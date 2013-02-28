striped написав:

reus написав: Я вам відкрию невеличкий секрет чим відрізняється успішна людина(не обов’язково підприємець) від лузера. Успішний завжди винить себе в невдачах, вчиться на помилках і досягає успіху, а лузер винить інших. Усі йому винні роботодавець, держава, жінка, діти, і т. д. Тому він завжди залишиться лузером, буде чекати кращих часів, щоб йому за нього все пАрЄшАлІ. Я вам відкрию невеличкий секрет чим відрізняється успішна людина(не обов’язково підприємець) від лузера. Успішний завжди винить себе в невдачах, вчиться на помилках і досягає успіху, а лузер винить інших. Усі йому винні роботодавець, держава, жінка, діти, і т. д. Тому він завжди залишиться лузером, буде чекати кращих часів, щоб йому за нього все пАрЄшАлІ.

еще один неадекват поехал в ЧС вслед за человеком обезьяной. Интересно, тут вообще есть адекватные люди, а не персонажи?Перед тем, как отправить в "недруги" отвечу, может поможет когда-то. В нормальной стране процент "успешных людей" - внезапно - выше. И почему же это? Может быть потому, что страна ориентирована на них? На создание условий, когда человек может себя проявить и стать успешным? А не на выживание и убегание из страны потому что в ней материальными характеристиками успеха могут похвастать лишь прокуроры, мусора, судьи, чиновники всех мастей? Ну да, еще забыл упомянуть молекулярно тонкую прослойку тех, кто выжил в 90-е и всю котлету пристроил не прогрессивно - в отечественный фондовый рынок, не мультипликативно - добавил крови в экономику путем вливания своих гривен на депозит в банке, а по динозаврьи консервативно - купил жилой/нежилой фонд под коммерческую недвижку для сдачи в аренду "успешным врачам" и прочим. Во имя воплощения мечты любой гопоты "шоб усе у нас было и нам ничо за это не было..."