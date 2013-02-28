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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 99100101102

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 349
Висота стель
3%
10
Гарний вигляд з вікон
9%
32
Гарні, "модні" МОПи
1%
5
"Жорстка" обслуговуюча компанія
3%
9
Зручна локація
23%
80
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
24
Раціональне планування та метраж
15%
54
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
11
Ціна
20%
71
Якість будівництва
15%
53
Всього голосів : 349
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 04:12

  Vlad442 написав:Сработала потребность в признании, потому что даже жена, когда я рассказываю про свои инвестиции, откровенно скучает.

А когда за соболями идете- тоже скучает? :mrgreen:
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 04:23

  reus написав:
  Tribeca написав:аренды за комуналку не будет..
..
..
...Круши дают хоть иллюзию стабильности.

Зачем столько длинного текста. Можно вложиться в одно предложение: страну ждет ж.о.п.а, но у меня все хорошо-я стратег :D

А зачем полноформатно цитировать такие длинные тексты?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлень: 810
З нами з: 07.08.17
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  #<1 ... 99100101102
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