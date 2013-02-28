Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Zhmen написав:інтернет по оптоволокну в київській області для в тому числі і для сільскої місцевості
Дякую, коллега. Дополню, что ещё полтора года назад я не знал, что моем городе (Чернигов) очень развиты услуги инета по оптоволокну. Некоторые районы частного сектора были покрыты полностью. Мой район частного сектора был покрыт слабовато, поэтому подключение стоило немного бОльше, но оно того стоило Но когда я увидел в селах типа Обычев или Солочин характерный кабель оптоволокна на электроопорах, то был удивлен ещё больше Поэтому, господа зрадофилы, советую вам воспользоваться вашим же советом "выйти из инета в жизнь"
Чернигов Основа затянула полностью, владелец кстати Атрощенко, вы знаете кто это. А в сёла пошли потому что очень дешовая технология появилась PON.
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То что вторичка продолжает снижение цен, это реально хорошая новость. Наконец появляется рынок с сегментацией по состоянию жилья и дома. А не цена метра. Кроме этого опять же демография. Хрущики будут дешеветь и продаваться потому что они заселялись в 60-х годах, 30 летними. Это значит что одно поколение уже из них ушло. Сейчас там живут люди 50-х годов рождения. Большинство их детей или внуков уже живут отдельно (привет Захару). Лавина спадщины надвигается.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Для того что бы КРЖН в том числе и аренды, полностью переформатировался, достаточно 2-х лет. Лавинообразное сокращение выпускников ВУЗов+спадщина. Рынок никогда не станет таким, как был в начале 2000-х.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона написав:Для того что бы КРЖН в том числе и аренды, полностью переформатировался, достаточно 2-х лет. Лавинообразное сокращение выпускников ВУЗов+спадщина. Рынок никогда не станет таким, как был в начале 2000-х.
хз какя будет ситуация через 50 лет. Возможно, жить в больших городах станет не престижно...