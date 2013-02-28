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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 січ, 2018 20:34
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Додано: Нед 14 січ, 2018 20:39
Додано: Нед 14 січ, 2018 20:44
А вы за участок с приличными соседями на Байковом узнавали?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Нед 14 січ, 2018 20:45
вы имели сказать за новых 6лях?
половина нардепов обновляется на 3летки
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Нед 14 січ, 2018 21:04
я о прописке... в сёлах не нужно никакой прописки что бы похоронить кого то...
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 14 січ, 2018 21:06
не блазнюй...
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 14 січ, 2018 21:07
Форум фінансовий, тож побільше цифр, добродію: на скільки збільшилися покупки нових автомобілів (нагадую, про цифри, абсолютні та відносні), скільки км мереж прокладено? А то все бла-бла-бла
Додано: Нед 14 січ, 2018 21:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ломбарди нарощують обсяги кредитування населення
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 14 січ, 2018 21:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В США в 2018 году уменьшают налоги.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 14 січ, 2018 23:31
просто наши клятые друзья давным-давно экспортируют их в третьи страны.
хотя дарвина оные подзапретили, выживает сильнейший, ничего личного.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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