Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Все эти вопросы, как и паркинги, дело спроса и доброй воли. В теории все хотят паркинги, а в реальности, услышав цену на их покупку или аренду, предпочитают парковаться на газонах.
Влад, конечно когда на 1000 квартир (1500 авто) построено всего 200 паркомест - цена неадекватная.
Если бы строили 1000 паркомест, цена была бы ниже, и все бы брали.
Вообще, вы не думали почему кусок площади 18кв.м, обрисованный белой краской по бетонному полу стоит 10-20куе? Это же как МОПы, по сути - обеспечивают нормальное функционирование комплекса. Я не сторонник чтобы Мопы были бесплатны, но строить их в 10 раз меньше нормы - это гон.
В ЧелсиТавер мне предлагали паркинг за 50куе! Карл! При цене однушки в 125куе.
И всего 40 паркомест на 90 квартир, в элитном доме, где у каждого по 2-3 машины в семье.
...давайте, я з Вами, шановні форумчани, РАЗ І НАЗАВЖДИ виясню з тим "склінням балконів!!! 1)....ну, розумію - утеплення фасадів - не естетично, виділяється і не зовсім гарно(хоч колір можна підібрати) - але, Я ЦЕ РОЗУМІЮ! 2)....ну, розумію, що кондюків прикручувати на фасад не можна - теж див. пунк 1-й! 3)....ну, розумію, що ВИНОСИТИ(пару сантиметрів на зовні) балкони, чи замуровувати їх частково блоками - це теж зло і теж див. пунк 1-й! 4)...АЛЕ, Я - НЕ РОЗУМІЮ, чому мені мають забороняти засклити балкон?!! - ЦЕ Ж МОЄ!- Я ЗА НЬОГО ПЛАТИВ БАБКИ! - це ж навіть, потрібно зробити ВІД СНІГУ І ДОЩУ! - для збереження тепла! -...... і навіщо мені балкон НЕ засклений у 5-ть м2???!- для куріння?(я навіть, і не палю!) ...ТО ЧОМУ ТУТ БІЛЬШІСТЬ ДУМАЄ, ЩО СКЛІННЯ БАЛКОНІВ - ЦЕ ЗЛО???????
Скольво в ФК1 квартир? 1000шт? А сколько в среднем машин у одной семьи? Думаю что 1.5.
А сколько паркомест? 500?
Ну вот раскупили все 500 мест, а машин на комплекс 1500. Куда деть 1000 лишних машин?
Не продавать квартиру тому, у кого есть авто? Не продавать авто тому, кто живет в ФК?
Вы тоже вроде адекватный. Повторяюсь никто не заставляет покупать квартиры в комплексе, где недостаточно паркомест. Вас же никто не заставляет покупать некачественные продукты. Понятно, что должна быть правильная политика в градостроительстве, но пока нужно исходить из того, что мы имеем на сегодняшний день. Если не навести порядок, то Киев через некоторое время просто станет в большой пробке 10 бал. Другого выхода просто не существует. Еще раз, попробуйте оставить машину под знаком в Париже, Лондоне, Берлине, Каннах посмотрим сколько денег вам обойдется паркуюсьгдехАчу, пАтАмуШтА квартирабезпаркинга. У нас принято парковаться в центре в три ряда и критиковать власти, что в его доме в спальнике нет паркинга.
Востаннє редагувалось reus в П'ят 12 січ, 2018 23:58, всього редагувалось 2 разів.
Извините неасилил ваш стиль изложения, так что ничего сказать не могу.
Tribeca написав:Вообще, вы не думали почему кусок площади 18кв.м, обрисованный белой краской по бетонному полу стоит 10-20куе? Это же как МОПы, по сути - обеспечивают нормальное функционирование комплекса. Я не сторонник чтобы Мопы были бесплатны, но строить их в 10 раз меньше нормы - это гон.
На метр паркинга приходится больше площади проездов, чем на метр квартиры мопов, поэтому не удивляюсь, что метр паркинга обходится застройщику дороже, чем метр гостиной или спальни. Люди не готовы к этой идее, что дом для авто не может быть дешевле их собственного дома, плюс безнаказанность - зачем платить, когда рядом есть ничьи проезды, улицы и газоны?
Долярчик написав:...давайте, я з Вами, шановні форумчани, РАЗ І НАЗАВЖДИ виясню з тим "склінням балконів!!! 1)....ну, розумію - утеплення фасадів - не естетично, виділяється і не зовсім гарно(хоч колір можна підібрати) - але, Я ЦЕ РОЗУМІЮ! 2)....ну, розумію, що кондюків прикручувати на фасад не можна - теж див. пунк 1-й! 3)....ну, розумію, що ВИНОСИТИ(пару сантиметрів на зовні) балкони, чи замуровувати їх частково блоками - це теж зло і теж див. пунк 1-й! 4)...АЛЕ, Я - НЕ РОЗУМІЮ, чому мені мають забороняти засклити балкон?!! - ЦЕ Ж МОЄ!- Я ЗА НЬОГО ПЛАТИВ БАБКИ! - це ж навіть, потрібно зробити ВІД СНІГУ І ДОЩУ! - для збереження тепла! -...... і навіщо мені балкон НЕ засклений у 5-ть м2???!- для куріння?(я навіть, і не палю!) ...ТО ЧОМУ ТУТ БІЛЬШІСТЬ ДУМАЄ, ЩО СКЛІННЯ БАЛКОНІВ - ЦЕ ЗЛО???????
Vlad442 написав:Извините неасилил ваш стиль изложения, так что ничего сказать не могу.
коротко... ...в чім зло скління балконів?
А Вы обещаете, что если я Вам отвечу, Вы продолжите дискуссию, как взрослый человек, а не как пуберантная школьница со всеми вашими ми-ми-ми....?????)))))!!!!! (ps и видео из группы девочек недоросток)?
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 13 січ, 2018 00:09, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Извините неасилил ваш стиль изложения, так что ничего сказать не могу.
коротко... ...в чім зло скління балконів?
А Вы обещаете, что если я Вам отвечу, Вы продолжите дискуссию, как взрослый человек, а не как пуберантная школьница со всеми вашими ми-ми-ми....?????)))))!!!!! (ps и видео из группы девочек недоросток)?
Вам буду відповідати коротко але аргументи ваші мають бути міцні, як камінь