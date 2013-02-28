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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 січ, 2018 00:29
вести с полей.
Была продана (соответсвенно куплена) двухкомнатная квартира в сданом доме на Круше, площадь 56 кв.м., без ремонта, с документами. Цена вопроса - 39400 дол.
А почему бы и нет - там всего 1 км. пешком до метро Харьковская (до Позняки чуть дольше).
Инфа от знакомого 100% надежности.
такая двушка стоила 30куе полтора года назад в "воздухе". Как видим, документы добавили ей +30%.
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Tribeca
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Додано: Пон 15 січ, 2018 01:03
Tribeca я вижу, что прибавили ей осязаемость и 2 года риска.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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Додано: Пон 15 січ, 2018 01:23
По Бомберу во всех районах киева кроме двух, рисуется стабилизец
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Додано: Пон 15 січ, 2018 01:29
Tribeca написав:
вести с полей.
Была продана (соответсвенно куплена) двухкомнатная квартира в сданом доме на Круше, площадь 56 кв.м., без ремонта, с документами. Цена вопроса - 39400 дол.
А почему бы и нет - там всего 1 км. пешком до метро Харьковская (до Позняки чуть дольше).
Инфа от знакомого 100% надежности.
такая двушка стоила 30куе полтора года назад в "воздухе". Как видим, документы добавили ей +30%.
Да уж, 30% за два года. Как гривнедепо. А влад сдав в феврале 2017 по 28,80 доллар и откупив летом по 25,50 за пол года больше 10% получил.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 01:32
Интересно, сколько будет стоить готовая однуха в Оранж сити, 39 квадратов, которую по нынешнему курсу за 18 500 можно купить? За 24 000 уйдёт?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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