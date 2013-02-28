Додано: Пон 15 січ, 2018 21:24

Продам квартиру на улице Вифлиемская 16https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-kvartiru-na-ulitse-vifliemskaya-16-IDvZjyE.html





41 квадрат в клубном районе. Роскошный 2 этаж в тёплом прекрасном хрущике па 500 за квадрат.

Фак аркаде с кгс. Тарян с Каном кусают локти.



Ковальская на драгоманова 10 глотает пыль на -1 этаже.





Неужели жильё будет доступно для ца? Неужели киёв будет городом мечты и семья мерчиков сможет за 4летнюю зп купить тёплую роскошную квартиру в клубном доме? Ещё чучуть!!!

Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:

Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!