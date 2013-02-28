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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 114115116117

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 384
Висота стель
3%
13
Гарний вигляд з вікон
9%
35
Гарні, "модні" МОПи
2%
6
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
9
Зручна локація
22%
86
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
26
Раціональне планування та метраж
16%
61
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
12
Ціна
21%
79
Якість будівництва
15%
57
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:58

  sun9man написав:Фундамент
Хто що скаже хорошого/поганого про цього стройбана? Хтось мав справу з його обєктами? Можна і в лічку. Буду вдячний за інформацію.
Как подрядчик строят нормально, свои проекты довести до ума не могут, нет продуманной бизнес модели для розничных продаж. Некоторые объекты передали для продажи аркаде. Покупать у них не стоит, по крайней мере пока.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:02

  Vlad442 написав:Люди разные. В противовес могу привести факт, что я знаю человека на ржавой Ладе без айфона, у которого активов в бизнесе на 300-500 тыс долларов в сегодняшних ценах и дорогая квартира.


А он ездит на этом авто ? В нем же средств безопасности почти ноль.
Не опасается, что после ДТП большие шансы оказаться в инвалидной коляске или на том свете. И тогда никакие доллары не нужны будут.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:21

  kingkongovets написав:
  ГыГы написав:Про влагунабирает вы сделали мне смишно. Павторюсь: нормальный газообмен называется вентиляцией. Можете лишний раз об этом намекнуть в плоскости "омрияных говностроев", тока топите за дешёвые окна/двери и невыдержанный снип или какего там, ну, чтоб правдоподобней было :wink:


вы внимательно прочитали то шо я писал?
если стена по каким то причинам мокреет снаружи, а внутри влаге мешают испаряться обои, то грибок неизбежен при любой вентиляции

Причин много. Но, скорее всего, вы абсолютно правы и мокреет снаружи. Такое часто бывает в панельных домах, на стыках панелей. Реже в кирпичных, и совсем редко в новостроях. Им "повезло", где то снаружи криво положена мин вата, так же криво оштукатурено и вуаля, в сезон осенних дождей мокреет, плохо сохнет из за низкой температуры и вы становитесь обладателем грибка.

На форуме СП Политех у одного инвестора пол стены мокрой, ЮДП морозится.

Пс
Нормальная влажности в квартире от 40 до 60.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:22

  kingkongovets написав:
  ГыГы написав:Про влагунабирает вы сделали мне смишно. Павторюсь: нормальный газообмен называется вентиляцией. Можете лишний раз об этом намекнуть в плоскости "омрияных говностроев", тока топите за дешёвые окна/двери и невыдержанный снип или какего там, ну, чтоб правдоподобней было :wink:


вы внимательно прочитали то шо я писал?
если стена по каким то причинам мокреет снаружи, а внутри влаге мешают испаряться обои, то грибок неизбежен при любой вентиляции

К сожалению тут нет смайла :рукалецо: чтоб обои начали чемутотам мешать при вентиляции :wink: Ну да ладно, мнето какая разница 8)
ГыГы
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:27

  ГыГы написав:
  kingkongovets написав:
  ГыГы написав:Про влагунабирает вы сделали мне смишно. Павторюсь: нормальный газообмен называется вентиляцией. Можете лишний раз об этом намекнуть в плоскости "омрияных говностроев", тока топите за дешёвые окна/двери и невыдержанный снип или какего там, ну, чтоб правдоподобней было :wink:


вы внимательно прочитали то шо я писал?
если стена по каким то причинам мокреет снаружи, а внутри влаге мешают испаряться обои, то грибок неизбежен при любой вентиляции

К сожалению тут нет смайла :рукалецо: чтоб обои начали чемутотам мешать при вентиляции :wink: Ну да ладно, мнето какая разница 8)


чуть выше хьюм все абсолютно доступно и грамотно пояснил
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:27

  ГыГы написав:К сожалению тут нет смайла :рукалецо: чтоб обои начали чемутотам мешать при вентиляции :wink: Ну да ладно, мнето какая разница 8)

Мешают ещё и как. Воде, которая набирается в стену по каким то причинам, нужно куда то испаряться, из-за разницы температуры она будет идти в квартиру, а в квартире обои этого делать не дают. В теории они должны отвалиться.
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