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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 104105106107

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 363
Висота стель
3%
11
Гарний вигляд з вікон
9%
34
Гарні, "модні" МОПи
1%
5
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
9
Зручна локація
23%
83
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
24
Раціональне планування та метраж
16%
57
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
11
Ціна
21%
75
Якість будівництва
15%
54
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 00:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вести с полей.

Была продана (соответсвенно куплена) двухкомнатная квартира в сданом доме на Круше, площадь 56 кв.м., без ремонта, с документами. Цена вопроса - 39400 дол.

А почему бы и нет - там всего 1 км. пешком до метро Харьковская (до Позняки чуть дольше).

Инфа от знакомого 100% надежности.
такая двушка стоила 30куе полтора года назад в "воздухе". Как видим, документы добавили ей +30%.
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 01:03

Tribeca я вижу, что прибавили ей осязаемость и 2 года риска.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 01:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По Бомберу во всех районах киева кроме двух, рисуется стабилизец :)
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 01:29

  Tribeca написав:вести с полей.

Была продана (соответсвенно куплена) двухкомнатная квартира в сданом доме на Круше, площадь 56 кв.м., без ремонта, с документами. Цена вопроса - 39400 дол.

А почему бы и нет - там всего 1 км. пешком до метро Харьковская (до Позняки чуть дольше).

Инфа от знакомого 100% надежности.
такая двушка стоила 30куе полтора года назад в "воздухе". Как видим, документы добавили ей +30%.

Да уж, 30% за два года. Как гривнедепо. А влад сдав в феврале 2017 по 28,80 доллар и откупив летом по 25,50 за пол года больше 10% получил.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 01:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересно, сколько будет стоить готовая однуха в Оранж сити, 39 квадратов, которую по нынешнему курсу за 18 500 можно купить? За 24 000 уйдёт?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
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