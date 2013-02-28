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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 143144145146

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 423
Висота стель
3%
14
Гарний вигляд з вікон
9%
39
Гарні, "модні" МОПи
2%
7
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
10
Зручна локація
22%
93
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
31
Раціональне планування та метраж
16%
67
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
14
Ціна
20%
85
Якість будівництва
15%
63
Всього голосів : 423
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 20:07

  antey1969 написав:
  Serg-ik написав:
«Две пиццы, два сока, два чая, салат, три капучино — 730 грн в Монисто. Чай — в районе 30 грн за чайничек, пицца 170-200 грн»,


Нормально, цены скоро догонят римские)))

это оттого, что контингент, посещающий Буковель имеет вполне итальянские доходы, а не 10тыс грн.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Возникает только 1 вопрос, нахрен эта Буковель с такими ценами нужна, тем более есть безвиз.
flashgingo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вести с полей.

Знакомый купил квартиру 3к в НЛ 110 кв.м с ремонтом за 350куе.

Портрет покупателя - человек в вышыванке, ни дня не работал в коммерческих структурах. Сами понимаете.

Купил после развода и сразу заселил туда молодую мальвину, с которой подживает сам.

Аирмакс, ау!!!!

Посмотрел ради интереса трешки с ремонтом в НЛ и понял шо он еще дешево купил.

Где НЛ ПА1000, или даже ПА1500, непонятно. У меня такое чуство, что элитка (именно модная элитка, на самом острие) даже в рост пошла.
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:51

  Tribeca написав:вести с полей.

Знакомый купил квартиру 3к в НЛ 110 кв.м с ремонтом за 350куе.

Портрет покупателя - человек в вышыванке, ни дня не работал в коммерческих структурах. Сами понимаете.

Купил после развода и сразу заселил туда молодую мальвину, с которой подживает сам.

Аирмакс, ау!!!!

Посмотрела ради интереса трешки с ремонтом в НЛ и поняла шо он еще дешево купил.

Где НЛ ПА1000, или даже ПА1500, непонятно. У меня такое чуство, что элитка (именно модная элитка, на самом острие) даже в рост пошла.

о, сегодня вечер душевных историй... сорри не удержался подредактировал цитируемый пост парочкой а...:twisted:
:mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:03

  hume написав:На сегодня уборка однушки уже не 300, а 400 грн. Хозяева за допуслуги отдельно договариваются. Доп услуги это совсем не то, что многие подумали. Мытьё окон, глажка и тп оплачиваются отдельно.



не знаю, у меня трешку убирают за 450грн, по времени - полдня (с 9 до 13 примерно), но это без стирки и глажки и без мытья окон. Химия моя.

За уборку Круши после ремонта (1к) взяла 1000 грн, но это капитальная уборка после ремонта, по времени: с 9 утра до 7 вечера, с мытьем окон.
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 00:09

  flashgingo написав:Возникает только 1 вопрос, нахрен эта Буковель с такими ценами нужна, тем более есть безвиз.

Потому что в Альпах цены поповыше будуть. Плюс добраться туда дороже и дольше и на выходные в Альпы могут себе позволить только солидные люди, а не каждый второй укроитишник, как в Буковелю.
А тем, кто посещает Альпы, от безвиза ни холодно, ни жарко. Это так- для пионеров, едущих в багажном отделении автобуса на полутородневную экскурсию в польский городок (имхо)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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