Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:Что за закидоны сдавать без залога? Какой смысл в оплате последнего месяца?
с залогом имеет смысл, если Вы еще цену имущества пропишете,реальную залоговую, с учётом износа, а не магазинную такого же товара. Смысл в оплате последнего месяца есть только для арендодателя, который понимает, что его цена -неадекватна, квартира -проблемная, соседи -алкаши , из-за чего квартирант захочет съехать через неделю-месяц, но не получится- 2 месяца оплачено. Кстати, Вас никто не заставляет вкладывать 25 куе. чтобы потом слёзки по 250 баксов собирать
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Tribeca написав:Сержик, барака, у вас какая-то классовая ненависть к лендлордам или неприязнь ко мне лично?
Когда квартиранты сморкаются в штору, тырят посуду, ломают пульты к ТВ, оббивают холодильник и мебель - то это ничего страшного, а вот когда арендодатель поднял аренду или зажал залог - то это ущемление трудового народа??
Что за закидоны сдавать без залога? Какой смысл в оплате последнего месяца?
Почитайте как сдают в аренду в том же Ньюйорке.
Там без положительной кредитной истории тебя на порог не пустят. Залог - за 6 месяцев в виде гарантии банка.
И не дай Б-г выселиться и не вернуть квартиру в первозданном виде. Изволь перед выездом покрасить стены, привести в порядок полы, двери и т.д.
Ах, да - мебель свою нужно иметь.
А у нас люди за 7000грн прямо требуют и "мебель не совок", и всю бытовую технику, и стиралку, и бойлер, и чуть ли не чтобы лендлорд презервативы подвозил каждую неделю.
Так елки-палки, не нравится условия лендлорда - купи свою квартиру и живи себе.
Квартиранты вьехали, так даже чашки попросили купить. Купил в Метро 4шт по 19грн. Вот полностью не способны организовать свой быт. Извольте тогда платить за то, что лендлорд тебе все организует.
к вам лично
обращу внимание, что всё вышеприведённое вы написали не в тему.
предыдущий ваш пост был не том, что арендаторы мого хотят, а том как кинуть арендатора на залог со всеми подробностями. Это прекрасно характеризует ваш устой жизни.
baraka написав:плять, сколько жлобской мудрости в этом посте. для таких хитров%банных есть такие варианты действий: а), б) PS: а вообще платится за первый и последний месяцы
барака, извините, но уже две пятилетки платится месяц впирод и залог. и не очень понимаю, откуда столько возмущения к посту трибеки, кроме как к форме выражения мысли. но это просто самолюбование считающего себя успешным лендлорда. если нанесен ущерб, помимо естественной амортизации- его не нужно оплачивать? или как, по-вашему? если человек, предупрежденный в оговоренный срок, отказывается съезжать или отказывается платить- нужно дожидаться столько, сколько бог пошлет или пусть живет за спасибо? договора вообще соблюдать нужно?
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
baraka написав:Это прекрасно характеризует ваш устой жизни.
Извините- не удержался: как характеризует ваши личные устои ответ трибеке о том, что раз его банкир откусил кусок у своих работодателей, то он нехороший чел? а если бы он откусил у внешних клиентов? я уже спрашивал об этом, безответно кстати. между прочим, с этой дефиниции "чужой-свой" начинаются все проблемы "этих стран" имхо
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
baraka написав:плять, сколько жлобской мудрости в этом посте. для таких хитров%банных есть такие варианты действий: а), б) PS: а вообще платится за первый и последний месяцы
барака, извините, но уже две пятилетки платится месяц впирод и залог.
ага, ок, сори, не был курсе
antonivs3 написав:и не очень понимаю, откуда столько возмущения к посту трибеки, кроме как к форме выражения мысли. но это просто самолюбование считающего себя успешным лендлорда. если нанесен ущерб, помимо естественной амортизации- его не нужно оплачивать? или как, по-вашему? если человек, предупрежденный в оговоренный срок, отказывается съезжать или отказывается платить- нужно дожидаться столько, сколько бог пошлет или пусть живет за спасибо? договора вообще соблюдать нужно?
если нанесён ущерб или человек не хочет съезжать - арандодатель должен первым вызывать милицию.
моё возмущение вызвано тем, что пост трибеки не том, как возместить ущерб, а о том как кинуть арендатора на залог. Или у Вас другое мнение и мне нужно процитировать тот её месседж ?
baraka тот пост, что читал я, содержал хвастовато выраженное описание, как удержать залог за ущерб, а не как не вернуть его вовсе. арендодатель не вызывает милицию, кроме эктренных случаев, по очевидным, во всяком случае для меня, причинам.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Tribeca написав:Влад, что значит "выставляют арендодателя"?
На выселение приходить нужно вдвоем, осматриваете квартиру, неспешно выставляете претензии, в интернете ищите цены устранения дефектов.
Из квартиры уже НИКУДА не выходите.
Понятно что это будет игра на нервах, поэтому нужно настроиться на это и ничего на этот день не планировать.
Арендатор не выходит из квартиры? ну так и вы сидите. у вас должны быть в рюкзаке водичка и бутерброды, и если что - наготове мобильный телефон звонить 102, если квартирант вдруг разбушуется.
В моей практике милицию ни разу не вызывали, ограничивались угрозами.
В итоге квартирант с вероятностью 99% сдается первый - он же в процессе переезда, вещи уже в машине, которая его ждет и т.д.
Для снижения градуса конфликта скажите: "я постараюсь все починить дешевле и разницу обязательно скину вам на карточку, дайте номер карточки".
Как он/она/они сдались и ушли - посидите еще в квартире на всякий случай полчасика, посмотрите ТВ, потом закройте НА ВЕРХНИЙ ЗАМОК (не стоит обьяснять, что ключи у квартиранта должны были быть только от одного замка - от нижнего, поэтому даже если он сделал дубликат - то в квартиру не попадет. Хотя я ни разу не помню что-бы у кого-то был дубликат, но подстраховаться не помешает) и спокойненько себе уходите.
Ушли - едете в ресторан отмечать успешное завершение вопроса.
К вечеру того же дня уже можно показывать новым квартирантам, что-бы не было простоев.
Да, может звучит не очень красиво, но бизнес есть бизнес.
Конечно, это все работает когда вы занимаетесь профессионально вопросами аренды и у вас все подготовлено, и смена арендаторов - рутинная хоть и неприятная процедура.
Конкретно в вашем случае - когда вы живете в Харькове, сдаете в Киеве, и обьемы не позволяют тут организовать людей надлежащим образом - то наилучший выход действительно - расходиться полюбовно, возвращать залог, даже если есть небольшие повреждения в квартире - то устранять их за свои деньги. Отсутсвие конфликтов на расстоянии - самый дешевый способ. Опять же - ничего личного.
Каждый конфликт должен быть оправдан материальной выгодой. В вашем случае это не так. В случае со стояком однушек в одном комплексе и наличии управляющего - то наверное оправдано.
Ну и более того. Если живет один мужчина, или двое мужчин - то могут быть серьезные конфликты на месте - тогда нужно угрожать милицией. Если же живет семья, или Мальвина, или двое Мальвин - то все ограничится истерикой. Но это эмоции, а денежки уже зачислены в прибыль.
плять, сколько жлобской мудрости в этом посте.
так и не могу сложить себе понимание - зачем вам был МБА ? Или может его и нет ?
ps: для таких хитров%банных как вы есть такие варианты действий:
а) если у чувака есть бумаги - он вызывает полицию, плюс пишет в налоговую что вы не платите налоги б) если у чувака нет бумаг (ну лох он) - бьёт вам окна, а вы уже доказываете полиции (если вызовете, конечно) что вы сдавали ему квартиру. Но если таки вызываете полицию - то вернуть ему придётся залог (ведь вы скажете полиции что он снимал квратиру + соседи подтвердят), плюс нарваться на налоговую тоже придётся
PS: а вообще платится за первый и последний месяцы
барака трибека крутая только в виртуале. Не переймайтесь и не покупайтесь на её фантазиями. В реальности если она кинет покупателя на залог, тот сообщит о ней в налоговую и с трибеки скачают налог за полученную прибыль. И квартира будет на крючке у налоговой. Реальные арендодатели кидками клиентов не занимаются. Язык у неё хорошо подвешен, только и всего
antonivs3 написав:baraka тот пост, что читал я, содержал хвастовато выраженное описание, как удержать залог за ущерб, а не как не вернуть его вовсе. арендодатель не вызывает милицию, кроме эктренных случаев, по очевидным, во всяком случае для меня, причинам.
ок, может мы по-разному воспринимаем тот её пост.
уверен, что если бы его написал, например, Айрмакс, я бы нейтрально его восприянял (ну или просто бы не понял как Айрмакс может написать такой пост и проскипал).
про трибеку у меня уже сложилось весьма негативное впечатление, которое дополнилось тем её постом, который вы видите как "возместить", а я вижу "кинуть" (кстати, её слова "нагнуть" недалеко от "кинуть") арендаторов.
zahar_ написав:барака трибека крутая только в виртуале. Не переймайтесь и не покупайтесь на её фантазиями. В реальности если она кинет покупателя на залог, тот сообщит о ней в налоговую и с трибеки скачают налог за полученную прибыль. И квартира будет на крючке у налоговой. Реальные арендодатели кидками клиентов не занимаются. Язык у неё хорошо подвешен, только и всего
Захар, а расскажите, как вы сдаете гостинки на Лесном?
Пользуетесь ли услугами брокеров? Берете ли залог или оплату за первый и последний месяц? Если берете залог - сколько денег из него возвращали? Повышали ли уже аренду? Выселяли ли жильцов за пьянки? Как боретесь с неплательщиками? Платите ли налоги? Докупаете ли что-то в квартиру по просьбе клиентов?