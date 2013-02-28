reus написав: Повторяюсь никто не заставляет покупать квартиры в комплексе, где недостаточно паркомест.

Вас же никто не заставляет покупать некачественные продукты.

Понятно, что должна быть правильная политика в градостроительстве, но пока нужно исходить из того, что мы имеем на сегодняшний день.

Если не навести порядок, то Киев через некоторое время просто станет в большой пробке 10 бал. Другого выхода просто не существует. Повторяюсь никто не заставляет покупать квартиры в комплексе, где недостаточно паркомест.Вас же никто не заставляет покупать некачественные продукты.Понятно, что должна быть правильная политика в градостроительстве, но пока нужно исходить из того, что мы имеем на сегодняшний день.Если не навести порядок, то Киев через некоторое время просто станет в большой пробке 10 бал. Другого выхода просто не существует.

Когда начинают рассказывать про "лессе фэр" и "невидимую руку Адама Смита" ("такое покупают", "кто заставляет"), я вспоминаю две истории - притом, из жизни этой страны.Первое: запрет возведения неутеплённых новостроев. На 100% уверен, что если б его не было, то в экономе сейчас бы шла голая панель, а на форуме толкали б телегу "зачем покупаете". Т.е. админ. меры в данном случае сработали на всеобщее благо.Второе: запрет курения в кафе-ресторанах. Мне, как некурящему, это до сих пор как бальзам на сердце, т.к. раньше после посещения паба и даже романтичного ресторонта по приходу домой шмоты приходилось просто выбрасывать на балкон, чтоб не воняли куревом + что там надышал. А вони сколько было - в т.ч. тут на форумах в соответствующих темах - "рестораны разорятся, никто ходить не будет, забастовка" и т.п. Но в реале все схавали (т.к. запрет действует практически повсеместно) и опять же в целом можно на 100% засчитать в пэрэмоги. Опять же, админ. меры.