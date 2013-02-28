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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 91929394

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 342
Висота стель
3%
10
Гарний вигляд з вікон
9%
32
Гарні, "модні" МОПи
1%
5
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
8
Зручна локація
23%
78
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
23
Раціональне планування та метраж
16%
54
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
11
Ціна
20%
69
Якість будівництва
15%
52
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 12:30

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Почему я вышел в гривну именно сегодня? Сработали несколько индикаторов.

пессимист)))

Сержик - он вышел в гривну и сдал 100 долларов. :mrgreen:
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zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 12:41

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:
Входная группа и мопы нереальный ЖЫР!!!
Думаю нужно Таряна пригласить, пусть поучится как нужно делать!
:mrgreen:

Тарян это што?

Сорри, Мхитаряна младшего и дизайнеров работающих на Тарян груп. 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 12:42

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:Входная группа и мопы нереальный ЖЫР!!!

Ваши родители в своё время наверняка были рады такому ЖЫРу.
А то, что это выглядит так, как есть, -Ваша претензия современникам Ваших родителей

нет

где вы увидели претензии? завидую жильцам клубняка :mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 13 січ, 2018 12:45, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 12:43

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:Входная группа и мопы нереальный ЖЫР!!!

Ваши родители в своё время наверняка были рады такому ЖЫРу.
А то, что это выглядит так, как есть, -Ваша претензия современникам Ваших родителей

Человек в сфере потребления радуется не абсолютным характеристикам, а в сравнении с альтернативами.
По сравнению с бараками в свое время это было супер, по сравнению с современным уровнем, не очень.
В свое время Жигули были шагом вперед по сравнению с Москвичем, а сейчас фу-фу по сравнению с Гольфом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 13:15

  zahar_ написав:
  awm111 написав: По факту новострои разбирают как горячие пирожки. Даже удивительно,народ несет деньги на уровне забора,причем не только спекули но и конечный покупатель-хомяк пересичный.

Вы опять пишите ложь - "По факту новострои разбирают как горячие пирожки."
Отчёт НБУ говорит о малом спросе на первичке Киева.
ЦА думаю разберётся кто свистит - НБУ или учётка awm111.

Ты опять брешешь как собака у пустой миски. Новострои таки разбирают,а отчёт продаж от нбу,это твоя влажная фантазия,голословная. Такая же балабольная как и все твои лузерские высеры
awm111
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 14:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:..нє, ну то я написав. що з "виносом" і все таке - я розумію, що це зло!
....я НЕ РОЗУМІЮ, вчім зло того, що я просто засклю свій балкон, який мвє 5-ть м2?- нащо мені така велика площа відкритою?

Як то кажуть покажи дурному як христитися, він й лоба розшибе.
Я не проти скління балконів, але по єдиному проекту для конкретного будинку, якщо це вторинка. Для нових будинків забудовник сам повинен склити, якщо передбачено проектом.
Якщо кожен буде склити балкон як йому заманеться, то ми отримаємо Каір, в який Київ поступово перетворюється.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 17:26

  reus написав:Якщо кожен буде склити балкон як йому заманеться, то ми отримаємо Каір, в який Київ поступово перетворюється.


Вже перетворився. Лише рожевоокулярники та вийописті любителі гіроскутерів цього не бачать. Мабуть. Ніколи не були в Каїрі. :mrgreen:

Справа за малим - дочекатись ціни нерухомості в центрі по 1000 дол/м2.
Тому що на окраїнах Куйова ціни вже каїрські.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 17:37

  Frant написав:
  reus написав:Якщо кожен буде склити балкон як йому заманеться, то ми отримаємо Каір, в який Київ поступово перетворюється.


Вже перетворився. Лише рожевоокулярники та вийописті любителі гіроскутерів цього не бачать. Мабуть. Ніколи не були в Каїрі. :mrgreen:

Справа за малим - дочекатись ціни нерухомості в центрі по 1000 дол/м2.
Тому що на окраїнах Куйова ціни вже каїрські.


Вас треба забанити за ваше туфтогонство, на окраїнах найкраще розкуповують житло, приклад тому Варшавский м-н, при значно виросших цінах три черги розкуплені, також приводили приклади Аркади, черги в відділи продажу. Пора вдягати вам окуляри шановний, ви тут вже не одного інвестора збили з толку своїми некваліфікованими репліками. В центрі ви не дочекаєтесь по 1000 баксів, в Києві житло завжди було не для всіх.
remark
 
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