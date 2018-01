Додано: Чет 18 січ, 2018 16:31

J_P написав: Ну, батенька вас понесло... Это же какая классовая ненависть ко всем без разбора, кто смог заработать немного денег! Перечитайте еще раз reus-a. Нет, пожалуй несколько раз... - и выбейте из своих мозгов "совковую" дурь, о которой именно и писал reus!

Ну, батенька вас понесло... Это же какая классовая ненависть ко всем без разбора, кто смог заработать немного денег! Перечитайте еще раз-a. Нет, пожалуй несколько раз... - и выбейте из своих мозгов "совковую" дурь, о которой именно и писал



а там кроме этой дури и ненависти к более успешным и нет ничего

а,ну еще на тех, кто страну постоянно не на них ориентирует, бгг

"все взять и поделить" (с) - булгаков таких организмов хорошо описал а там кроме этой дури и ненависти к более успешным и нет ничегоа,ну еще на тех, кто страну постоянно не на них ориентирует, бгг"все взять и поделить" (с) - булгаков таких организмов хорошо описал

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.