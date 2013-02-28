это оттого, что контингент, посещающий Буковель имеет вполне итальянские доходы, а не 10тыс грн.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 20:07
это оттого, что контингент, посещающий Буковель имеет вполне итальянские доходы, а не 10тыс грн.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Возникает только 1 вопрос, нахрен эта Буковель с такими ценами нужна, тем более есть безвиз.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вести с полей.
Знакомый купил квартиру 3к в НЛ 110 кв.м с ремонтом за 350куе.
Портрет покупателя - человек в вышыванке, ни дня не работал в коммерческих структурах. Сами понимаете.
Купил после развода и сразу заселил туда молодую мальвину, с которой подживает сам.
Аирмакс, ау!!!!
Посмотрел ради интереса трешки с ремонтом в НЛ и понял шо он еще дешево купил.
Где НЛ ПА1000, или даже ПА1500, непонятно. У меня такое чуство, что элитка (именно модная элитка, на самом острие) даже в рост пошла.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:51
о, сегодня вечер душевных историй... сорри не удержался подредактировал цитируемый пост парочкой а...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:03
не знаю, у меня трешку убирают за 450грн, по времени - полдня (с 9 до 13 примерно), но это без стирки и глажки и без мытья окон. Химия моя.
За уборку Круши после ремонта (1к) взяла 1000 грн, но это капитальная уборка после ремонта, по времени: с 9 утра до 7 вечера, с мытьем окон.
Додано: Суб 20 січ, 2018 00:09
Потому что в Альпах цены поповыше будуть. Плюс добраться туда дороже и дольше и на выходные в Альпы могут себе позволить только солидные люди, а не каждый второй укроитишник, как в Буковелю.
А тем, кто посещает Альпы, от безвиза ни холодно, ни жарко. Это так- для пионеров, едущих в багажном отделении автобуса на полутородневную экскурсию в польский городок (имхо)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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