Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Оранжевый-хит сезона написав:За счёт чего рост? Население сокращается. Нужно меньше товаров и услуг.
Уну, смотри шире.
Во-первых, население конкретно Киева постоянно растет. Во-вторых, даже если не будет расти, может увеличиваться количество кв.м. на одного человека при условии роста благосостояния этого самого человека.
Сейчас в Киеве приходится около 20 кв.м. на человека (и то по официальной статистике, реально думаю меньше, ведь куча неучтенного населения, а неучтенных квартир намного меньше). Если обеспеченность вырастет хотя-бы до 30 кв.м. на чел - уже рост в разы.
Tribeca написав:Кстати, была дискусия по поводу того, что водилы неправильно паркуют машины и т.д.
Давайте посмотрим на нашу власть, которая согласовывает проекты домов и, соотвественно, что строят застройщики.
Пример - ГЕОС. Вот какое соотношение паркомест к квартирам строит Геос в Будапеште:
Где у нас хоть ОДИН комплекс в Киеве построенный в последнее время, с соотношением паркинга к квартирам 1,2 хотя-бы?
Кто заставляет покупать квартиры в таких домах? Почему все должны стоять в жесткой пробке, пАтАмуштАнегдепарковать? Выбирайте другую власть, которая не будет брать взятки за разрешения на такие проекты.
little_wanderer написав:Может строят столько паркингов, сколько готовы купить? На Козацкой,112-114 КГС до сих пор не может продать паркинги по 80 кгрн, уже лет 8 наверно продают.
Хотя я и сам поддерживаю идею что застройщики должны строить много паркингов, которые будут пустовать годами и которые можно будет потом купить за копейки.
Застройщики и детсадики со школами не хотят строить, так что, идти у них на поводу?
Должны быть и выполняться жестко городские нормы: хочешь построить дом на 1500 квартир? Изволь построить рядом садик/школу и 1800 паркомест. Не можешь - не получишь разрешения. И все. А потом уже рассуждать что парковаться на обочине не правильно.
Потому что сейчас - беспредел. Не хотим - ничего кроме квартир не строим.
На Круше в комплексе на 1000 квартир должна была быть школа с бассейном. Но ЖИБ подумал - и решил вместо школы еще 1000 квартир построить.
В итоге только благодаря активу инвесторов и местному депутату вроде как школу удалось "отбить". И это на Позняках, где школы уже в 3 смены работают (перегружены в разы).
Кстати, жильцы действовали нормально, не то что рагули из Азова. Обращение в Кгга, к депутату, участие в заседаниях комиссий киевсовета и т.д. Не нужно никаких ур** в балаклавах и сломанных заборов.