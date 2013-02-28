Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Коллеги, напомню, что ценники в Буковели-тоже аргумент для цен на недвигу
Стакан компота на горнолыжном курорте Буковель в Карпатах продают по цене 50 гривен, а чашка капучино может обойтись отдыхающим в 85 гривень. Кусок мяса на кости в Грибовой Хате — 125 грн за 100 грамм, в Высоком Перевале в Яблунице шашлык по 99 грн за 100 грамм», «Две пиццы, два сока, два чая, салат, три капучино — 730 грн в Монисто. Чай — в районе 30 грн за чайничек, пицца 170-200 грн»,
stm написав:Продолжим игру. Первичка - сделки растут, количество первички ставшей вторичкой - растет, а сделки вторички не идут... Примем ещё на веру факт что инвест.сделок около 30% и? Почему не растут сделки со вторичкой? Ведь если удачно купил что-нибудь ненужное, надо удачно продать что-нибудь ненужное Но ладно, не будем о логике блондинок, будем о логике бизнеса - всё процветает
Все, что сдано - это вторичка, а значит, адский отстой. В ней уже все стены пропердели и подъезды пообсикивали. Только первичка маст хев! Это в любом ОП легко докажут. Как можно сомневаться в однозначном росте продаж такого золотовоздушного актива?)))
Хз. У меня подъезд не обсцыканый. Заходил к товарищу в ЦП - там тоже. Может Вам локацию сменить? Глядишь и жизнь наладится, не так возраст будет чувствоваться.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
stm написав:Продолжим игру. Первичка - сделки растут, количество первички ставшей вторичкой - растет, а сделки вторички не идут... Примем ещё на веру факт что инвест.сделок около 30% и? Почему не растут сделки со вторичкой? Ведь если удачно купил что-нибудь ненужное, надо удачно продать что-нибудь ненужное Но ладно, не будем о логике блондинок, будем о логике бизнеса - всё процветает
Все, что сдано - это вторичка, а значит, адский отстой. В ней уже все стены пропердели и подъезды пообсикивали. Только первичка маст хев! Это в любом ОП легко докажут. Как можно сомневаться в однозначном росте продаж такого золотовоздушного актива?)))
Хз. У меня подъезд не обсцыканый.
Чем докажите что "подъезд не обсцыканый"? Может он обсцыканый также как какой нить бпс на борщаговке?