Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Україна посіла третє місце в топ-десятці країн, в яких у 2018 році буде спостерігатися найбільше зростання реальних зарплат. Відповідний рейтинг склали експерти консалтингової компанії Korn Ferry, повідомляють Коментарі з посиланням на Вести Экономика.
На першому місці рейтингу розмістилася Індія з прогнозом щодо зростання зарплат в 4,7% в порівнянні з 4,8% торік.
Друге місце в списку зайняв В’єтнам з прогнозом в 4,6%, де минулого року зростання реальних зарплат склало 7,2%.
Третє місце зайняла Україна, де в 2018 році аналітики прогнозують зростання зарплат на рівні 4,4% в порівнянні з 1,9% падінням в 2017 році. Експерти зазначають, що основу української економіки становлять багатогалузева промисловість, сільське господарство і сфера послуг.
«З 2014 року в країні падає промвиробництво – найбільше постраждали галузі, основний потенціал яких зосереджений на сході країни: виробництво коксу і продуктів нафтопереробки, хімічної продукції, металургійної продукції, продукції машинобудування», – вважають в Korn Ferry.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
reus написав:Я вам відкрию невеличкий секрет чим відрізняється успішна людина(не обов’язково підприємець) від лузера. Успішний завжди винить себе в невдачах, вчиться на помилках і досягає успіху, а лузер винить інших. Усі йому винні роботодавець, держава, жінка, діти, і т. д. Тому він завжди залишиться лузером, буде чекати кращих часів, щоб йому за нього все пАрЄшАлІ.
еще один неадекват поехал в ЧС вслед за человеком обезьяной. Интересно, тут вообще есть адекватные люди, а не персонажи?
Перед тем, как отправить в "недруги" отвечу, может поможет когда-то. В нормальной стране процент "успешных людей" - внезапно - выше. И почему же это? Может быть потому, что страна ориентирована на них? На создание условий, когда человек может себя проявить и стать успешным? А не на выживание и убегание из страны потому что в ней материальными характеристиками успеха могут похвастать лишь прокуроры, мусора, судьи, чиновники всех мастей? Ну да, еще забыл упомянуть молекулярно тонкую прослойку тех, кто выжил в 90-е и всю котлету пристроил не прогрессивно - в отечественный фондовый рынок, не мультипликативно - добавил крови в экономику путем вливания своих гривен на депозит в банке, а по динозаврьи консервативно - купил жилой/нежилой фонд под коммерческую недвижку для сдачи в аренду "успешным врачам" и прочим. Во имя воплощения мечты любой гопоты "шоб усе у нас было и нам ничо за это не было..."
Ну, батенька вас понесло... Это же какая классовая ненависть ко всем без разбора, кто смог заработать немного денег! Перечитайте еще раз reus-a. Нет, пожалуй несколько раз... - и выбейте из своих мозгов "совковую" дурь, о которой именно и писал reus! Ну что плохого в том, что человек заработал денег (не на взятках и откатах!!!), купил недвижку и сдает ее в аренду, платя все (!) (как видно из его описания) налоги???? А по поводу прокуроров и еже с ними - тут с вами все согласятся...
zahar_ написав:Уне в ДБК-4 в ипенях пр-та Науки готовую в парили за 47-49 куе.
Ну готовая с доками, а тут как бы готовая но без
Там тоже без документов на право собственности у подставного от пети шилюка, типа по переуступке. Такое шаромыги практикуют - продавать в уже заселяемом доме типа как по переуступке. Так что таки подешевело. Навес давит цены в низ. Я уже приводил тут - у КГС вообще по соседству 2к 59 м2 в сданом доме 30.8 куе. Первый вон в ЖК Мордор 1к купил по 31.8 куе. А тут двуха за 30.8 куе.
J_P написав:Ну, батенька вас понесло... Это же какая классовая ненависть ко всем без разбора, кто смог заработать немного денег! Перечитайте еще раз reus-a. Нет, пожалуй несколько раз... - и выбейте из своих мозгов "совковую" дурь, о которой именно и писал reus!
а там кроме этой дури и ненависти к более успешным и нет ничего а,ну еще на тех, кто страну постоянно не на них ориентирует, бгг "все взять и поделить" (с) - булгаков таких организмов хорошо описал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Как оформить сделку по покупке квартиры в 2018 году: грамотно и без рисков Нотариусы регистрируют договор отчуждения имущества по инструкции Министерства финансов Украины. http://kontrakty.ua/article/111651
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
nikita370 написав:с точки зрения роста цен после сдачи комплекса в эксплуатацию, с вашей точки зрения как поведут себя следующие ЖК / Объекты ? +пишу цены на сегодня при инвестировании
ЖК Варшавский* - 3к, 86м2 - 48 тыс дол ЖК Нивки Парк - 3к, 83м2 - 62 тыс дол ЖК Липинка* - 3к, 86м2 - 60 тыс дол ЖК Тайм - 2к, 77м2 - 60 тыс дол *допустим, что метро построили
Флаймен - тут из этого "запрос блондинки" непонятно где продаётся "воздух" а где готовое. Если "воздух", то надо бы понимать на какой стадии и текущую цену в гривнах.
словосочетания "инвестирование" и "после сдачи в эксплуатацию" не дают понять что это воздух ? )
по срокам - Нивки/Тайм - 4 кв 2019, Варшавский/Липинка 3 кв 2018 текущая цена в гривнах = цена выше * 28,5
Опять же какая-то непонятка у вас. Если сейчас цена 28.5 кгрн за м2( грубо 1 куе), то получается ЖК Варшавский* - 3к, 86м2 - 48 тыс дол (продают nikita370)- 86 куе (продают в ОП) ЖК Нивки Парк - 3к, 83м2 - 62 тыс дол (продают nikita370)- 83 куе (продают в ОП) ЖК Липинка* --3к, 86м2 - 60 тыс дол (продают nikita370)-86 куе (продают в ОП) ЖК Тайм - 2к, 77м2 - 60 тыс дол (продают nikita370)- 77 куе (продают в ОП) Вы какой-то туз что вам такие скидки делают?
имел ввиду, что цены указал изначально в 1м посте, но в ЮСД (цены озвученные в ОП при 100%), и чтобы понять цену в гривнах, то необходимо умножить на текущий курс uah-usd, т.е. 28,5
zahar_ написав:Опять же какая-то непонятка у вас. Если сейчас цена 28.5 кгрн за м2( грубо 1 куе), то получается ЖК Варшавский* - 3к, 86м2 - 48 тыс дол (продают nikita370)- 86 куе (продают в ОП) ЖК Нивки Парк - 3к, 83м2 - 62 тыс дол (продают nikita370)- 83 куе (продают в ОП) ЖК Липинка* --3к, 86м2 - 60 тыс дол (продают nikita370)-86 куе (продают в ОП) ЖК Тайм - 2к, 77м2 - 60 тыс дол (продают nikita370)- 77 куе (продают в ОП) Вы какой-то туз что вам такие скидки делают?