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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 89909192

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 342
Висота стель
3%
10
Гарний вигляд з вікон
9%
32
Гарні, "модні" МОПи
1%
5
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
8
Зручна локація
23%
78
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
23
Раціональне планування та метраж
16%
54
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
11
Ціна
20%
69
Якість будівництва
15%
52
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 02:30

  reus написав:Еще раз, попробуйте оставить машину под знаком в Париже, Лондоне, Берлине, Каннах посмотрим сколько денег вам обойдется паркуюсьгдехАчу, пАтАмуШтА квартирабезпаркинга.
У нас принято парковаться в центре в три ряда и критиковать власти, что в его доме в спальнике нет паркинга.

В Вене денег нисколько не стоит, проверено на днях. Ну кроме полосы из баллона по новехонькому GLE- сраные гейропейцы не знают даже правильные серии нумеров)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 02:35

  reus написав:
  Долярчик написав:коротко...в чім зло скління балконів? :D

Зображення

это где такая инженерия круща? хочу потрогать руками :mrgreen:
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 804
З нами з: 07.08.17
Подякував: 320 раз.
Подякували: 58 раз.
 
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  #<1 ... 89909192
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