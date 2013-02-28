Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
22 декабря стало известно, что Киевсовет утвердил Детальный план территории (ДПТ) в границах проспекта Победы и железнодорожных путей в Святошинском районе Киева. В эти границы вошла часть территории завода АТЕК.
Издание «КиевVласть» пишет, что во время рассмотрения ДПТ на профильной комиссии Киевсовета члены фракции ВО «Свобода» выступали против выделения земель АТЕКа под застройку. Также претензии касались того, что ДПТ не соответствует действующему Генплану Киева. На заседании Киевсовета ряд депутатов был против, мотивируя это тем, что ДПТ фактически узаконивает незаконное строительство, которое уже начато на указанной территории. Незаконное строительство связывают с именем бывшего народного депутата от Партии регионов Владимиром Зубиком.
похоже, что это Ваши подельнички. А Вы, к тому-же, стрелочник
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
22 декабря стало известно, что Киевсовет утвердил Детальный план территории (ДПТ) в границах проспекта Победы и железнодорожных путей в Святошинском районе Киева. В эти границы вошла часть территории завода АТЕК.
Издание «КиевVласть» пишет, что во время рассмотрения ДПТ на профильной комиссии Киевсовета члены фракции ВО «Свобода» выступали против выделения земель АТЕКа под застройку. Также претензии касались того, что ДПТ не соответствует действующему Генплану Киева. На заседании Киевсовета ряд депутатов был против, мотивируя это тем, что ДПТ фактически узаконивает незаконное строительство, которое уже начато на указанной территории. Незаконное строительство связывают с именем бывшего народного депутата от Партии регионов Владимиром Зубиком.
похоже, что это Ваши подельнички. А Вы, к тому-же, стрелочник
reus написав:Никто не спорит, что государство должно жестко регулировать эти вопросы во благо общины городов. Но на данный момент далеко не в каждом доме есть паркинг и нужно исходить из сегодняшних реалий. Почему город должен быть парализован пробками, потому что долбодятлам негде поставить свое авто и они паркуются на трамвайных линиях, на местах инвалидов, в третьем ряду, на газонах и т. д. В цивилизованных странах приняты жесткие санкции для таких красавцев, поэтому нет такого бардака. Там тоже далеко не каждый дом имеет паркинг.
Так я ж как раз о том, чтоб реально устроить "национал-социализм" для незаконных и полулегальных парковок в центре и прочих не приспособленных для этого местах (тротуары, газоны, правая полоса вне зоны парковок и пр.). А там уже и паркинги станут рентабельным бизнесом - например, полудохлый ТЦ "Метроград" можно спокойно переделать в подземный паркинг, там даже широкие заезды уже есть (м.б. под это дело и делались на всякий случай). + развивать параллельно общественный транспорт
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zahar_ написав:Арендатор Виталий Микитко собирается показать "дулю" влажным фантазиям трибека
Я тоже хАчу дулю показать местным мечтателям, напишу объяву, что хАчу виллу снять в Майями за 300 дол. Вот только автономное зарядное устройство куплю, а то телефон от предложений будет разрываться, батарея быстро сдохнет. Во всем мире лендлорды одинаково жадные надо жестко ставить всех на место
ОМГ, я бегло прочитал по диагонали: "для мужчины 39 лет... кастрирован"
Увеличение интеграла на 10% в месяц в домашних условиях без операции! Не будь терпилой у шаромыг! Не плати за воздух! Лучший выбор винтажных панелек элитной Оболони! Ежи и утки! www.vogni-oboloni.ucoz.ua e-mail: rieltor@deneg.net (066)666-0-666 Валентин
reus написав:Никто не спорит, что государство должно жестко регулировать эти вопросы во благо общины городов. Но на данный момент далеко не в каждом доме есть паркинг и нужно исходить из сегодняшних реалий. Почему город должен быть парализован пробками, потому что долбодятлам негде поставить свое авто и они паркуются на трамвайных линиях, на местах инвалидов, в третьем ряду, на газонах и т. д. В цивилизованных странах приняты жесткие санкции для таких красавцев, поэтому нет такого бардака. Там тоже далеко не каждый дом имеет паркинг.
Так я ж как раз о том, чтоб реально устроить "национал-социализм" для незаконных и полулегальных парковок в центре и прочих не приспособленных для этого местах (тротуары, газоны, правая полоса вне зоны парковок и пр.). А там уже и паркинги станут рентабельным бизнесом - например, полудохлый ТЦ "Метроград" можно спокойно переделать в подземный паркинг, там даже широкие заезды уже есть (м.б. под это дело и делались на всякий случай). + развивать параллельно общественный транспорт
там газельки под разгрузку заезжают... но идея хорошая... может петицию на сайте наваять?
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