Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:53

little_wanderer написав: Может строят столько паркингов, сколько готовы купить?

На Козацкой,112-114 КГС до сих пор не может продать паркинги по 80 кгрн, уже лет 8 наверно продают.



Хотя я и сам поддерживаю идею что застройщики должны строить много паркингов, которые будут пустовать годами и которые можно будет потом купить за копейки. Может строят столько паркингов, сколько готовы купить?На Козацкой,112-114 КГС до сих пор не может продать паркинги по 80 кгрн, уже лет 8 наверно продают.Хотя я и сам поддерживаю идею что застройщики должны строить много паркингов, которые будут пустовать годами и которые можно будет потом купить за копейки.

Застройщики и детсадики со школами не хотят строить, так что, идти у них на поводу?Должны быть и выполняться жестко городские нормы: хочешь построить дом на 1500 квартир? Изволь построить рядом садик/школу и 1800 паркомест. Не можешь - не получишь разрешения. И все. А потом уже рассуждать что парковаться на обочине не правильно.Потому что сейчас - беспредел. Не хотим - ничего кроме квартир не строим.На Круше в комплексе на 1000 квартир должна была быть школа с бассейном. Но ЖИБ подумал - и решил вместо школы еще 1000 квартир построить.В итоге только благодаря активу инвесторов и местному депутату вроде как школу удалось "отбить". И это на Позняках, где школы уже в 3 смены работают (перегружены в разы).Кстати, жильцы действовали нормально, не то что рагули из Азова. Обращение в Кгга, к депутату, участие в заседаниях комиссий киевсовета и т.д. Не нужно никаких ур** в балаклавах и сломанных заборов.