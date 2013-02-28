Сержик - он вышел в гривну и сдал 100 долларов.
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Додано: Суб 13 січ, 2018 12:30
Сержик - он вышел в гривну и сдал 100 долларов.
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Додано: Суб 13 січ, 2018 12:41
Сорри, Мхитаряна младшего и дизайнеров работающих на Тарян груп.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 13 січ, 2018 12:42
нет
где вы увидели претензии? завидую жильцам клубняка
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 13 січ, 2018 12:45, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 13 січ, 2018 12:43
Человек в сфере потребления радуется не абсолютным характеристикам, а в сравнении с альтернативами.
По сравнению с бараками в свое время это было супер, по сравнению с современным уровнем, не очень.
В свое время Жигули были шагом вперед по сравнению с Москвичем, а сейчас фу-фу по сравнению с Гольфом.
Додано: Суб 13 січ, 2018 13:15
Ты опять брешешь как собака у пустой миски. Новострои таки разбирают,а отчёт продаж от нбу,это твоя влажная фантазия,голословная. Такая же балабольная как и все твои лузерские высеры
Додано: Суб 13 січ, 2018 14:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Як то кажуть покажи дурному як христитися, він й лоба розшибе.
Я не проти скління балконів, але по єдиному проекту для конкретного будинку, якщо це вторинка. Для нових будинків забудовник сам повинен склити, якщо передбачено проектом.
Якщо кожен буде склити балкон як йому заманеться, то ми отримаємо Каір, в який Київ поступово перетворюється.
Додано: Суб 13 січ, 2018 17:26
Вже перетворився. Лише рожевоокулярники та вийописті любителі гіроскутерів цього не бачать. Мабуть. Ніколи не були в Каїрі.
Справа за малим - дочекатись ціни нерухомості в центрі по 1000 дол/м2.
Тому що на окраїнах Куйова ціни вже каїрські.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Суб 13 січ, 2018 17:37
Вас треба забанити за ваше туфтогонство, на окраїнах найкраще розкуповують житло, приклад тому Варшавский м-н, при значно виросших цінах три черги розкуплені, також приводили приклади Аркади, черги в відділи продажу. Пора вдягати вам окуляри шановний, ви тут вже не одного інвестора збили з толку своїми некваліфікованими репліками. В центрі ви не дочекаєтесь по 1000 баксів, в Києві житло завжди було не для всіх.
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