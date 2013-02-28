Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vladimir07 написав:Открыл Google посмотреть место данного комплекса на карте и вот первый отзыв там же :
Школы/садики со временем построят. Расстояние между домами? Посмотрите на каком расстоянии 5-этажки в 60-70-х строили. И никому не приходило в голову жаловаться. По поводу гетто это интересный вопрос. В новостройках в спальниках из-за невысокой цены покупает/арендует средний класс. Работающие люди на, пусть и небольшие, но заработанные деньги. В хрущиках, в которых просто нет смысла вкладываться в ремонт, останутся пенсионеры и малообеспеченные наследники - получатели субсидий и матпомощи. Вот где все условия для возникновения гетто.
Vlad442 написав: я знаю человека на ржавой Ладе, у которого активов на 500тыс долл и дорогая квартира.
На ржавой ладе разве что аграрий, да и у того во дворе трактор и фургон должны быть в придачу. Во всех остальных случаях это мазохизм. "Ладам" лет по 30. Всякие резинки и прокладки давно рассохлись. Все легко перебирается и ремонтируется, но авто нужно чтобы ездить, а не бесконечно в нем колупаться
Ну почему, Ладе может быть 10 лет, а чтобы колупаться есть специальные люди на СТО
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Первый написав: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... vZjyE.html 41 квадрат в клубном районе. Роскошный 2 этаж в прекрасном хрущике па 500. Фак аркаде с кгс. Ковальская глотает пыль. Неужели жильё будет доступно? Неужели семья сможет за 4летнюю зп купить роскошную квартиру?
В упор не вижу па500, в упор вижу па570+ комиссия скорее всего 5%
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!