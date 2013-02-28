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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 139140141142>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 411
Висота стель
3%
14
Гарний вигляд з вікон
9%
37
Гарні, "модні" МОПи
2%
7
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
10
Зручна локація
22%
90
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
29
Раціональне планування та метраж
16%
66
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
14
Ціна
20%
83
Якість будівництва
15%
61
Всього голосів : 411
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Ситуация:
Юрист выиграл у Антимонопольного комитета ( Налоговой службы, таможни и т.п.) дело, в результате которого предприятие не платит штраф в 1 500 000 грн. (около 57 000 долл)
Как считаете, он должен получить:
-Ставку, поскольку штатный юрист и обязан уберечь фирму от подобных событий
-Ставку +процент от суммы иска
-Ставку+почасовку за дни судебных заседаний
-Ваш вариант

Мой вариант ставка плюс премия. Размер премии зависит от сложности дела. Если дело очевидное это одна сумма (иногда контролирующие органы выносят явно незаконные решения под отмену из-за планов, внутренней бюрократии), если претензии были обоснованы, но получилось выкрутиться - затянуть, добиться ошибки госюристов, которые все-таки на ставке и которым от этих миллионов не холодно, не жарко, тогда размер премии должен быть некоторым процентом от выигрыша.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:36

  Vlad442 написав:Ситуация:
Юрист выиграл у Антимонопольного комитета ( Налоговой службы, таможни и т.п.) дело, в результате которого предприятие не платит штраф в 1 500 000 грн. (около 57 000 долл)
Как считаете, он должен получить:
-Ставку, поскольку штатный юрист и обязан уберечь фирму от подобных событий
-Ставку +процент от суммы иска
-Ставку+почасовку за дни судебных заседаний
-Ваш вариант

А если бы он проиграл, то выплатил бы проценты от штрафа?
Вы его для этого и держите в штате, платите каждый месяц деньги ради того, чтобы кода-то ... может быть ....понадобятся его услуги и он вернёт затраченные на него ресурсы.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 20:20

  Forsh936 написав:у Оранжа нет шансов пока в центре не распродан новострой па600 на нововокзальной


В Киеве на участке, принадлежащем гражданину Вьетнама, на улице Нововокзальной, происходит незаконное строительство. Согласно ГСН, на этой земле можно строить здания не выше четырех этажей.
censor.net.ua/video_news/424231/v_kieve_na_uchastke_prinadlejaschem_grajdaninu_vetnama_vedetsya_nezakonnoe_stroitelstvo_dokumentvideo



єто уже старая инфо. посмотрите фото на лун, дом почти закончен, стоят стеклопакеты, обложен дорогущим ГРАНИТОМ!
YSK
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 21:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

посмотрите какой магнат недвиги заступник НБУ
https://declarations.com.ua/declaration ... d500d552e2
YSK
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 21:39

  YSK написав:посмотрите какой магнат недвиги заступник НБУ
https://declarations.com.ua/declaration ... d500d552e2

Прочитал его декларацию ? молодец.
Цифры увидел, выводов не сделал, а если и сделал то неправильные. Всё по Frant'у.
Заступник главы НБУ был ранее зам.предом и акционером в банке Аваль. Там и заработал деньги.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 21:46

  pesikot написав:
  YSK написав:посмотрите какой магнат недвиги заступник НБУ
https://declarations.com.ua/declaration ... d500d552e2

Прочитал его декларацию ? молодец.
Цифры увидел, выводов не сделал, а если и сделал то неправильные. Всё по Frant'у.
Заступник главы НБУ был ранее зам.предом и акционером в банке Аваль. Там и заработал деньги.

кем он был и что он продал я знаю лучше тебя
только посмотри сколько он вложил денег в недвигу
YSK
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 22:16

  YSK написав:
  Forsh936 написав:у Оранжа нет шансов пока в центре не распродан новострой па600 на нововокзальной


В Киеве на участке, принадлежащем гражданину Вьетнама, на улице Нововокзальной, происходит незаконное строительство. Согласно ГСН, на этой земле можно строить здания не выше четырех этажей.
censor.net.ua/video_news/424231/v_kieve_na_uchastke_prinadlejaschem_grajdaninu_vetnama_vedetsya_nezakonnoe_stroitelstvo_dokumentvideo



єто уже старая инфо. посмотрите фото на лун, дом почти закончен, стоят стеклопакеты, обложен дорогущим ГРАНИТОМ!

кто застройщик?
где можно посмотреть документы?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 22:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

не знаю
здесь тоже нет никакой инфы, продажи только начались а дом почти достроен
https://novostroyki.lun.ua/%D1%83%D0%BB ... 0%B5%D0%B2
YSK
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:51

  nikita370 написав:с точки зрения роста цен после сдачи комплекса в эксплуатацию, с вашей точки зрения как поведут себя следующие ЖК / Объекты ? +пишу цены на сегодня при инвестировании

ЖК Варшавский* - 3к, 86м2 - 48 тыс дол
ЖК Нивки Парк - 3к, 83м2 - 62 тыс дол
ЖК Липинка* - 3к, 86м2 - 60 тыс дол
ЖК Тайм - 2к, 77м2 - 60 тыс дол
*допустим, что метро построили :)


ЖК Варшавский* - 3к, 86м2 - 65 тыс дол
ЖК Нивки Парк - 3к, 83м2 - 70 тыс дол
ЖК Липинка* - 3к, 86м2 - 75 тыс дол
ЖК Тайм - 2к, 77м2 - 95 тыс дол - но ждать 3 года минимум... при условии что построят :)
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:19

  YSK написав:не знаю
здесь тоже нет никакой инфы, продажи только начались а дом почти достроен
https://novostroyki.lun.ua/%D1%83%D0%BB ... 0%B5%D0%B2

Я бы там не купил бы - мутный проект аля уко.
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