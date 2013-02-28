Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Ситуация: Юрист выиграл у Антимонопольного комитета ( Налоговой службы, таможни и т.п.) дело, в результате которого предприятие не платит штраф в 1 500 000 грн. (около 57 000 долл) Как считаете, он должен получить: -Ставку, поскольку штатный юрист и обязан уберечь фирму от подобных событий -Ставку +процент от суммы иска -Ставку+почасовку за дни судебных заседаний -Ваш вариант
Мой вариант ставка плюс премия. Размер премии зависит от сложности дела. Если дело очевидное это одна сумма (иногда контролирующие органы выносят явно незаконные решения под отмену из-за планов, внутренней бюрократии), если претензии были обоснованы, но получилось выкрутиться - затянуть, добиться ошибки госюристов, которые все-таки на ставке и которым от этих миллионов не холодно, не жарко, тогда размер премии должен быть некоторым процентом от выигрыша.
Vlad442 написав:Ситуация: Юрист выиграл у Антимонопольного комитета ( Налоговой службы, таможни и т.п.) дело, в результате которого предприятие не платит штраф в 1 500 000 грн. (около 57 000 долл) Как считаете, он должен получить: -Ставку, поскольку штатный юрист и обязан уберечь фирму от подобных событий -Ставку +процент от суммы иска -Ставку+почасовку за дни судебных заседаний -Ваш вариант
А если бы он проиграл, то выплатил бы проценты от штрафа? Вы его для этого и держите в штате, платите каждый месяц деньги ради того, чтобы кода-то ... может быть ....понадобятся его услуги и он вернёт затраченные на него ресурсы.
Forsh936 написав:у Оранжа нет шансов пока в центре не распродан новострой па600 на нововокзальной
В Киеве на участке, принадлежащем гражданину Вьетнама, на улице Нововокзальной, происходит незаконное строительство. Согласно ГСН, на этой земле можно строить здания не выше четырех этажей. censor.net.ua/video_news/424231/v_kieve_na_uchastke_prinadlejaschem_grajdaninu_vetnama_vedetsya_nezakonnoe_stroitelstvo_dokumentvideo
єто уже старая инфо. посмотрите фото на лун, дом почти закончен, стоят стеклопакеты, обложен дорогущим ГРАНИТОМ!
Прочитал его декларацию ? молодец. Цифры увидел, выводов не сделал, а если и сделал то неправильные. Всё по Frant'у. Заступник главы НБУ был ранее зам.предом и акционером в банке Аваль. Там и заработал деньги.
Прочитал его декларацию ? молодец. Цифры увидел, выводов не сделал, а если и сделал то неправильные. Всё по Frant'у. Заступник главы НБУ был ранее зам.предом и акционером в банке Аваль. Там и заработал деньги.
кем он был и что он продал я знаю лучше тебя только посмотри сколько он вложил денег в недвигу
Forsh936 написав:у Оранжа нет шансов пока в центре не распродан новострой па600 на нововокзальной
В Киеве на участке, принадлежащем гражданину Вьетнама, на улице Нововокзальной, происходит незаконное строительство. Согласно ГСН, на этой земле можно строить здания не выше четырех этажей. censor.net.ua/video_news/424231/v_kieve_na_uchastke_prinadlejaschem_grajdaninu_vetnama_vedetsya_nezakonnoe_stroitelstvo_dokumentvideo
єто уже старая инфо. посмотрите фото на лун, дом почти закончен, стоят стеклопакеты, обложен дорогущим ГРАНИТОМ!
кто застройщик? где можно посмотреть документы?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский