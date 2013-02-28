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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 січ, 2018 16:58
sun9man написав:
Фундамент
Хто що скаже хорошого/поганого про цього стройбана? Хтось мав справу з його обєктами? Можна і в лічку. Буду вдячний за інформацію.
Как подрядчик строят нормально, свои проекты довести до ума не могут, нет продуманной бизнес модели для розничных продаж. Некоторые объекты передали для продажи аркаде. Покупать у них не стоит, по крайней мере пока.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 17:02
Vlad442 написав:
Люди разные. В противовес могу привести факт, что я знаю человека на ржавой Ладе без айфона, у которого активов в бизнесе на 300-500 тыс долларов в сегодняшних ценах и дорогая квартира.
А он ездит на этом авто ? В нем же средств безопасности почти ноль.
Не опасается, что после ДТП большие шансы оказаться в инвалидной коляске или на том свете. И тогда никакие доллары не нужны будут.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 17:21
kingkongovets написав: ГыГы написав:
Про влагунабирает вы сделали мне смишно. Павторюсь: нормальный газообмен называется вентиляцией. Можете лишний раз об этом намекнуть в плоскости "омрияных говностроев", тока топите за дешёвые окна/двери и невыдержанный снип или какего там, ну, чтоб правдоподобней было
вы внимательно прочитали то шо я писал?
если стена по каким то причинам мокреет снаружи, а внутри влаге мешают испаряться обои, то грибок неизбежен при любой вентиляции
Причин много. Но, скорее всего, вы абсолютно правы и мокреет снаружи. Такое часто бывает в панельных домах, на стыках панелей. Реже в кирпичных, и совсем редко в новостроях. Им "повезло", где то снаружи криво положена мин вата, так же криво оштукатурено и вуаля, в сезон осенних дождей мокреет, плохо сохнет из за низкой температуры и вы становитесь обладателем грибка.
На форуме СП Политех у одного инвестора пол стены мокрой, ЮДП морозится.
Пс
Нормальная влажности в квартире от 40 до 60.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 17:22
kingkongovets написав: ГыГы написав:
Про влагунабирает вы сделали мне смишно. Павторюсь: нормальный газообмен называется вентиляцией. Можете лишний раз об этом намекнуть в плоскости "омрияных говностроев", тока топите за дешёвые окна/двери и невыдержанный снип или какего там, ну, чтоб правдоподобней было
вы внимательно прочитали то шо я писал?
если стена по каким то причинам мокреет снаружи, а внутри влаге мешают испаряться обои, то грибок неизбежен при любой вентиляции
К сожалению тут нет смайла :рукалецо: чтоб обои начали чемутотам мешать при вентиляции
Ну да ладно, мнето какая разница
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Додано: Вів 16 січ, 2018 17:27
ГыГы написав: kingkongovets написав: ГыГы написав:
Про влагунабирает вы сделали мне смишно. Павторюсь: нормальный газообмен называется вентиляцией. Можете лишний раз об этом намекнуть в плоскости "омрияных говностроев", тока топите за дешёвые окна/двери и невыдержанный снип или какего там, ну, чтоб правдоподобней было
вы внимательно прочитали то шо я писал?
если стена по каким то причинам мокреет снаружи, а внутри влаге мешают испаряться обои, то грибок неизбежен при любой вентиляции
К сожалению тут нет смайла :рукалецо: чтоб обои начали чемутотам мешать при вентиляции
Ну да ладно, мнето какая разница
чуть выше хьюм все абсолютно доступно и грамотно пояснил
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 17:27
ГыГы написав:
К сожалению тут нет смайла :рукалецо: чтоб обои начали чемутотам мешать при вентиляции
Ну да ладно, мнето какая разница
Мешают ещё и как. Воде, которая набирается в стену по каким то причинам, нужно куда то испаряться, из-за разницы температуры она будет идти в квартиру, а в квартире обои этого делать не дают. В теории они должны отвалиться.
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