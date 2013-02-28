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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:16
YSK написав:
у Оранжа нет шансов пока в центре не распродан новострой па600 на нововокзальной
Уковский?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:16
YSK написав:
у Оранжа нет шансов пока в центре не распродан новострой па600 на нововокзальной
хоть и центр, но место уж оч стрёмное
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hume
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:19
hume написав: YSK написав:
у Оранжа нет шансов пока в центре не распродан новострой па600 на нововокзальной
хоть и центр, но место уж оч стрёмное
В смислі не дуже зручне?
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sun9man
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:21
Оранжевый-хит сезона написав: YSK написав:
у Оранжа нет шансов пока в центре не распродан новострой па600 на нововокзальной
Уковский?
нет. посмотри фото истории строительства. очень активно строится.
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YSK
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:22
hume написав: YSK написав:
у Оранжа нет шансов пока в центре не распродан новострой па600 на нововокзальной
хоть и центр, но место уж оч стрёмное
так цена 600долл!!!! на сдачу можно купить каждому по авто) и проехать 800 метров на своем авто и ты в центре)
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YSK
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:24
Кочевник написав: Оранжевый-хит сезона написав:
постановление НБУ № 281
Постанова від 16 липня 2017 року, а піпєц тількі сьогодні???
овнобанк держПримат, це ППЦ вже як рік, скочується в совкоОщад
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:24
sun9man написав: Оранжевый-хит сезона написав: reus написав:
[quote="4267943:zahar_"Гы. А ещё у учётки реус есть и морячок с зарплатой в 10 куе.
А трибека, похоже, легла под новый год под чувака зарабатывающего 300 куе в месяц?
Чего вы горбатого тулите со своей уборщицей с зарплатой 1 куе в месяц? Вы чего с марса прилетели что тулите нетипичные примеры, которые в силу их мизерного количества можно выкидывать на помойку, когда расматривается общая картина в состоянии медицины?
Когда чел. делает хорошо свою работу и не важно какая профессия врач, учитель, ученный, уборщица и т. д., то и в Украине достойно зарабатывает, все остальное демагогия.
Бред, просто хорошо делать свою работу недостаточно.
Плюсанув. Чиновник хорошо робить свою роботу, хапанців не бере, маладєц. Получає як дурак. Чиновник погано робить свою работу - только за хапанець пошевелиться - получає харашо і купує трьошку в новострої.[/quote]
Чиновник на взятках, это не работа, а преступление. Может еще о продаже кокса поговорим
Я же, о реальном высококвалифицированном работнике практически в любой отрасли.
Попробуйте найти профессионального плиточника, врозеточника, штукатура и т. д. очередь минимум на полгода.
Да и толковые топы, юристы, продажники без работы не сидят, платят достойно.
Такое впечатление, что на форуме почти одни нытики
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reus
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:32
hume написав: YSK написав:
у Оранжа нет шансов пока в центре не распродан новострой па600 на нововокзальной
хоть и центр, но место уж оч стрёмное
И застройщик Уко!
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:34
reus написав:
Чиновник на взятках, это не работа, а преступление. Может еще о продаже кокса поговорим
Я же, о реальном высококвалифицированном работнике практически в любой отрасли.
Попробуйте найти профессионального плиточника, врозеточника, штукатура и т. д. очередь минимум на полгода.
Да и толковые топы, юристы, продажники без работы не сидят, платят достойно.
Такое впечатление, что на форуме почти одни нытики
Много хороших специалистов просто никогда не будут искать новую работу. Их благосостояние растёт или падает вмести со средним по стране. В телекоме есть целые династии, по 40+ лет в одной компании.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:45
sun9man написав: hume написав: YSK написав:
у Оранжа нет шансов пока в центре не распродан новострой па600 на нововокзальной
хоть и центр, но место уж оч стрёмное
В смислі не дуже зручне?
В смысле посмотри. За забором 17 железнодорожных полос.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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