Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Ситуация: Юрист выиграл у Антимонопольного комитета ( Налоговой службы, таможни и т.п.) дело, в результате которого предприятие не платит штраф в 1 500 000 грн. (около 57 000 долл) Как считаете, он должен получить: -Ставку, поскольку штатный юрист и обязан уберечь фирму от подобных событий -Ставку +процент от суммы иска -Ставку+почасовку за дни судебных заседаний -Ваш вариант
Мой вариант ставка плюс премия. Размер премии зависит от сложности дела. Если дело очевидное это одна сумма (иногда контролирующие органы выносят явно незаконные решения под отмену из-за планов, внутренней бюрократии), если претензии были обоснованы, но получилось выкрутиться - затянуть, добиться ошибки госюристов, которые все-таки на ставке и которым от этих миллионов не холодно, не жарко, тогда размер премии должен быть некоторым процентом от выигрыша.
reus написав:Я вам відкрию невеличкий секрет чим відрізняється успішна людина(не обов’язково підприємець) від лузера. Успішний завжди винить себе в невдачах, вчиться на помилках і досягає успіху, а лузер винить інших. Усі йому винні роботодавець, держава, жінка, діти, і т. д. Тому він завжди залишиться лузером, буде чекати кращих часів, щоб йому за нього все пАрЄшАлІ.
еще один неадекват поехал в ЧС вслед за человеком обезьяной. Интересно, тут вообще есть адекватные люди, а не персонажи?
Перед тем, как отправить в "недруги" отвечу, может поможет когда-то. В нормальной стране процент "успешных людей" - внезапно - выше. И почему же это? Может быть потому, что страна ориентирована на них? На создание условий, когда человек может себя проявить и стать успешным? А не на выживание и убегание из страны потому что в ней материальными характеристиками успеха могут похвастать лишь прокуроры, мусора, судьи, чиновники всех мастей? Ну да, еще забыл упомянуть молекулярно тонкую прослойку тех, кто выжил в 90-е и всю котлету пристроил не прогрессивно - в отечественный фондовый рынок, не мультипликативно - добавил крови в экономику путем вливания своих гривен на депозит в банке, а по динозаврьи консервативно - купил жилой/нежилой фонд под коммерческую недвижку для сдачи в аренду "успешным врачам" и прочим. Во имя воплощения мечты любой гопоты "шоб усе у нас было и нам ничо за это не было..."
Ну, батенька вас понесло... Это же какая классовая ненависть ко всем без разбора, кто смог заработать немного денег! Перечитайте еще раз reus-a. Нет, пожалуй несколько раз... - и выбейте из своих мозгов "совковую" дурь, о которой именно и писал reus!
Реус балаболит лозунгами и делает манипуляционные вбросы, пытаясь за ними спрятать реальное положение дел на КРЖН. Не уважаю таких фруктов напускающих туману. Читая его у мну почему-то вырисовывается образ морды из АН, которая тужится загнать на рынок парочку простофиль покупателей.
об этой истории рассказал еще один выходец из Харькова, сотрудник Google Майкл Симбирский (это он на фото). Михаил - тоже математик. Мы несколько часов ходили вместе по кампусам Google в Mountain View, и Миша с гордостью рассказывал о своей компании. Понимаете, Украина (как и другие страны бывшего СССР) всегда славилась тем, что умела рожать талантливых людей, способных впоследствии менять мир, но при этом никогда не умела удерживать их в стране. Вернее наоборот - делала всё, чтобы они побыстрее свалили. И они валили, многие навсегда. И впоследствии добились колоссального успеха. Игорь Сикорский, построивший первый в мире пассажирский самолет. Петро Миколяш, изобрёвший первую в мире газовую лампу. Федор Пироцкий, запустивший первую в мире линию электрических трамваев. Архип Люлька, разработавший конструкцию первой в мире двухконтурного турбореактивного двигателя. Ростислав Алексеев, построивший самый эффективный в мире экраноплан - гидросамолет, который двигается на высоте нескольких метров над поверхностью воды. Глеб Лозинский, управлявший конструкторским бюро, которое сконструировало космический шатл многоразового использования “Буран”. Илья Мечников, один из пионеров научного изучения процесса старения человека, впервые в мире разработавший теорию защитных систем человеческого организма, в том числе положивший начало разработке антибиотиков. Георгий Кистяковский, возглавлявший в 1944-1945 гг. отдел по разработке и тестированию атомного оружия в Лос-Аламосе. Роман Кройтор, известный в Канаде режиссер, участвовавший в разработке проекта IMAX. Георгий Гамов, внедривший понятие генетического кода, формирующий порядок соединения аминокислот в молекулу ДНК. Александр Фридман, разработавший математическую модель расширяемого мира - с момента большого взрыва. Любомир Романкив, обладающий 65 патентами, разработавший совместно со своим американским коллегой тонкопленочные индуктивные и магниторезисторные микроголовки для записи информации, более известных в компьютерной индустрии как HDD. Ян Кум, создавший WhatsApp. Макс Левчин, создавший PayPal. И сотни других. Изобретателей, предпринимателей, киноактеров, врачей, ученых и т.д. Все развитые страны мира давно поняли, что самый ценный актив сегодня - люди. В мире идет настоящая война за таланты. И это - не воровство мозгов, а разумная политика современного государства. Особенно, в контексте логики правительств тех стран, которым, простите, по#уй на своих граждан (хотите-валите-отсюда-всё-равно-патриоты-останутся). И проблема тут не в сермяжной гордости, а в недоосмыслении основных ценностей современного государства, в котором главная роль отведена человеку, а не чернозёму и другим "твёрдым" активам. Я верю в то, что в данный момент среди 40 миллионов жителей Украины есть как минимум 100 человек, которые могут изменить мир. Что нужно сделать, чтобы удержать их в стране? Автор: Илья Кенигштейн
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
об этой истории рассказал еще один выходец из Харькова, сотрудник Google Майкл Симбирский (это он на фото). Михаил - тоже математик. Мы несколько часов ходили вместе по кампусам Google в Mountain View, и Миша с гордостью рассказывал о своей компании. Понимаете, Украина (как и другие страны бывшего СССР) всегда славилась тем, что умела рожать талантливых людей, способных впоследствии менять мир, но при этом никогда не умела удерживать их в стране. Вернее наоборот - делала всё, чтобы они побыстрее свалили. И они валили, многие навсегда. И впоследствии добились колоссального успеха. Игорь Сикорский, построивший первый в мире пассажирский самолет. Петро Миколяш, изобрёвший первую в мире газовую лампу. Федор Пироцкий, запустивший первую в мире линию электрических трамваев. Архип Люлька, разработавший конструкцию первой в мире двухконтурного турбореактивного двигателя. Ростислав Алексеев, построивший самый эффективный в мире экраноплан - гидросамолет, который двигается на высоте нескольких метров над поверхностью воды. Глеб Лозинский, управлявший конструкторским бюро, которое сконструировало космический шатл многоразового использования “Буран”. Илья Мечников, один из пионеров научного изучения процесса старения человека, впервые в мире разработавший теорию защитных систем человеческого организма, в том числе положивший начало разработке антибиотиков. Георгий Кистяковский, возглавлявший в 1944-1945 гг. отдел по разработке и тестированию атомного оружия в Лос-Аламосе. Роман Кройтор, известный в Канаде режиссер, участвовавший в разработке проекта IMAX. Георгий Гамов, внедривший понятие генетического кода, формирующий порядок соединения аминокислот в молекулу ДНК. Александр Фридман, разработавший математическую модель расширяемого мира - с момента большого взрыва. Любомир Романкив, обладающий 65 патентами, разработавший совместно со своим американским коллегой тонкопленочные индуктивные и магниторезисторные микроголовки для записи информации, более известных в компьютерной индустрии как HDD. Ян Кум, создавший WhatsApp. Макс Левчин, создавший PayPal. И сотни других. Изобретателей, предпринимателей, киноактеров, врачей, ученых и т.д. Все развитые страны мира давно поняли, что самый ценный актив сегодня - люди. В мире идет настоящая война за таланты. И это - не воровство мозгов, а разумная политика современного государства. Особенно, в контексте логики правительств тех стран, которым, простите, по#уй на своих граждан (хотите-валите-отсюда-всё-равно-патриоты-останутся). И проблема тут не в сермяжной гордости, а в недоосмыслении основных ценностей современного государства, в котором главная роль отведена человеку, а не чернозёму и другим "твёрдым" активам. Я верю в то, что в данный момент среди 40 миллионов жителей Украины есть как минимум 100 человек, которые могут изменить мир. Что нужно сделать, чтобы удержать их в стране? Автор: Илья Кенигштейн
Гы. А у нас реусы дрочат на форумах (говорят мантры и лозунги если чё) - Фсё Буит хАрАшо. Пока в стране и в Киеве не будет правит бал ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ЗАКОН - хАРАшо будет только тем кто у власти и приспособленцам реусам. А УМЫ нации будут валить из страны. Как и "собиральщики клубники". Ибо рыба ищет где глубже, а человек где лучше.