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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 143144145146>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 420
Висота стель
3%
14
Гарний вигляд з вікон
9%
38
Гарні, "модні" МОПи
2%
7
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
10
Зручна локація
22%
92
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
30
Раціональне планування та метраж
16%
67
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
14
Ціна
20%
85
Якість будівництва
15%
63
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:40

  Serg-ik написав:Первый
Деривативчик. Уход от НДС.
Разбивку стоимости квартиры между деривативом и договором купли-продажи имущественных прав подскажете?

Гы. Первый туману напустил подсунув болванки примеров договоров в оп вместо договора заверенного у нотариуса?
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zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:56

  Первый написав:К вопросу статистики продаж новостроек.
Зображення
Варшавский. Все бумажки че оформляются. Вопрос. Где это в открытых реестрах увидеть и подать в статистику АН.



Ответ на утверждения что никто через Облигации не продаёт))))
YSK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:57

Но дам подсказку! На смиде можно отслеживать не биржевые сделки по цб если торговец по ним отчитался. Если не отчитывается то увы(
YSK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:57

  Serg-ik написав:Коллеги, напомню, что ценники в Буковели-тоже аргумент для цен на недвигу
Стакан компота на горнолыжном курорте Буковель в Карпатах продают по цене 50 гривен, а чашка капучино может обойтись отдыхающим в 85 гривень.
Кусок мяса на кости в Грибовой Хате — 125 грн за 100 грамм, в Высоком Перевале в Яблунице шашлык по 99 грн за 100 грамм»,
«Две пиццы, два сока, два чая, салат, три капучино — 730 грн в Монисто. Чай — в районе 30 грн за чайничек, пицца 170-200 грн»,

http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... rt=28&vc=1
https://ru.narodna-pravda.ua/2018/01/19 ... e-rekordy/

Нормально, цены скоро догонят римские)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Ще й біля метро)))


может сразу в НЛ и Печерскай? че уж там
YSK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

посмотрите Золотой теленок
зп пересичного 49 рублей
оленьи рога - 60 рублей
чернильница - 200 рублей!
и єто все покупалось!
YSK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:00

YSK не надо забывать, что это сатира и юмор
Хотя...гарант на пол-лимона баксов отдохнул за 7 дней...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antey1969 написав:
  stm написав:Продолжим игру. Первичка - сделки растут, количество первички ставшей вторичкой - растет, а сделки вторички не идут... Примем ещё на веру факт что инвест.сделок около 30% и? Почему не растут сделки со вторичкой? Ведь если удачно купил что-нибудь ненужное, надо удачно продать что-нибудь ненужное ;)
Но ладно, не будем о логике блондинок, будем о логике бизнеса - всё процветает ;)

Все, что сдано - это вторичка, а значит, адский отстой. В ней уже все стены пропердели и подъезды пообсикивали. Только первичка маст хев! Это в любом ОП легко докажут. Как можно сомневаться в однозначном росте продаж такого золотовоздушного актива?)))


Хз. У меня подъезд не обсцыканый. Заходил к товарищу в ЦП - там тоже.
Может Вам локацию сменить? Глядишь и жизнь наладится, не так возраст будет чувствоваться.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:14

  Первый написав:
antey1969 написав:
  stm написав:Продолжим игру. Первичка - сделки растут, количество первички ставшей вторичкой - растет, а сделки вторички не идут... Примем ещё на веру факт что инвест.сделок около 30% и? Почему не растут сделки со вторичкой? Ведь если удачно купил что-нибудь ненужное, надо удачно продать что-нибудь ненужное ;)
Но ладно, не будем о логике блондинок, будем о логике бизнеса - всё процветает ;)

Все, что сдано - это вторичка, а значит, адский отстой. В ней уже все стены пропердели и подъезды пообсикивали. Только первичка маст хев! Это в любом ОП легко докажут. Как можно сомневаться в однозначном росте продаж такого золотовоздушного актива?)))


Хз. У меня подъезд не обсцыканый.

Чем докажите что "подъезд не обсцыканый"? Может он обсцыканый также как какой нить бпс на борщаговке?
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zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:43

  kingkongovets написав: зы: я плачу 1500 за уборку и считаю шо очень хорошо устроился

он/она тоже считают, что хорошо устроились :mrgreen:
а размеры помещения (окон, газона, бассейна) какие? сколько уборка длится и один ли человек работает?
Востаннє редагувалось antonivs3 в П'ят 19 січ, 2018 20:01, всього редагувалось 2 разів.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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