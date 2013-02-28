Tribeca написав:

Влад, что значит "выставляют арендодателя"?На выселение приходить нужно вдвоем, осматриваете квартиру, неспешно выставляете претензии, в интернете ищите цены устранения дефектов.Из квартиры уже НИКУДА не выходите.Понятно что это будет игра на нервах, поэтому нужно настроиться на это и ничего на этот день не планировать.Арендатор не выходит из квартиры? ну так и вы сидите. у вас должны быть в рюкзаке водичка и бутерброды, и если что - наготове мобильный телефон звонить 102, если квартирант вдруг разбушуется.В моей практике милицию ни разу не вызывали, ограничивались угрозами.В итоге квартирант с вероятностью 99% сдается первый - он же в процессе переезда, вещи уже в машине, которая его ждет и т.д.Для снижения градуса конфликта скажите: "я постараюсь все починить дешевле и разницу обязательно скину вам на карточку, дайте номер карточки".Как он/она/они сдались и ушли - посидите еще в квартире на всякий случай полчасика, посмотрите ТВ, потом закройте НА ВЕРХНИЙ ЗАМОК (не стоит обьяснять, что ключи у квартиранта должны были быть только от одного замка - от нижнего, поэтому даже если он сделал дубликат - то в квартиру не попадет. Хотя я ни разу не помню что-бы у кого-то был дубликат, но подстраховаться не помешает) и спокойненько себе уходите.Ушли - едете в ресторан отмечать успешное завершение вопроса.К вечеру того же дня уже можно показывать новым квартирантам, что-бы не было простоев.Да, может звучит не очень красиво, но бизнес есть бизнес.Конечно, это все работает когда вы занимаетесь профессионально вопросами аренды и у вас все подготовлено, и смена арендаторов - рутинная хоть и неприятная процедура.Конкретно в вашем случае - когда вы живете в Харькове, сдаете в Киеве, и обьемы не позволяют тут организовать людей надлежащим образом - то наилучший выход действительно - расходиться полюбовно, возвращать залог, даже если есть небольшие повреждения в квартире - то устранять их за свои деньги. Отсутсвие конфликтов на расстоянии - самый дешевый способ. Опять же - ничего личного.Каждый конфликт должен быть оправдан материальной выгодой. В вашем случае это не так. В случае со стояком однушек в одном комплексе и наличии управляющего - то наверное оправдано.Ну и более того. Если живет один мужчина, или двое мужчин - то могут быть серьезные конфликты на месте - тогда нужно угрожать милицией. Если же живет семья, или Мальвина, или двое Мальвин - то все ограничится истерикой. Но это эмоции, а денежки уже зачислены в прибыль.