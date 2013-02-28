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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 84858687

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 336
Висота стель
3%
9
Гарний вигляд з вікон
9%
31
Гарні, "модні" МОПи
1%
5
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
8
Зручна локація
23%
77
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
23
Раціональне планування та метраж
16%
53
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
10
Ціна
21%
69
Якість будівництва
15%
51
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, была дискусия по поводу того, что водилы неправильно паркуют машины и т.д.

Давайте посмотрим на нашу власть, которая согласовывает проекты домов и, соотвественно, что строят застройщики.

Пример - ГЕОС.
Вот какое соотношение паркомест к квартирам строит Геос в Будапеште:

Зображення

Где у нас хоть ОДИН комплекс в Киеве построенный в последнее время, с соотношением паркинга к квартирам 1,2 хотя-бы?
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:42

  Оранжевый-хит сезона написав:За счёт чего рост? Население сокращается. Нужно меньше товаров и услуг.



Уну, смотри шире.

Во-первых, население конкретно Киева постоянно растет.
Во-вторых, даже если не будет расти, может увеличиваться количество кв.м. на одного человека при условии роста благосостояния этого самого человека.

Сейчас в Киеве приходится около 20 кв.м. на человека (и то по официальной статистике, реально думаю меньше, ведь куча неучтенного населения, а неучтенных квартир намного меньше). Если обеспеченность вырастет хотя-бы до 30 кв.м. на чел - уже рост в разы.
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:05

  Tribeca написав:Кстати, была дискусия по поводу того, что водилы неправильно паркуют машины и т.д.

Давайте посмотрим на нашу власть, которая согласовывает проекты домов и, соотвественно, что строят застройщики.

Пример - ГЕОС.
Вот какое соотношение паркомест к квартирам строит Геос в Будапеште:

Зображення

Где у нас хоть ОДИН комплекс в Киеве построенный в последнее время, с соотношением паркинга к квартирам 1,2 хотя-бы?


Может строят столько паркингов, сколько готовы купить?
На Козацкой,112-114 КГС до сих пор не может продать паркинги по 80 кгрн, уже лет 8 наверно продают.

Хотя я и сам поддерживаю идею что застройщики должны строить много паркингов, которые будут пустовать годами и которые можно будет потом купить за копейки.
little_wanderer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:46

  Tribeca написав:Кстати, была дискусия по поводу того, что водилы неправильно паркуют машины и т.д.

Давайте посмотрим на нашу власть, которая согласовывает проекты домов и, соотвественно, что строят застройщики.

Пример - ГЕОС.
Вот какое соотношение паркомест к квартирам строит Геос в Будапеште:

Зображення

Где у нас хоть ОДИН комплекс в Киеве построенный в последнее время, с соотношением паркинга к квартирам 1,2 хотя-бы?

Кто заставляет покупать квартиры в таких домах?
Почему все должны стоять в жесткой пробке, пАтАмуштАнегдепарковать?
Выбирайте другую власть, которая не будет брать взятки за разрешения на такие проекты.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:50

  little_wanderer написав:Может строят столько паркингов, сколько готовы купить?

Зачем пАкупАть, если можно парковаться на газоне, тротуаре, на д. площадке?
Необходимо навести порядок на дорогах и спрос появится.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:53

  little_wanderer написав:Может строят столько паркингов, сколько готовы купить?
На Козацкой,112-114 КГС до сих пор не может продать паркинги по 80 кгрн, уже лет 8 наверно продают.

Хотя я и сам поддерживаю идею что застройщики должны строить много паркингов, которые будут пустовать годами и которые можно будет потом купить за копейки.



Застройщики и детсадики со школами не хотят строить, так что, идти у них на поводу?

Должны быть и выполняться жестко городские нормы: хочешь построить дом на 1500 квартир? Изволь построить рядом садик/школу и 1800 паркомест. Не можешь - не получишь разрешения. И все. А потом уже рассуждать что парковаться на обочине не правильно.

Потому что сейчас - беспредел. Не хотим - ничего кроме квартир не строим.

На Круше в комплексе на 1000 квартир должна была быть школа с бассейном. Но ЖИБ подумал - и решил вместо школы еще 1000 квартир построить.

В итоге только благодаря активу инвесторов и местному депутату вроде как школу удалось "отбить". И это на Позняках, где школы уже в 3 смены работают (перегружены в разы).

Кстати, жильцы действовали нормально, не то что рагули из Азова. Обращение в Кгга, к депутату, участие в заседаниях комиссий киевсовета и т.д. Не нужно никаких ур** в балаклавах и сломанных заборов.
Tribeca
 
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  #<1 ... 84858687
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