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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:29
zahar_ написав:
Я бы там не купил бы - мутный проект аля уко.
Ну был бы не мутный - цена была б 900 а не 600.
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Alex6
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:52
Serg-ik написав:
Юрист выиграл у АМК (Налоговой, таможни и т.п.) дело, в результате предприятие не платит штраф в $57000
он должен получить:
-Ставку, поскольку штатный юрист и обязан уберечь от подобных событий
-Ставку + процент от суммы иска
-Ставку+почасовку за дни судебных заседаний
-Ваш вариант
Смотря что прописано в его контракте.
С одной стороны, совр. модель ведения дел щетает, что нужно стимулировать кляч, особенно топовых, %%, бонусами и прочими плюшками. С другой- такая стимуляция предполагает и обратную: вычеты в случае отсутствия/нежелательных результатов/убытков, чего не наблюдается.
А социально приемлемые варианты, ведущие к выравниванию перекосов в доходах, заключаются все же в заработных платах.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 01:27
zahar_ написав:
Навес давит цены. У КГС вообще по соседству 2к 59 м2 в сданом доме 30.8 куе. Первый в Мордоре 1к купил по 31.8 куе. А тут двуха за 30.8 куе.
Зато к Мордору от метро пешком можно дойти, по асфальту, как высокорасовые люди.
А к КГС-Замковецкая пока только на жыпе, так как Камри- застряёт)) Товарищ купил там квартиры, ремонт делать собирается, ездили смотреть фронт работ- тихий ужас. Хотя со временем наверное дорогу сделают.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 01:50
5396669 написав:
Как думаете есть ли смысл вложиться в коммерческую недвижимость в Коцюбинський. Инвестиция 53$, с ремонтом и арендатором (20 тыс. грн в мес). Есть на примате сразу и арендатор на 25+грн (продукты). Помещение коммерция (1 этаж ЖК). 90 м2. Район - перспективный?
Я вам не скажу за перспективы района, как и перспективы Киева вообще, это к экспертам и гадалкам, но описываемая доходность шикарна:
неспешно раздумываю о приобретении фасадного хруща с двумя вариантами- эконом-ремонт/ОЗТ и второй тот же ремонт+отдельный вход с переводом в НФ.
1й вариант приносит 150грн/метр, 2й вдвое больше при вложении еще $10тыс.
То есть 9000грн с $35тыс и 18000 минус налоги соответственно с суммы, приближающейся к вашей.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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