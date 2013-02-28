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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 січ, 2018 23:31
Vlad442 написав: Tribeca написав:
Вы напрасно смеетесь над Франтом.
Два года стабильности (хоть и в хреновом состоянии экономики) вскружили вам головы. И теперь кажется что так будет всегда.
Ничего подобного - в следующие 2 года (18-19) нас ждет очередная ступенька вниз.
Украина интегрирована в мировую и европейскую экономику. Не может быть, что везде вверх, а у нас вниз. После стольких ступенек вниз теперь путь только вверх, что мы и видим в статистике доходов. Два года стабильности это пауза перед ростом, а не перед падением.
осталось понять на чём расти будем
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Додано: Суб 13 січ, 2018 23:35
Tribeca написав:
Поэтому горизонт планирования у меня сейчас - 6-9месяцев, даже 12 месяцев не могу спланировать.
А тот, кто не планирует стратегически, всегда проигрывает на длинных дистанциях тому, кто планирует. Я понимаю, что я в неправильной позиции, но пока не могу придумать как и что с этим делать.
Та ладно... В свете Ваших последних покупок, которые более продуманные и взвешенные, чем мои, с горизонтом планирования у Вас все в порядке.
Задним умом понимаю, что сделал глупость, отчитавшись о своих финансах и инвестициях, в отличии от Вас. Это было ни к чему. Сработал фактор средних ступений пирамиды Маслоу - потребность в признании, потому что, даже жена, когда я рассказываю про свои инвестиции, откровенно скучает.
Постараюсь в дальнейшем быть более сдержанным.
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Додано: Суб 13 січ, 2018 23:37
Vlad442 написав: Tribeca написав:
Поэтому горизонт планирования у меня сейчас - 6-9месяцев, даже 12 месяцев не могу спланировать.
А тот, кто не планирует стратегически, всегда проигрывает на длинных дистанциях тому, кто планирует. Я понимаю, что я в неправильной позиции, но пока не могу придумать как и что с этим делать.
Та ладно... В свете Ваших последних покупок, которые более продуманные и взвешенные, чем мои, с горизонтом планирования у Вас все в порядке.
Задним умом понимаю, что сделал глупость, отчитавшись о своих финансах и инвестициях, в отличии от Вас. Это было ни к чему. Сработал фактор средних ступений пирамиды Маслоу - потребность в признании, потому что, даже жена, когда я рассказываю про свои инвестиции, откровенно скучает.
Постараюсь в дальнейшем быть более сдержанным.
2 дом хорошая инвестиция, посмотрим как себя поведут цены в этом районе в июне после заселения домов первой очереди
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Додано: Суб 13 січ, 2018 23:38
Оранжевый-хит сезона написав:
осталось понять на чём расти будем
На низкой базе. Через 10 лет мы будем обычной восточноевропейской страной. На Восток путь отрезан, остался только на Запад. Уже сейчас европейский бизнес переносит производства на ЗУ. Дальше больше.
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Vlad442
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Додано: Суб 13 січ, 2018 23:42
Оранжевый-хит сезона написав: Vlad442 написав: Tribeca написав:
Вы напрасно смеетесь над Франтом.
Два года стабильности (хоть и в хреновом состоянии экономики) вскружили вам головы. И теперь кажется что так будет всегда.
Ничего подобного - в следующие 2 года (18-19) нас ждет очередная ступенька вниз.
Украина интегрирована в мировую и европейскую экономику. Не может быть, что везде вверх, а у нас вниз. После стольких ступенек вниз теперь путь только вверх, что мы и видим в статистике доходов. Два года стабильности это пауза перед ростом, а не перед падением.
осталось понять на чём расти будем
Я це питання задавав Фейслесу та іншим рожевоокулярникам 100 разів. Відповіді немає.
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 13 січ, 2018 23:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2018 23:44
Vlad442 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
осталось понять на чём расти будем
На низкой базе. Через 10 лет мы будем обычной восточноевропейской страной. На Восток путь отрезан, остался только на Запад. Уже сейчас европейский бизнес переносит производства на ЗУ. Дальше больше.
Чергова маячня. Ніхто нічого сюди не переносить. Хіба що скручування проволки для авто з ЗП 200 дол/міс.
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 13 січ, 2018 23:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2018 23:46
Vlad442 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
осталось понять на чём расти будем
На низкой базе. Через 10 лет мы будем обычной восточноевропейской страной. На Восток путь отрезан, остался только на Запад. Уже сейчас европейский бизнес переносит производства на ЗУ. Дальше больше.
по законам истоии, на ближайших выборах нас ожидает "реваншизм", кому как не жителю Харькова это понимать
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Додано: Суб 13 січ, 2018 23:47
Оранжевый-хит сезона написав:
2 дом хорошая инвестиция
Зарываться в котлован с перспективой сдачи в лучшем случае через 3 года? При этом привязанный к сдаче недостроев Градомира? Дом хороший, квартира отличная, инвестиция спорная. Только ожидание сверхприбыли как-то ее оправдывает.
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Додано: Суб 13 січ, 2018 23:50
Оранжевый-хит сезона написав:
по законам истоии, на ближайших выборах нас ожидает "реваншизм"
Как инвестор я исхожу из реалий/предположений второго срока.
Оцениваю такой вариант с вероятностью 95%.
Даже смена курса слабо повлияет на ситуацию на РН. Фактически, мы уже сменили курс, кредитов МВФ что-то не видно.
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Додано: Суб 13 січ, 2018 23:55
Vlad442 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
по законам истоии, на ближайших выборах нас ожидает "реваншизм"
Как инвестор я исхожу из реалий/предположений второго срока.
Оцениваю такой вариант с вероятностью 95%.
Даже смена курса слабо повлияет на ситуацию на РН. Фактически, мы уже сменили курс, кредитов МВФ что-то не видно.
Даже если действующий Президент выиграет выборы в марте 2019 года, то парламент в октябре 2019 будет точно не его. Будет "широкая коалиция" БЮТ и Опоблока под девизом "схід і захід разом". И Премьер баба с косой
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