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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 138139140141>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 411
Висота стель
3%
14
Гарний вигляд з вікон
9%
37
Гарні, "модні" МОПи
2%
7
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
10
Зручна локація
22%
90
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
29
Раціональне планування та метраж
16%
66
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
14
Ціна
20%
83
Якість будівництва
15%
61
Всього голосів : 411
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 15:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

трошки "перемоги" з розовоочкового бункера,
можна подрочить на рост аренди, та Мальвін на Мальдівах (Трибека, не натри тільки мозолі)

промвиробництво падає (Франт, фас!)
https://news.finance.ua/ua/news/-/418631/ukrayini-prorokuyut-tretye-mistse-v-sviti-za-zrostannyam-zarplat

Україна посіла третє місце в топ-десятці країн, в яких у 2018 році буде спостерігатися найбільше зростання реальних зарплат. Відповідний рейтинг склали експерти консалтингової компанії Korn Ferry, повідомляють Коментарі з посиланням на Вести Экономика.

На першому місці рейтингу розмістилася Індія з прогнозом щодо зростання зарплат в 4,7% в порівнянні з 4,8% торік.

Друге місце в списку зайняв В’єтнам з прогнозом в 4,6%, де минулого року зростання реальних зарплат склало 7,2%.

Третє місце зайняла Україна, де в 2018 році аналітики прогнозують зростання зарплат на рівні 4,4% в порівнянні з 1,9% падінням в 2017 році. Експерти зазначають, що основу української економіки становлять багатогалузева промисловість, сільське господарство і сфера послуг.

«З 2014 року в країні падає промвиробництво – найбільше постраждали галузі, основний потенціал яких зосереджений на сході країни: виробництво коксу і продуктів нафтопереробки, хімічної продукції, металургійної продукції, продукції машинобудування», – вважають в Korn Ferry.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 15:57

  zahar_ написав:
  flyman написав:
  nikita370 написав:с точки зрения роста цен после сдачи комплекса в эксплуатацию, с вашей точки зрения как поведут себя следующие ЖК / Объекты ? +пишу цены на сегодня при инвестировании

ЖК Варшавский* - 3к, 86м2 - 48 тыс дол
ЖК Нивки Парк - 3к, 83м2 - 62 тыс дол
ЖК Липинка* - 3к, 86м2 - 60 тыс дол
ЖК Тайм - 2к, 77м2 - 60 тыс дол
*допустим, что метро построили :)

якщо реальна з\пл та ВВП ростимуть і далі на величину статистичної похибки, то ціни в кращому випадку залишаться приблизно ті самі.
Але шанс 99%, що таки за 2-3 наступних роки впадуть.

Флаймен - тут из этого "запрос блондинки" непонятно где продаётся "воздух" а где готовое.
Если "воздух", то надо бы понимать на какой стадии и текущую цену в гривнах.


словосочетания "инвестирование" и "после сдачи в эксплуатацию" не дают понять что это воздух ? )

по срокам - Нивки/Тайм - 4 кв 2019, Варшавский/Липинка 3 кв 2018
текущая цена в гривнах = цена выше * 28,5
nikita370
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Уне в ДБК-4 в ипенях пр-та Науки готовую в парили за 47-49 куе.

Ну готовая с доками, а тут как бы готовая но без
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:20

  striped написав:
  reus написав:Я вам відкрию невеличкий секрет чим відрізняється успішна людина(не обов’язково підприємець) від лузера. Успішний завжди винить себе в невдачах, вчиться на помилках і досягає успіху, а лузер винить інших. Усі йому винні роботодавець, держава, жінка, діти, і т. д. Тому він завжди залишиться лузером, буде чекати кращих часів, щоб йому за нього все пАрЄшАлІ. :D


еще один неадекват поехал в ЧС вслед за человеком обезьяной. Интересно, тут вообще есть адекватные люди, а не персонажи?

Перед тем, как отправить в "недруги" отвечу, может поможет когда-то. В нормальной стране процент "успешных людей" - внезапно - выше. И почему же это? Может быть потому, что страна ориентирована на них? На создание условий, когда человек может себя проявить и стать успешным? А не на выживание и убегание из страны потому что в ней материальными характеристиками успеха могут похвастать лишь прокуроры, мусора, судьи, чиновники всех мастей? Ну да, еще забыл упомянуть молекулярно тонкую прослойку тех, кто выжил в 90-е и всю котлету пристроил не прогрессивно - в отечественный фондовый рынок, не мультипликативно - добавил крови в экономику путем вливания своих гривен на депозит в банке, а по динозаврьи консервативно - купил жилой/нежилой фонд под коммерческую недвижку для сдачи в аренду "успешным врачам" и прочим. Во имя воплощения мечты любой гопоты "шоб усе у нас было и нам ничо за это не было..."

Ну, батенька вас понесло... Это же какая классовая ненависть ко всем без разбора, кто смог заработать немного денег! Перечитайте еще раз reus-a. Нет, пожалуй несколько раз... - и выбейте из своих мозгов "совковую" дурь, о которой именно и писал reus!
Ну что плохого в том, что человек заработал денег (не на взятках и откатах!!!), купил недвижку и сдает ее в аренду, платя все (!) (как видно из его описания) налоги????
А по поводу прокуроров и еже с ними - тут с вами все согласятся...
J_P
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:21

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Уне в ДБК-4 в ипенях пр-та Науки готовую в парили за 47-49 куе.

Ну готовая с доками, а тут как бы готовая но без

Там тоже без документов на право собственности у подставного от пети шилюка, типа по переуступке.
Такое шаромыги практикуют - продавать в уже заселяемом доме типа как по переуступке.
Так что таки подешевело.
Навес давит цены в низ.
Я уже приводил тут - у КГС вообще по соседству 2к 59 м2 в сданом доме 30.8 куе.
Первый вон в ЖК Мордор 1к купил по 31.8 куе. А тут двуха за 30.8 куе.
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:30

  Faceless написав:
  zahar_ написав:
  Faceless написав:Коллега прикупил в конце года 2к в Кристере, 74,65 м2 за 1,2 Мгрн

Уже готовая к и"употребления" квартира или "воздух"?

Доков еще нет, но готовая, с НГ уже заехал.


Квартира была куплена у ДБК-4 напрямую ?
А как застройщик может передать квартиру на заселение при этом не дав документов ?
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:31

  J_P написав:Ну, батенька вас понесло... Это же какая классовая ненависть ко всем без разбора, кто смог заработать немного денег! Перечитайте еще раз reus-a. Нет, пожалуй несколько раз... - и выбейте из своих мозгов "совковую" дурь, о которой именно и писал reus!


а там кроме этой дури и ненависти к более успешным и нет ничего
а,ну еще на тех, кто страну постоянно не на них ориентирует, бгг
"все взять и поделить" (с) - булгаков таких организмов хорошо описал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:58

  nikita370 написав:
  zahar_ написав:
  nikita370 написав:с точки зрения роста цен после сдачи комплекса в эксплуатацию, с вашей точки зрения как поведут себя следующие ЖК / Объекты ? +пишу цены на сегодня при инвестировании

ЖК Варшавский* - 3к, 86м2 - 48 тыс дол
ЖК Нивки Парк - 3к, 83м2 - 62 тыс дол
ЖК Липинка* - 3к, 86м2 - 60 тыс дол
ЖК Тайм - 2к, 77м2 - 60 тыс дол
*допустим, что метро построили :)


Флаймен - тут из этого "запрос блондинки" непонятно где продаётся "воздух" а где готовое.
Если "воздух", то надо бы понимать на какой стадии и текущую цену в гривнах.


словосочетания "инвестирование" и "после сдачи в эксплуатацию" не дают понять что это воздух ? )

по срокам - Нивки/Тайм - 4 кв 2019, Варшавский/Липинка 3 кв 2018
текущая цена в гривнах = цена выше * 28,5

Опять же какая-то непонятка у вас.
Если сейчас цена 28.5 кгрн за м2( грубо 1 куе), то получается
ЖК Варшавский* - 3к, 86м2 - 48 тыс дол (продают nikita370)- 86 куе (продают в ОП)
ЖК Нивки Парк - 3к, 83м2 - 62 тыс дол (продают nikita370)- 83 куе (продают в ОП)
ЖК Липинка* --3к, 86м2 - 60 тыс дол (продают nikita370)-86 куе (продают в ОП)
ЖК Тайм - 2к, 77м2 - 60 тыс дол (продают nikita370)- 77 куе (продают в ОП)
Вы какой-то туз что вам такие скидки делают? :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

мы с вами друг друга не совсем верно поняли :)

имел ввиду, что цены указал изначально в 1м посте, но в ЮСД (цены озвученные в ОП при 100%), и чтобы понять цену в гривнах, то необходимо умножить на текущий курс uah-usd, т.е. 28,5


  zahar_ написав:Опять же какая-то непонятка у вас.
Если сейчас цена 28.5 кгрн за м2( грубо 1 куе), то получается
ЖК Варшавский* - 3к, 86м2 - 48 тыс дол (продают nikita370)- 86 куе (продают в ОП)
ЖК Нивки Парк - 3к, 83м2 - 62 тыс дол (продают nikita370)- 83 куе (продают в ОП)
ЖК Липинка* --3к, 86м2 - 60 тыс дол (продают nikita370)-86 куе (продают в ОП)
ЖК Тайм - 2к, 77м2 - 60 тыс дол (продают nikita370)- 77 куе (продают в ОП)
Вы какой-то туз что вам такие скидки делают?
nikita370
 
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