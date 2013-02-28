Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:00

YSK не надо забывать, что это сатира и юмор

Хотя...гарант на пол-лимона баксов отдохнул за 7 дней...

"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери