ТО не прибиральниці, мова йде про кваліфікованих, а не про хАчубытьуборщицей
Frant живіть у своїх псевдо реаліях ніхто вам не забороняє
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 січ, 2018 22:14
ТО не прибиральниці, мова йде про кваліфікованих, а не про хАчубытьуборщицей
Frant живіть у своїх псевдо реаліях ніхто вам не забороняє
Додано: Сер 17 січ, 2018 22:33
смешной корупционер
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Додано: Сер 17 січ, 2018 23:09
Вообще то это бизнес патологоанатома.
Додано: Сер 17 січ, 2018 23:14
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!! - я там виділи основне! ;)
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:43
akurt написав:
Все треба рахувати.
1. Купити новобудову та здавати після ремонту - тут вже не тільки я рахував - 9 відсотків річних у валюті получається.
2. Мати (!!!) не новобудову і здавати - але тільки в центрі - дуже вигідно. Прибуток значно вищий. Але для його отримання треба вдало оженитися.
3. Треба врахувати наступне: вартість ремонту новобудови - мінімум 100 долярів квадрат. Ціни у Львові і на роботу, і на матеріали - зростають. Особливо на матеріали при курсі евро вище 35 гривен за погане євро...
4. Займатися кухнями для новобудов - чистий прибуток приблизно 800 долярів на місяць.
5. Купити квартиру на курорті типа Трускавця та здавати подобово - вистачить тільки на хліб та олію.
6. Мати хоча б 1 (одну) квартиру під здачу - дійсно забезпечити собі пенсію, кращу державної. Так і повинно бути - мені смішно, коли розраховують на державну...
7. Криптовалюта? Ну, не знаю, син заробив 20 000 долярів, чи трохи більше, але гроші просить "на кишенькові" у мене...
8. Останній варіант написав на іншій гілці цього форуму. Не повторюю, тому що не всім пдіходить...
9. Ваютних депозитів не маю, хоча мав завжди з 1997 року... Ось так...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 17 січ, 2018 23:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Доллярчик тут сделал темку про аренду во Львове, где всплыла информация в какую стройку он вложился. Посмотрел и удивился. Сильно окраина Львова, что критично для города без метро, а цена такая же как в Киеве, как в Эврике.
Что, Львов по цене окраинных котлованов уже наравне с Киевом?
Додано: Сер 17 січ, 2018 23:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...та яка окраїна?!... там 4км до центру!
.. і КОМФОРТ, а не економ!
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 17 січ, 2018 23:54, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 17 січ, 2018 23:49
Долярчик,
Вам главное доки получить "до того как", а то Козак-Х зайдет в бетон, i як то кажуть доля випадку... ))))
Додано: Сер 17 січ, 2018 23:58
....ну це ще не скоро ......- зате, вони ДУЖЕ ШВИДКО будують!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Чет 18 січ, 2018 00:01
....тут ще більше є інфи
Нерухомість у Львові
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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