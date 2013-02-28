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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 101102103104

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 355
Висота стель
3%
11
Гарний вигляд з вікон
9%
33
Гарні, "модні" МОПи
1%
5
"Жорстка" обслуговуюча компанія
3%
9
Зручна локація
23%
81
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
24
Раціональне планування та метраж
15%
55
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
11
Ціна
21%
73
Якість будівництва
15%
53
Всього голосів : 355
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 14:19

  kingkongovets написав:захар, ваши подельнички из опг «азов» разрушили и
разграбили завод
http://novosti.dn.ua/news/278247-volont ... y-tekhnyky.

вы хоть читали то, что запостили?
22 декабря стало известно, что Киевсовет утвердил Детальный план территории (ДПТ) в границах проспекта Победы и железнодорожных путей в Святошинском районе Киева. В эти границы вошла часть территории завода АТЕК.

Издание «КиевVласть» пишет, что во время рассмотрения ДПТ на профильной комиссии Киевсовета члены фракции ВО «Свобода» выступали против выделения земель АТЕКа под застройку. Также претензии касались того, что ДПТ не соответствует действующему Генплану Киева. На заседании Киевсовета ряд депутатов был против, мотивируя это тем, что ДПТ фактически узаконивает незаконное строительство, которое уже начато на указанной территории. Незаконное строительство связывают с именем бывшего народного депутата от Партии регионов Владимиром Зубиком.

похоже, что это Ваши подельнички. А Вы, к тому-же, стрелочник
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 14:52

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:захар, ваши подельнички из опг «азов» разрушили и
разграбили завод
http://novosti.dn.ua/news/278247-volont ... y-tekhnyky.

вы хоть читали то, что запостили?
22 декабря стало известно, что Киевсовет утвердил Детальный план территории (ДПТ) в границах проспекта Победы и железнодорожных путей в Святошинском районе Киева. В эти границы вошла часть территории завода АТЕК.

Издание «КиевVласть» пишет, что во время рассмотрения ДПТ на профильной комиссии Киевсовета члены фракции ВО «Свобода» выступали против выделения земель АТЕКа под застройку. Также претензии касались того, что ДПТ не соответствует действующему Генплану Киева. На заседании Киевсовета ряд депутатов был против, мотивируя это тем, что ДПТ фактически узаконивает незаконное строительство, которое уже начато на указанной территории. Незаконное строительство связывают с именем бывшего народного депутата от Партии регионов Владимиром Зубиком.

похоже, что это Ваши подельнички. А Вы, к тому-же, стрелочник


читал, а вы боюсь нет:

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 5527311102

о рекете застройщиков свободой и азовом не знают разве шо слепоглухонемые, но тут банальное мародерство в особо крупных размерах
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 14:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:Никто не спорит, что государство должно жестко регулировать эти вопросы во благо общины городов. Но на данный момент далеко не в каждом доме есть паркинг и нужно исходить из сегодняшних реалий. Почему город должен быть парализован пробками, потому что долбодятлам негде поставить свое авто и они паркуются на трамвайных линиях, на местах инвалидов, в третьем ряду, на газонах и т. д.
В цивилизованных странах приняты жесткие санкции для таких красавцев, поэтому нет такого бардака. Там тоже далеко не каждый дом имеет паркинг.

Так я ж как раз о том, чтоб реально устроить "национал-социализм" для незаконных и полулегальных парковок в центре и прочих не приспособленных для этого местах (тротуары, газоны, правая полоса вне зоны парковок и пр.).
А там уже и паркинги станут рентабельным бизнесом - например, полудохлый ТЦ "Метроград" можно спокойно переделать в подземный паркинг, там даже широкие заезды уже есть (м.б. под это дело и делались на всякий случай).
+ развивать параллельно общественный транспорт
Увеличение интеграла на 10% в месяц в домашних условиях без операции!
Не будь терпилой у шаромыг! Не плати за воздух! Лучший выбор винтажных панелек элитной Оболони! Ежи и утки! www.vogni-oboloni.ucoz.ua e-mail: rieltor@deneg.net (066)666-0-666 Валентин
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 14:57

kingkongovets да да, группа инженеров скупившая долги и акции Атека, это смешно...
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 15:04

  Оранжевый-хит сезона написав:
  reus написав:
  zahar_ написав:Арендатор Виталий Микитко собирается показать "дулю" влажным фантазиям трибека
Зображення

Я тоже хАчу дулю показать местным мечтателям, напишу объяву, что хАчу виллу снять в Майями за 300 дол. Вот только автономное зарядное устройство куплю, а то телефон от предложений будет разрываться, батарея быстро сдохнет. Во всем мире лендлорды одинаково жадные надо жестко ставить всех на место :mrgreen:

абсолютно реальный запрос, просто выделите квадратиком красным "можно без мебели". Однушка от Оркады с ремонтом от строителей, "без мебели". Он найдёт своего арендодателя.https://www.olx.ua/obyavlenie/ul-dragom ... 25e371e01a

ОМГ, я бегло прочитал по диагонали: "для мужчины 39 лет... кастрирован" :shock: :mrgreen:
Увеличение интеграла на 10% в месяц в домашних условиях без операции!
Не будь терпилой у шаромыг! Не плати за воздух! Лучший выбор винтажных панелек элитной Оболони! Ежи и утки! www.vogni-oboloni.ucoz.ua e-mail: rieltor@deneg.net (066)666-0-666 Валентин
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 15:16

  Рыба-сом написав:
  reus написав:Никто не спорит, что государство должно жестко регулировать эти вопросы во благо общины городов. Но на данный момент далеко не в каждом доме есть паркинг и нужно исходить из сегодняшних реалий. Почему город должен быть парализован пробками, потому что долбодятлам негде поставить свое авто и они паркуются на трамвайных линиях, на местах инвалидов, в третьем ряду, на газонах и т. д.
В цивилизованных странах приняты жесткие санкции для таких красавцев, поэтому нет такого бардака. Там тоже далеко не каждый дом имеет паркинг.

Так я ж как раз о том, чтоб реально устроить "национал-социализм" для незаконных и полулегальных парковок в центре и прочих не приспособленных для этого местах (тротуары, газоны, правая полоса вне зоны парковок и пр.).
А там уже и паркинги станут рентабельным бизнесом - например, полудохлый ТЦ "Метроград" можно спокойно переделать в подземный паркинг, там даже широкие заезды уже есть (м.б. под это дело и делались на всякий случай).
+ развивать параллельно общественный транспорт

там газельки под разгрузку заезжают... но идея хорошая... может петицию на сайте наваять?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 15:18

  Рыба-сом написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:абсолютно реальный запрос, просто выделите квадратиком красным "можно без мебели". Однушка от Оркады с ремонтом от строителей, "без мебели". Он найдёт своего арендодателя.https://www.olx.ua/obyavlenie/ul-dragom ... 25e371e01a

ОМГ, я бегло прочитал по диагонали: "для мужчины 39 лет... кастрирован" :shock: :mrgreen:

типичный "старый дев", с котом, стиральными машинами, и носками разложенными попарно в шкафу
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:04

  kingkongovets написав:захар, ваши подельнички из опг «азов» разрушили и
разграбили завод
http://novosti.dn.ua/news/278247-volont ... y-tekhnyky.


читал, а вы боюсь нет:

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 5527311102

о рекете застройщиков свободой и азовом не знают разве шо слепоглухонемые, но тут банальное мародерство в особо крупных размерах


от смеха чуть под стол не упал. Депилов сама жизнь наказывает. Или это два разных Азова - правильный и неправильный?Зображення
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  kingkongovets написав:Як будують лівобережну частину Подільського мосту на Троєщину та Райдужний

http://uprom.info/news/other/buduvannya ... ayduzhniy/


с такими темпами строительства .......
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