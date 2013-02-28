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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 104105106107>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 363
Висота стель
3%
11
Гарний вигляд з вікон
9%
34
Гарні, "модні" МОПи
1%
5
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
9
Зручна локація
23%
83
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
24
Раціональне планування та метраж
16%
57
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
11
Ціна
21%
75
Якість будівництва
15%
54
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 20:34

Арендатор Антон Комаровский не хочет снимать 1к в жк вонючка за 7 куе
Зображення
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zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 20:39

  zahar_ написав:Арендатор Антон Комаровский не хочет снимать 1к в жк вонючка за 7 куе


https://youtu.be/sfd3gupCAeg
Iskander
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 20:44

  Оранжевый-хит сезона написав:
  antey1969 написав:В столице "похоронить" обходится весьма неслабо так. Лично знаю пару семей, которые с дальним прицелом прописывают бабушек-дедушек по сельским родственникам.

бред несёте...

А вы за участок с приличными соседями на Байковом узнавали?
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antonivs3
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  pesikot написав:
  Frant написав:В Україні виробництво падає вже 27 років. І війна ні до чого.

пане дОцент. так падае, все падае, що проiхати неможливо вiд нових авто.

вы имели сказать за новых 6лях?
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Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 21:04

  antonivs3 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  antey1969 написав:В столице "похоронить" обходится весьма неслабо так. Лично знаю пару семей, которые с дальним прицелом прописывают бабушек-дедушек по сельским родственникам.

бред несёте...

А вы за участок с приличными соседями на Байковом узнавали?

я о прописке... в сёлах не нужно никакой прописки что бы похоронить кого то...
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 21:06

  pesikot написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  pesikot написав:пане дОцент. так падае, все падае, що проiхати неможливо вiд нових авто. В супермаркетах черги, а в селах тягнуть оптоволокно iнтернету.

в какой стране вы живёте? новые авто правда? или вы называете "новыми" евробляхи и битки из США?

То есть, по поводу очередей в супермаркетах и оптоволокна в селах претензий нет ? :)

не блазнюй...
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 21:07

  pesikot написав:
  Frant написав:В Україні промислове виробництво падає вже 27 років. І війна тут ні до чого.

пане дОцент. так падае, все падае, що проiхати неможливо вiд нових авто. В супермаркетах черги, а в селах тягнуть оптоволокно iнтернету.

Форум фінансовий, тож побільше цифр, добродію: на скільки збільшилися покупки нових автомобілів (нагадую, про цифри, абсолютні та відносні), скільки км мереж прокладено? А то все бла-бла-бла :(
iva64
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 21:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ломбарди нарощують обсяги кредитування населення
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 21:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В США в 2018 году уменьшают налоги.
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 23:31

  Оранжевый-хит сезона написав:В США в 2018 году уменьшают налоги.

просто наши клятые друзья давным-давно экспортируют их в третьи страны.
хотя дарвина оные подзапретили, выживает сильнейший, ничего личного.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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