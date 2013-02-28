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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 979899100101102>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 349
Висота стель
3%
10
Гарний вигляд з вікон
9%
32
Гарні, "модні" МОПи
1%
5
"Жорстка" обслуговуюча компанія
3%
9
Зручна локація
23%
80
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
24
Раціональне планування та метраж
15%
54
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
11
Ціна
20%
71
Якість будівництва
15%
53
Всього голосів : 349
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 23:11

  remark написав:
  Рыба-сом написав:
  remark написав:Які вам ще докази потрібні, ціни на сайті Варшавский не виставляє, інформація отримана при особистому відвідуванні відділу продажу.

Ну, хоч якісь (форум Варшавського і т.д.). Якщо не підводить пам'ять, найнижчими цінами в грн там були Крістер на старті (ПА12000) та КМБ з ПА12500 влітку 2015.

http://forum.domik.ua/mikrorajon-varsha ... 09-20.html
читайте там цена 11900грн
В Кристере за 43 кв.м цена была 636000грн без скидок на 1-но комнатные.

Приймається. Дякую.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 23:12

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:На стройках проблемы с каменщиками, поуезжали в Польшу.

Перспектива: Ремонт в новострое - равен цене квартиры в новострое эконом класса.

Либо брать панельки от Оркады с ремонтом
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 23:12

  awm111 написав:
  zahar_ написав:
  awm111 написав: По факту новострои разбирают как горячие пирожки. Даже удивительно,народ несет деньги на уровне забора,причем не только спекули но и конечный покупатель-хомяк пересичный.

Вы опять пишите ложь - "По факту новострои разбирают как горячие пирожки."
Отчёт НБУ говорит о малом спросе на первичке Киева.
ЦА думаю разберётся кто свистит - НБУ или учётка awm111.

Ты опять брешешь как собака у пустой миски. Новострои таки разбирают,а отчёт продаж от нбу,это твоя влажная фантазия,голословная. Такая же балабольная как и все твои лузерские высеры

Господа финансисты как вам очередная манипуляция в сообщении с учётки awm111?
Этот awm111 даже отчёт НБУ не читал - о малом спросе на первичке Киева и в связи с малым спросом возможной остановки строек у застройщиков.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Что думаете с электрокарами в 2018 году будет в Украине? Пока ажиотажа не видно.

Электрокар это инструмент, который подходит не всем. Если есть место для зарядки (гараж, паркинт с розеткой, частный сектор) и пробег менее 100 км, при этом каждые день (большие годовые пробеги), то нужно брать. Тем, кто ездит мало, или проблемы с зарядкой, ждать беспилотных электротакси.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 23:17

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Что думаете с электрокарами в 2018 году будет в Украине? Пока ажиотажа не видно.

Электрокар это инструмент, который подходит не всем. Если есть место для зарядки (гараж, паркинт с розеткой, частный сектор) и пробег менее 100 км, при этом каждые день (большие годовые пробеги), то нужно брать. Тем, кто ездит мало, или проблемы с зарядкой, ждать беспилотных электротакси.

Это удобно для жителей пригорода (частные дома), для города смысла мало.
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 23:20

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:На стройках проблемы с каменщиками, поуезжали в Польшу.

Перспектива: Ремонт в новострое - равен цене квартиры в новострое эконом класса.

Цена работы строителя-ремонтника заложена как в ремонте, так и в стоимости квадратного метра.
Если не ошибаюсь (лень искать), то Аркада в официальный письмах инвесторам пишет, что перенос связан с отъездом ремонтиков/строителей на заработки.
Так что придется либо платить больше, либо дольше ждать, пока три калеки за украинские зарплаты будут достраивать дом. В частности поэтому последняя покупка это покупка квартиры без ремонта.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 23:24

  Vlad442 написав:
  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:На стройках проблемы с каменщиками, поуезжали в Польшу.

Перспектива: Ремонт в новострое - равен цене квартиры в новострое эконом класса.

Цена работы строителя-ремонтника заложена как в ремонте, так и в стоимости квадратного метра.
Если не ошибаюсь (лень искать), то Аркада в официальный письмах инвесторам пишет, что перенос связан с отъездом ремонтиков/строителей на заработки.
Так что придется либо платить больше, либо дольше ждать, пока три калеки за украинские зарплаты будут достраивать дом. В частности поэтому последняя покупка это покупка квартиры без ремонта.

А если бетонщики уедут, что тогда Аркада напишет инвесторам?
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 23:24

  Vlad442 написав:
  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:На стройках проблемы с каменщиками, поуезжали в Польшу.

Перспектива: Ремонт в новострое - равен цене квартиры в новострое эконом класса.

Цена работы строителя-ремонтника заложена как в ремонте, так и в стоимости квадратного метра.
Если не ошибаюсь (лень искать), то Аркада в официальный письмах инвесторам пишет, что перенос связан с отъездом ремонтиков/строителей на заработки.
Так что придется либо платить больше, либо дольше ждать, пока три калеки за украинские зарплаты будут достраивать дом. В частности поэтому последняя покупка это покупка квартиры без ремонта.

но блин сдача в 2020 году выглядит сомнительной
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 23:25

  Tribeca написав:Вы напрасно смеетесь над Франтом.

Два года стабильности (хоть и в хреновом состоянии экономики) вскружили вам головы. И теперь кажется что так будет всегда.

Ничего подобного - в следующие 2 года (18-19) нас ждет очередная ступенька вниз.

Украина интегрирована в мировую и европейскую экономику. Не может быть, что везде вверх, а у нас вниз. После стольких ступенек вниз теперь путь только вверх, что мы и видим в статистике доходов. Два года стабильности это пауза перед ростом, а не перед падением.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 23:30

  remark написав:
  Рыба-сом написав:
  remark написав:Пояснюю:
в лютому -березні 2016 року курс був 26.7
https://finance.i.ua/nbu/?d=18&m=3&y=2016
Ціна 1-но кімнатної квартири в першій черзі серія 1К1 37,76кв.м(https://varshavsky.com.ua/ua/flats/) коштувала 553000грн, при 100% оплаті мінус 10% тобто 497700грн, що по курсу 26,7 в баксах складає 18640доларів, виходить за квадрат 493,65 бакса.

ПА13000? А пруф є?

Які вам ще докази потрібні, ціни на сайті Варшавский не виставляє, інформація отримана при особистому відвідуванні відділу продажу.

Рыба-сом, обращаю ваше внимание что оппонент блуждает в трёх соснах - говорит типа о цене в марте, а на сайте домика обсуждение почему-то идёт с сентября, когда курс был отнюдь не 26.7 как тулит ремарк?
Хочу отметить также что ремарк неоднократно замечен в болтологии - постоянно трепется что у застройщиков все квартиры разгребают на этапе строительства. А в реальности у застройщиков десятки тысяч квартир в уже готовых к эксплуатации домах в "навесе".
В общем я бы этому жельтемену на слово не верил бы.
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zahar_
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