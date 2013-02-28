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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 99100101102>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 349
Висота стель
3%
10
Гарний вигляд з вікон
9%
32
Гарні, "модні" МОПи
1%
5
"Жорстка" обслуговуюча компанія
3%
9
Зручна локація
23%
80
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
24
Раціональне планування та метраж
15%
54
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
11
Ціна
20%
71
Якість будівництва
15%
53
Всього голосів : 349
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 23:57

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:по законам истоии, на ближайших выборах нас ожидает "реваншизм"

Как инвестор я исхожу из реалий/предположений второго срока.
Оцениваю такой вариант с вероятностью 95%.
Даже смена курса слабо повлияет на ситуацию на РН. Фактически, мы уже сменили курс, кредитов МВФ что-то не видно.



Влад, без внешней поддержки нам амбец, это очевидно. Только переварили 3 млрд дол бондов (хватило на пару месяцев), сейчас очередного "кормления" нет - и вот курс уже шевелится.

При этом РФ укрепляется - нефть уже по 70.
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 23:59

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:2 дом хорошая инвестиция

Зарываться в котлован с перспективой сдачи в лучшем случае через 3 года? При этом привязанный к сдаче недостроев Градомира? Дом хороший, квартира отличная, инвестиция спорная. Только ожидание сверхприбыли как-то ее оправдывает.

Я исхожу из того что первую очередь заселят летом 2018, а вторую летом 2019. И тогда же наступит "демографическое дно". Расчитывать на сверхприбыль в хорошем доме в окружении "правобережных Позняков", несколько оптимистично.
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 00:03

  Tribeca написав:
  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:по законам истоии, на ближайших выборах нас ожидает "реваншизм"

Как инвестор я исхожу из реалий/предположений второго срока.
Оцениваю такой вариант с вероятностью 95%.
Даже смена курса слабо повлияет на ситуацию на РН. Фактически, мы уже сменили курс, кредитов МВФ что-то не видно.



Влад, без внешней поддержки нам амбец, это очевидно. Только переварили 3 млрд дол бондов (хватило на пару месяцев), сейчас очередного "кормления" нет - и вот курс уже шевелится.

При этом РФ укрепляется - нефть уже по 70.

Курс пойдёт вниз уже недельки через две.
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 00:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне никто не верит что Киев ожидает отрицательная рождаемость. А мы можем увидеть это уже в ЭТОМ году. Ну если не в этом то в 2019 100%
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 00:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:Хіба що скручування проволки для авто з ЗП 200 дол/міс.

Трохи скоригую.
На ЗП 300 юсд нема бажаючих. кажуть або 20к гривень, або ми поїхали на Польщу. Виловлюють робітників по забитих селах.



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Basilio
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 00:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Расчитывать на сверхприбыль в хорошем доме в окружении "правобережных Позняков", несколько оптимистично.

Люди стадные животные. Селятся в Киеве, а не в Полтаве. Развитие и застройка этого района это один из факторов вверх. Сейчас это выселки с неплохой перспективой. Через 10 лет (когда будет пик пузыря на РН) будет центр одного из самых массовых и востребованных спальных районов Киева.
Аренда это хорошо, но аренда плюс рост цены лучше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 00:23

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Расчитывать на сверхприбыль в хорошем доме в окружении "правобережных Позняков", несколько оптимистично.

Люди стадные животные. Селятся в Киеве, а не в Полтаве. Развитие и застройка этого района это один из факторов вверх. Сейчас это выселки с неплохой перспективой. Через 10 лет (когда будет пик пузыря на РН) будет центр одного из самых массовых и востребованных спальных районов Киева.
Аренда это хорошо, но аренда плюс рост цены лучше.

В конце февраля будет статистика по 2017 году и по стройке и по демографии. С цифрами вы вроди как дружите. Тенденцию 2016 к 2017 посчитать сумеете. И легко спроецируете это на 2019 и 2020 года. Это будет даже не дно, а днище. :mrgreen:
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 00:32

В Изюме будет плохо, в Запорожье, в Херсоне, но не в Киеве. В Киеве с населением будет все ОК. Поэтому Киев это единственное место в Украине, куда есть смысл вкладываться.
Плюс бум строительства (нигде не строят как в Киеве) опустил цены на запредельно низкий уровень. Я приводил примеры строек в облцентрах в сопоставимых местах по цене как в Киеве, а иногда даже и выше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 00:45

  Рыба-сом написав:
  reus написав:Повторяюсь никто не заставляет покупать квартиры в комплексе, где недостаточно паркомест.
Вас же никто не заставляет покупать некачественные продукты.
Понятно, что должна быть правильная политика в градостроительстве, но пока нужно исходить из того, что мы имеем на сегодняшний день.
Если не навести порядок, то Киев через некоторое время просто станет в большой пробке 10 бал. Другого выхода просто не существует.

Когда начинают рассказывать про "лессе фэр" и "невидимую руку Адама Смита" ("такое покупают", "кто заставляет"), я вспоминаю две истории - притом, из жизни этой страны.
Первое: запрет возведения неутеплённых новостроев. На 100% уверен, что если б его не было, то в экономе сейчас бы шла голая панель, а на форуме толкали б телегу "зачем покупаете". Т.е. админ. меры в данном случае сработали на всеобщее благо.
Второе: запрет курения в кафе-ресторанах. Мне, как некурящему, это до сих пор как бальзам на сердце, т.к. раньше после посещения паба и даже романтичного ресторонта по приходу домой шмоты приходилось просто выбрасывать на балкон, чтоб не воняли куревом + что там надышал. А вони сколько было - в т.ч. тут на форумах в соответствующих темах - "рестораны разорятся, никто ходить не будет, забастовка" и т.п. Но в реале все схавали (т.к. запрет действует практически повсеместно) и опять же в целом можно на 100% засчитать в пэрэмоги. Опять же, админ. меры.

Никто не спорит, что государство должно жестко регулировать эти вопросы во благо общины городов. Но на данный момент далеко не в каждом доме есть паркинг и нужно исходить из сегодняшних реалий. Почему город должен быть парализован пробками, потому что долбодятлам негде поставить свое авто и они паркуются на трамвайных линиях, на местах инвалидов, в третьем ряду, на газонах и т. д.
В цивилизованных странах приняты жесткие санкции для таких красавцев, поэтому нет такого бардака. Там тоже далеко не каждый дом имеет паркинг.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 04:08

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:
  Tribeca написав:напрасно смеетесь над Франтом.
Два года хреновой стабильности вскружили вам головы и кажется, что так навсегда.
Ничего подобного- в 18-19 нас ждет ступень вниз.

Украина интегрирована в европейскую экономику. Не может быть везде вверх, а у нас вниз. После стольких вниз теперь только вверх, что мы и видим в статистике. Два года стабильности- пауза перед ростом.

осталось понять на чём расти будем

расти будет бурак, семачка, бойлерные кури- неужто не ясно :mrgreen:
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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