просто ошеломляющий (как минимум до уровня 2013 года, тоесть рост цен на КРЖН в 2 раза в среднем).

Получается, что все прогнозы по недвижимости сводятся к одному - верите ли вы что через 5 лет станет лучше чем сейчас? или даже: верите ли вы что следующий президент будет толковее чем сегодняшний?

И все. Если верите - то покупайте, даже не важно что (ну, лучше конечно не полное омно) - все обьекты подорожают.
Если не верите - то не покупайте, все равно шанс на падающем рынке купить суперудачный дорожающий обьект - минимальный. Разве что увидели супер-акцию от застройщика которому нужны деньги.

На пиках курса покупать имеет смысл только если хочется именно купить недвижимость.
В ином случае можно просто сдать долары, например по 28,5 и откупиться по 26,5 летом, помариновав гривнедепо. Недвижимость в этом цикле лишняя.
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:39

  Tribeca написав:
  Frant написав:Що можна винайти і впровадити в феодальній агродержаві? Дерев,яну соху з металевим ралом? :mrgreen:

Ситуація в економіці гірша, ніж лапшають з телевізора.
Влітку ціни КРЖН реально поїдуть вниз.



Может это и моветон, но в чем-то с Франтом можно согласиться.

После кратного падения в 14-15 годах, сейчас экономика Украины даже по официальной статистике (нарисованной) растет вдвое медленнее чем мировая. Хотя все наверное ждали двухзначный рост каждый год.

С другой стороны - все так плохо, что буквально 4-5 хороших лет (тоесть 1 срок нормального президента) и рост должен быть просто ошеломляющий (как минимум до уровня 2013 года, тоесть рост цен на КРЖН в 2 раза в среднем).

Получается, что все прогнозы по недвижимости сводятся к одному - верите ли вы что через 5 лет станет лучше чем сейчас? или даже: верите ли вы что следующий президент будет толковее чем сегодняшний?

И все. Если верите - то покупайте, даже не важно что (ну, лучше конечно не полное омно) - все обьекты подорожают.
Если не верите - то не покупайте, все равно шанс на падающем рынке купить суперудачный дорожающий обьект - минимальный. Разве что увидели супер-акцию от застройщика которому нужны деньги.

На пиках курса покупать имеет смысл только если хочется именно купить недвижимость.
В ином случае можно просто сдать долары, например по 28,5 и откупиться по 26,5 летом, помариновав гривнедепо. Недвижимость в этом цикле лишняя.

За счёт чего рост? Население сокращается. Нужно меньше товаров и услуг.
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