В Вене денег нисколько не стоит, проверено на днях. Ну кроме полосы из баллона по новехонькому GLE- сраные гейропейцы не знают даже правильные серии нумеров)
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Додано: Суб 13 січ, 2018 02:30
В Вене денег нисколько не стоит, проверено на днях. Ну кроме полосы из баллона по новехонькому GLE- сраные гейропейцы не знают даже правильные серии нумеров)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 13 січ, 2018 02:35
это где такая инженерия круща? хочу потрогать руками
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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