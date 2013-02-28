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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 109110111112>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 370
Висота стель
3%
11
Гарний вигляд з вікон
9%
35
Гарні, "модні" МОПи
1%
5
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
9
Зручна локація
23%
84
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
25
Раціональне планування та метраж
16%
58
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
11
Ціна
21%
77
Якість будівництва
15%
55
Всього голосів : 370
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 21:24

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Продам квартиру на улице Вифлиемская 16https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-kvartiru-na-ulitse-vifliemskaya-16-IDvZjyE.html


41 квадрат в клубном районе. Роскошный 2 этаж в тёплом прекрасном хрущике па 500 за квадрат.
Фак аркаде с кгс. Тарян с Каном кусают локти.

Ковальская на драгоманова 10 глотает пыль на -1 этаже.


Неужели жильё будет доступно для ца? Неужели киёв будет городом мечты и семья мерчиков сможет за 4летнюю зп купить тёплую роскошную квартиру в клубном доме? Ещё чучуть!!!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:21

  pesikot написав:
  Zhmen написав:інтернет по оптоволокну в київській області для в тому числі і для сільскої місцевості

Дякую, коллега.
Дополню, что ещё полтора года назад я не знал, что моем городе (Чернигов) очень развиты услуги инета по оптоволокну. Некоторые районы частного сектора были покрыты полностью. Мой район частного сектора был покрыт слабовато, поэтому подключение стоило немного бОльше, но оно того стоило :)
Но когда я увидел в селах типа Обычев или Солочин характерный кабель оптоволокна на электроопорах, то был удивлен ещё больше :)
Поэтому, господа зрадофилы, советую вам воспользоваться вашим же советом "выйти из инета в жизнь" :)

Чернигов Основа затянула полностью, владелец кстати Атрощенко, вы знаете кто это. А в сёла пошли потому что очень дешовая технология появилась PON.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:24

  Первый написав:Продам квартиру на улице Вифлиемская 16https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-kvartiru-na-ulitse-vifliemskaya-16-IDvZjyE.html


41 квадрат в клубном районе. Роскошный 2 этаж в тёплом прекрасном хрущике па 500 за квадрат.
Фак аркаде с кгс. Тарян с Каном кусают локти.

Ковальская на драгоманова 10 глотает пыль на -1 этаже.


Неужели жильё будет доступно для ца? Неужели киёв будет городом мечты и семья мерчиков сможет за 4летнюю зп купить тёплую роскошную квартиру в клубном доме? Ещё чучуть!!!

Реально хорошие новости.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

То что вторичка продолжает снижение цен, это реально хорошая новость. Наконец появляется рынок с сегментацией по состоянию жилья и дома. А не цена метра. Кроме этого опять же демография. Хрущики будут дешеветь и продаваться потому что они заселялись в 60-х годах, 30 летними. Это значит что одно поколение уже из них ушло. Сейчас там живут люди 50-х годов рождения. Большинство их детей или внуков уже живут отдельно (привет Захару). Лавина спадщины надвигается.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:36

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:В США в 2018 году уменьшают налоги.

Это интересно.
Хотят вернуть промпроизводство.
Но как планируют обслуживать растущий госдолг?
Неужели гипер?


Зачем гиппер ? Надуют какой-нить пузырь и утилизируют там всю излишнюю ликвидность, да хотя бы тот же биткоин :mrgreen:
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для того что бы КРЖН в том числе и аренды, полностью переформатировался, достаточно 2-х лет. Лавинообразное сокращение выпускников ВУЗов+спадщина. Рынок никогда не станет таким, как был в начале 2000-х.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:40

  Alex6 написав:
  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:В США в 2018 году уменьшают налоги.

Это интересно.
Хотят вернуть промпроизводство.
Но как планируют обслуживать растущий госдолг?
Неужели гипер?


Зачем гиппер ? Надуют какой-нить пузырь и утилизируют там всю излишнюю ликвидность, да хотя бы тот же биткоин :mrgreen:

Биткоин ещё рано валить. Хозяева денег, должны уйти в реальные активы.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:48

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Alex6 написав:
  UA написав:Это интересно.
Хотят вернуть промпроизводство.
Но как планируют обслуживать растущий госдолг?
Неужели гипер?


Зачем гиппер ? Надуют какой-нить пузырь и утилизируют там всю излишнюю ликвидность, да хотя бы тот же биткоин :mrgreen:

Биткоин ещё рано валить. Хозяева денег, должны уйти в реальные активы.


Так и госдолг пока еще не печет, а вот лет через 5-10 может прийтись очень кстати.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 00:11

  Alex6 написав:
Так и госдолг пока еще не печет, а вот лет через 5-10 может прийтись очень кстати.
Ставки по трежерис пошли вверх.
Обслуживать госдолг в 20 трл. под 5-7% невозможно.
Только гипер.

Зачем гиппер ? Надуют какой-нить пузырь и утилизируют там всю излишнюю ликвидность, да хотя бы тот же биткоин :mrgreen:

В пузырях и пирамидах деньги не утилизируются, а всего лишь меняют хозяина.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 00:19

  Оранжевый-хит сезона написав:Для того что бы КРЖН в том числе и аренды, полностью переформатировался, достаточно 2-х лет. Лавинообразное сокращение выпускников ВУЗов+спадщина. Рынок никогда не станет таким, как был в начале 2000-х.

хз какя будет ситуация через 50 лет. Возможно, жить в больших городах станет не престижно...
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