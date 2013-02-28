Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Подсказка. Стало 22. Было от 34 до 37 О росте налогов привязанных к минималке это шедевр. Так у Вас ещё и рост НДС, ведь сума к налогообложению выросла.
Трибека, берите Мальвину и в буковель. Ведь зарплаты то высокие:-)
Первый, мы с вами живем в разных странах.
Я вам завидую немного. Судя по всему в той стране, где живете вы - налоги снижаются, благосостояние народа растет, президент и правительство принимают взвешенные мудрые решения, в результате чего ваша страна пользуется авторитетом на международной арене, постоянно увеличивается уровень и продолжительность жизни, положительная миграция населения, активно развивается инфраструктура - отличные дороги, много новых больниц, школ и детсадов.
А в моей стране агенты лолита ездят в отпуск за полмиллиона долларов, затяжной спад в экономике и миллионы сограждан, сбежавших от этого за границу.
Так что буду рад посетить вашу страну, пожить в ней. Приглашайте почаще.
Удивительно. Вы написали о зраде. Переспросил. Вы додумали и обиделись. Навеяло анекдот.
Пока я брился в ванной, жена у меня что-то спросила, сама себе ответила, сама с собой поругалась - и из ванной я вышел разведённым человеком.
А Я ведь один из последних кто думает че Вы мужчина. Видать ошибаюсь.
Зы. Так че там с налогами и зарплатами?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Несколько десятков жителей Подольского района (Виноградарь) перекрыли улицу Вышгородскую, протестуя против уничтожения парка Горка Кристера и строительства многоэтажки.
Как отмечают организаторы акции на странице мероприятия в Facebook, разрешение на вырубку 384 деревьев выдал еще Леонид Черновецкий в 2009 году, а "сейчас продажные чиновники пытаются пропихнуть эту аферу". Источник: https://censor.net.ua/p3045581
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Tribeca написав:Влад, что значит "выставляют арендодателя"?
На выселение приходить нужно вдвоем, осматриваете квартиру, неспешно выставляете претензии, в интернете ищите цены устранения дефектов.
Из квартиры уже НИКУДА не выходите.
Понятно что это будет игра на нервах, поэтому нужно настроиться на это и ничего на этот день не планировать.
Арендатор не выходит из квартиры? ну так и вы сидите. у вас должны быть в рюкзаке водичка и бутерброды, и если что - наготове мобильный телефон звонить 102, если квартирант вдруг разбушуется.
В моей практике милицию ни разу не вызывали, ограничивались угрозами.
В итоге квартирант с вероятностью 99% сдается первый - он же в процессе переезда, вещи уже в машине, которая его ждет и т.д.
Для снижения градуса конфликта скажите: "я постараюсь все починить дешевле и разницу обязательно скину вам на карточку, дайте номер карточки".
Как он/она/они сдались и ушли - посидите еще в квартире на всякий случай полчасика, посмотрите ТВ, потом закройте НА ВЕРХНИЙ ЗАМОК (не стоит обьяснять, что ключи у квартиранта должны были быть только от одного замка - от нижнего, поэтому даже если он сделал дубликат - то в квартиру не попадет. Хотя я ни разу не помню что-бы у кого-то был дубликат, но подстраховаться не помешает) и спокойненько себе уходите.
Ушли - едете в ресторан отмечать успешное завершение вопроса.
К вечеру того же дня уже можно показывать новым квартирантам, что-бы не было простоев.
Да, может звучит не очень красиво, но бизнес есть бизнес.
Конечно, это все работает когда вы занимаетесь профессионально вопросами аренды и у вас все подготовлено, и смена арендаторов - рутинная хоть и неприятная процедура.
Конкретно в вашем случае - когда вы живете в Харькове, сдаете в Киеве, и обьемы не позволяют тут организовать людей надлежащим образом - то наилучший выход действительно - расходиться полюбовно, возвращать залог, даже если есть небольшие повреждения в квартире - то устранять их за свои деньги. Отсутсвие конфликтов на расстоянии - самый дешевый способ. Опять же - ничего личного.
Каждый конфликт должен быть оправдан материальной выгодой. В вашем случае это не так. В случае со стояком однушек в одном комплексе и наличии управляющего - то наверное оправдано.
Ну и более того. Если живет один мужчина, или двое мужчин - то могут быть серьезные конфликты на месте - тогда нужно угрожать милицией. Если же живет семья, или Мальвина, или двое Мальвин - то все ограничится истерикой. Но это эмоции, а денежки уже зачислены в прибыль.
плять, сколько жлобской мудрости в этом посте.
так и не могу сложить себе понимание - зачем вам был МБА ? Или может его и нет ?
ps: для таких хитров%банных как вы есть такие варианты действий:
а) если у чувака есть бумаги - он вызывает полицию, плюс пишет в налоговую что вы не платите налоги б) если у чувака нет бумаг (ну лох он) - бьёт вам окна, а вы уже доказываете полиции (если вызовете, конечно) что вы сдавали ему квартиру. Но если таки вызываете полицию - то вернуть ему придётся залог (ведь вы скажете полиции что он снимал квратиру + соседи подтвердят), плюс нарваться на налоговую тоже придётся
PS: а вообще платится за первый и последний месяцы
baraka написав: плять, сколько жлобской мудрости в этом посте.
так и не могу сложить себе понимание - зачем вам был МБА ? Или может его и нет ?
ps: для таких хитров%банных как вы есть такие варианты действий:
а) если у чувака есть бумаги - он вызывает полицию, плюс пишет в налоговую что вы не платите налоги б) если у чувака нет бумаг (ну лох он) - бьёт вам окна, а вы уже доказываете полиции (если вызовете, конечно) что вы сдавали ему квартиру. Но если таки вызываете полицию - то вернуть ему придётся залог (ведь вы скажете полиции что он снимал квратиру + соседи подтвердят), плюс нарваться на налоговую тоже придётся
PS: а вообще платится за первый и последний месяцы
Желательно прописать, что вторая сумма это залоговый платёж, а "не последний месяц".
Налоговой абсолютно пох, что кто то там сдаёт квартиру. Очень мелко. Я решил сдаться в прошлом году и заплатить налог на недвигу, причём в позапрошлом году платил, но по другой прописке. Сказали, что в базе не видим, но можете прийти с доками, но это не обязательно. Так и сказали.
Сержик, барака, у вас какая-то классовая ненависть к лендлордам или неприязнь ко мне лично?
Когда квартиранты сморкаются в штору, тырят посуду, ломают пульты к ТВ, оббивают холодильник и мебель - то это ничего страшного, а вот когда арендодатель поднял аренду или зажал залог - то это ущемление трудового народа??
Что за закидоны сдавать без залога? Какой смысл в оплате последнего месяца?
Почитайте как сдают в аренду в том же Ньюйорке.
Там без положительной кредитной истории тебя на порог не пустят. Залог - за 6 месяцев в виде гарантии банка.
И не дай Б-г выселиться и не вернуть квартиру в первозданном виде. Изволь перед выездом покрасить стены, привести в порядок полы, двери и т.д.
Ах, да - мебель свою нужно иметь.
А у нас люди за 7000грн прямо требуют и "мебель не совок", и всю бытовую технику, и стиралку, и бойлер, и чуть ли не чтобы лендлорд презервативы подвозил каждую неделю.
Так елки-палки, не нравится условия лендлорда - купи свою квартиру и живи себе.
Квартиранты вьехали, так даже чашки попросили купить. Купил в Метро 4шт по 19грн. Вот полностью не способны организовать свой быт. Извольте тогда платить за то, что лендлорд тебе все организует.
Tribeca написав:Сержик, барака, у вас какая-то классовая ненависть к лендлордам или неприязнь ко мне лично?
Когда квартиранты сморкаются в штору, тырят посуду, ломают пульты к ТВ, оббивают холодильник и мебель - то это ничего страшного, а вот когда арендодатель поднял аренду или зажал залог - то это ущемление трудового народа??
Что за закидоны сдавать без залога? Какой смысл в оплате последнего месяца?
Почитайте как сдают в аренду в том же Ньюйорке.
Там без положительной кредитной истории тебя на порог не пустят. Залог - за 6 месяцев в виде гарантии банка.
И не дай Б-г выселиться и не вернуть квартиру в первозданном виде. Изволь перед выездом покрасить стены, привести в порядок полы, двери и т.д.
Ах, да - мебель свою нужно иметь.
А у нас люди за 7000грн прямо требуют и "мебель не совок", и всю бытовую технику, и стиралку, и бойлер, и чуть ли не чтобы лендлорд презервативы подвозил каждую неделю.
Так елки-палки, не нравится условия лендлорда - купи свою квартиру и живи себе.
Квартиранты вьехали, так даже чашки попросили купить. Купил в Метро 4шт по 19грн. Вот полностью не способны организовать свой быт. Извольте тогда платить за то, что лендлорд тебе все организует.
Не простая жизнь у лендлорда, столько нервов, как вредная профессия.