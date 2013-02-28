Додано: Сер 17 січ, 2018 23:14

Додано: Сер 17 січ, 2018 17:43

akurt написав:

Все треба рахувати.



1. Купити новобудову та здавати після ремонту - тут вже не тільки я рахував - 9 відсотків річних у валюті получається.

2. Мати (!!!) не новобудову і здавати - але тільки в центрі - дуже вигідно. Прибуток значно вищий. Але для його отримання треба вдало оженитися.

3. Треба врахувати наступне: вартість ремонту новобудови - мінімум 100 долярів квадрат. Ціни у Львові і на роботу, і на матеріали - зростають. Особливо на матеріали при курсі евро вище 35 гривен за погане євро...

4. Займатися кухнями для новобудов - чистий прибуток приблизно 800 долярів на місяць.

5. Купити квартиру на курорті типа Трускавця та здавати подобово - вистачить тільки на хліб та олію.

6. Мати хоча б 1 (одну) квартиру під здачу - дійсно забезпечити собі пенсію, кращу державної. Так і повинно бути - мені смішно, коли розраховують на державну...

7. Криптовалюта? Ну, не знаю, син заробив 20 000 долярів, чи трохи більше, але гроші просить "на кишенькові" у мене...

8. Останній варіант написав на іншій гілці цього форуму. Не повторюю, тому що не всім пдіходить...

9. Ваютних депозитів не маю, хоча мав завжди з 1997 року... Ось так...