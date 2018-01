Додано: Вів 16 січ, 2018 17:27

ГыГы написав: kingkongovets написав: ГыГы написав: Про влагунабирает вы сделали мне смишно. Павторюсь: нормальный газообмен называется вентиляцией. Можете лишний раз об этом намекнуть в плоскости "омрияных говностроев", тока топите за дешёвые окна/двери и невыдержанный снип или какего там, ну, чтоб правдоподобней было Про влагунабирает вы сделали мне смишно. Павторюсь: нормальный газообмен называется вентиляцией. Можете лишний раз об этом намекнуть в плоскости "омрияных говностроев", тока топите за дешёвые окна/двери и невыдержанный снип или какего там, ну, чтоб правдоподобней было



вы внимательно прочитали то шо я писал?

если стена по каким то причинам мокреет снаружи, а внутри влаге мешают испаряться обои, то грибок неизбежен при любой вентиляции вы внимательно прочитали то шо я писал?если стена по каким то причинам мокреет снаружи, а внутри влаге мешают испаряться обои, то грибок неизбежен при любой вентиляции

К сожалению тут нет смайла :рукалецо: чтоб обои начали чемутотам мешать при вентиляции Ну да ладно, мнето какая разница К сожалению тут нет смайла :рукалецо: чтоб обои начали чемутотам мешать при вентиляцииНу да ладно, мнето какая разница



чуть выше хьюм все абсолютно доступно и грамотно пояснил чуть выше хьюм все абсолютно доступно и грамотно пояснил

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.