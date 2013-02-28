об этой истории рассказал еще один выходец из Харькова, сотрудник Google Майкл Симбирский (это он на фото). Михаил - тоже математик. Мы несколько часов ходили вместе по кампусам Google в Mountain View, и Миша с гордостью рассказывал о своей компании.

Понимаете, Украина (как и другие страны бывшего СССР) всегда славилась тем, что умела рожать талантливых людей, способных впоследствии менять мир, но при этом никогда не умела удерживать их в стране. Вернее наоборот - делала всё, чтобы они побыстрее свалили. И они валили, многие навсегда. И впоследствии добились колоссального успеха.

Игорь Сикорский, построивший первый в мире пассажирский самолет. Петро Миколяш, изобрёвший первую в мире газовую лампу. Федор Пироцкий, запустивший первую в мире линию электрических трамваев. Архип Люлька, разработавший конструкцию первой в мире двухконтурного турбореактивного двигателя. Ростислав Алексеев, построивший самый эффективный в мире экраноплан - гидросамолет, который двигается на высоте нескольких метров над поверхностью воды. Глеб Лозинский, управлявший конструкторским бюро, которое сконструировало космический шатл многоразового использования “Буран”. Илья Мечников, один из пионеров научного изучения процесса старения человека, впервые в мире разработавший теорию защитных систем человеческого организма, в том числе положивший начало разработке антибиотиков. Георгий Кистяковский, возглавлявший в 1944-1945 гг. отдел по разработке и тестированию атомного оружия в Лос-Аламосе. Роман Кройтор, известный в Канаде режиссер, участвовавший в разработке проекта IMAX. Георгий Гамов, внедривший понятие генетического кода, формирующий порядок соединения аминокислот в молекулу ДНК. Александр Фридман, разработавший математическую модель расширяемого мира - с момента большого взрыва. Любомир Романкив, обладающий 65 патентами, разработавший совместно со своим американским коллегой тонкопленочные индуктивные и магниторезисторные микроголовки для записи информации, более известных в компьютерной индустрии как HDD. Ян Кум, создавший WhatsApp. Макс Левчин, создавший PayPal.

И сотни других. Изобретателей, предпринимателей, киноактеров, врачей, ученых и т.д.

Все развитые страны мира давно поняли, что самый ценный актив сегодня - люди. В мире идет настоящая война за таланты. И это - не воровство мозгов, а разумная политика современного государства. Особенно, в контексте логики правительств тех стран, которым, простите, по#уй на своих граждан (хотите-валите-отсюда-всё-равно-патриоты-останутся). И проблема тут не в сермяжной гордости, а в недоосмыслении основных ценностей современного государства, в котором главная роль отведена человеку, а не чернозёму и другим "твёрдым" активам.

Я верю в то, что в данный момент среди 40 миллионов жителей Украины есть как минимум 100 человек, которые могут изменить мир. Что нужно сделать, чтобы удержать их в стране?

Автор: Илья Кенигштейн