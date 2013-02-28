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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 139140141142

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 411
Висота стель
3%
14
Гарний вигляд з вікон
9%
37
Гарні, "модні" МОПи
2%
7
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
10
Зручна локація
22%
90
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
29
Раціональне планування та метраж
16%
66
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
14
Ціна
20%
83
Якість будівництва
15%
61
Всього голосів : 411
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:29

  zahar_ написав:
  YSK написав:не знаю
здесь тоже нет никакой инфы, продажи только начались а дом почти достроен
https://novostroyki.lun.ua/%D1%83%D0%BB ... 0%B5%D0%B2

Я бы там не купил бы - мутный проект аля уко.


Ну был бы не мутный - цена была б 900 а не 600.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:52

  Serg-ik написав: Юрист выиграл у АМК (Налоговой, таможни и т.п.) дело, в результате предприятие не платит штраф в $57000
он должен получить:
-Ставку, поскольку штатный юрист и обязан уберечь от подобных событий
-Ставку + процент от суммы иска
-Ставку+почасовку за дни судебных заседаний
-Ваш вариант

Смотря что прописано в его контракте.
С одной стороны, совр. модель ведения дел щетает, что нужно стимулировать кляч, особенно топовых, %%, бонусами и прочими плюшками. С другой- такая стимуляция предполагает и обратную: вычеты в случае отсутствия/нежелательных результатов/убытков, чего не наблюдается.
А социально приемлемые варианты, ведущие к выравниванию перекосов в доходах, заключаются все же в заработных платах.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 01:27

  zahar_ написав:Навес давит цены. У КГС вообще по соседству 2к 59 м2 в сданом доме 30.8 куе. Первый в Мордоре 1к купил по 31.8 куе. А тут двуха за 30.8 куе.

Зато к Мордору от метро пешком можно дойти, по асфальту, как высокорасовые люди.
А к КГС-Замковецкая пока только на жыпе, так как Камри- застряёт)) Товарищ купил там квартиры, ремонт делать собирается, ездили смотреть фронт работ- тихий ужас. Хотя со временем наверное дорогу сделают.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 01:50

  5396669 написав:Как думаете есть ли смысл вложиться в коммерческую недвижимость в Коцюбинський. Инвестиция 53$, с ремонтом и арендатором (20 тыс. грн в мес). Есть на примате сразу и арендатор на 25+грн (продукты). Помещение коммерция (1 этаж ЖК). 90 м2. Район - перспективный?

Я вам не скажу за перспективы района, как и перспективы Киева вообще, это к экспертам и гадалкам, но описываемая доходность шикарна:
неспешно раздумываю о приобретении фасадного хруща с двумя вариантами- эконом-ремонт/ОЗТ и второй тот же ремонт+отдельный вход с переводом в НФ.
1й вариант приносит 150грн/метр, 2й вдвое больше при вложении еще $10тыс.
То есть 9000грн с $35тыс и 18000 минус налоги соответственно с суммы, приближающейся к вашей.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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  #<1 ... 139140141142
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