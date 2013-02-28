Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Увеличение интеграла на 10% в месяц в домашних условиях без операции! Не будь терпилой у шаромыг! Не плати за воздух! Лучший выбор винтажных панелек элитной Оболони! Ежи и утки! www.vogni-oboloni.ucoz.ua e-mail: rieltor@deneg.net (066)666-0-666 Валентин
awm111 написав: По факту новострои разбирают как горячие пирожки. Даже удивительно,народ несет деньги на уровне забора,причем не только спекули но и конечный покупатель-хомяк пересичный.
Вы опять пишите ложь - "По факту новострои разбирают как горячие пирожки." Отчёт НБУ говорит о малом спросе на первичке Киева. ЦА думаю разберётся кто свистит - НБУ или учётка awm111.
Ты опять брешешь как собака у пустой миски. Новострои таки разбирают,а отчёт продаж от нбу,это твоя влажная фантазия,голословная. Такая же балабольная как и все твои лузерские высеры
Господа финансисты как вам очередная манипуляция в сообщении с учётки awm111? Этот awm111 даже отчёт НБУ не читал - о малом спросе на первичке Киева и в связи с малым спросом возможной остановки строек у застройщиков.
Оранжевый-хит сезона написав:Что думаете с электрокарами в 2018 году будет в Украине? Пока ажиотажа не видно.
Электрокар это инструмент, который подходит не всем. Если есть место для зарядки (гараж, паркинт с розеткой, частный сектор) и пробег менее 100 км, при этом каждые день (большие годовые пробеги), то нужно брать. Тем, кто ездит мало, или проблемы с зарядкой, ждать беспилотных электротакси.
Оранжевый-хит сезона написав:Что думаете с электрокарами в 2018 году будет в Украине? Пока ажиотажа не видно.
Электрокар это инструмент, который подходит не всем. Если есть место для зарядки (гараж, паркинт с розеткой, частный сектор) и пробег менее 100 км, при этом каждые день (большие годовые пробеги), то нужно брать. Тем, кто ездит мало, или проблемы с зарядкой, ждать беспилотных электротакси.
Это удобно для жителей пригорода (частные дома), для города смысла мало.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона написав:На стройках проблемы с каменщиками, поуезжали в Польшу.
Перспектива: Ремонт в новострое - равен цене квартиры в новострое эконом класса.
Цена работы строителя-ремонтника заложена как в ремонте, так и в стоимости квадратного метра. Если не ошибаюсь (лень искать), то Аркада в официальный письмах инвесторам пишет, что перенос связан с отъездом ремонтиков/строителей на заработки. Так что придется либо платить больше, либо дольше ждать, пока три калеки за украинские зарплаты будут достраивать дом. В частности поэтому последняя покупка это покупка квартиры без ремонта.
Оранжевый-хит сезона написав:На стройках проблемы с каменщиками, поуезжали в Польшу.
Перспектива: Ремонт в новострое - равен цене квартиры в новострое эконом класса.
Цена работы строителя-ремонтника заложена как в ремонте, так и в стоимости квадратного метра. Если не ошибаюсь (лень искать), то Аркада в официальный письмах инвесторам пишет, что перенос связан с отъездом ремонтиков/строителей на заработки. Так что придется либо платить больше, либо дольше ждать, пока три калеки за украинские зарплаты будут достраивать дом. В частности поэтому последняя покупка это покупка квартиры без ремонта.
А если бетонщики уедут, что тогда Аркада напишет инвесторам?
Оранжевый-хит сезона написав:На стройках проблемы с каменщиками, поуезжали в Польшу.
Перспектива: Ремонт в новострое - равен цене квартиры в новострое эконом класса.
Цена работы строителя-ремонтника заложена как в ремонте, так и в стоимости квадратного метра. Если не ошибаюсь (лень искать), то Аркада в официальный письмах инвесторам пишет, что перенос связан с отъездом ремонтиков/строителей на заработки. Так что придется либо платить больше, либо дольше ждать, пока три калеки за украинские зарплаты будут достраивать дом. В частности поэтому последняя покупка это покупка квартиры без ремонта.
но блин сдача в 2020 году выглядит сомнительной
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Два года стабильности (хоть и в хреновом состоянии экономики) вскружили вам головы. И теперь кажется что так будет всегда.
Ничего подобного - в следующие 2 года (18-19) нас ждет очередная ступенька вниз.
Украина интегрирована в мировую и европейскую экономику. Не может быть, что везде вверх, а у нас вниз. После стольких ступенек вниз теперь путь только вверх, что мы и видим в статистике доходов. Два года стабильности это пауза перед ростом, а не перед падением.
Які вам ще докази потрібні, ціни на сайті Варшавский не виставляє, інформація отримана при особистому відвідуванні відділу продажу.
Рыба-сом, обращаю ваше внимание что оппонент блуждает в трёх соснах - говорит типа о цене в марте, а на сайте домика обсуждение почему-то идёт с сентября, когда курс был отнюдь не 26.7 как тулит ремарк? Хочу отметить также что ремарк неоднократно замечен в болтологии - постоянно трепется что у застройщиков все квартиры разгребают на этапе строительства. А в реальности у застройщиков десятки тысяч квартир в уже готовых к эксплуатации домах в "навесе". В общем я бы этому жельтемену на слово не верил бы.