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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 109110111112

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 370
Висота стель
3%
11
Гарний вигляд з вікон
9%
35
Гарні, "модні" МОПи
1%
5
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
9
Зручна локація
23%
84
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
25
Раціональне планування та метраж
16%
58
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
11
Ціна
21%
77
Якість будівництва
15%
55
Всього голосів : 370
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 00:21

Нет ничего смешнее интернет экспертов, воспитанных на интернет мурзилках.
trololo
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Повідомлень: 2643
З нами з: 16.10.14
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  #<1 ... 109110111112
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