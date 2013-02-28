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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 152153154155>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 424
Висота стель
3%
14
Гарний вигляд з вікон
9%
39
Гарні, "модні" МОПи
2%
7
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
10
Зручна локація
22%
93
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
31
Раціональне планування та метраж
16%
67
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
14
Ціна
20%
86
Якість будівництва
15%
63
Всього голосів : 424
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 22:39

  Tribeca написав:
  baraka написав:ну вот вы, будучи арендатором, дрючили/нагибали бы арендаторов за каждую царапинку ? Человек ей бабосы платил как минимум несколько месяцев, а она его за царапину дрючить будет просто потому что подсунала договор, в котором за естественный износ должен платить арендатор.





ну вот что за совковы подход.

"человек ей бабосы платил". Что, просто так бабосы давал, как благотворительность? или получал взамен достойную услугу? а может даже недоплачивал до рыночной стоимости?
Извините, вы так написали вроде как арендатор благотворительностью занимается.


второе - "подсунула договор". Что значит подсунула? Банку вы тоже скажете, что он "подсунул вам договор"? Кто лекарь, что клиент не читает текст??? Самая гнилая отмазка - "я не читал договор когда подписывал".

Барака, такое впечатление что вы какой-нибудь пенсионер, который за гречку голосует и считает что ему все должны.


скажите, пани Трибека, а банкиры вас так же дрючат когда к себе приглашают ? :)
Востаннє редагувалось baraka в Суб 20 січ, 2018 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 22:40

  Vlad442 написав:
  baraka написав:ой, как приятно - уже бизнес!
а, кстати, бизнес то уже на 4-м месте по посещаемости среди сайтов недвиги в Украине

Это минус Украине.


а Украине то за что ? :)

Влад, я надеюсь, что таки наступят те светлые времена, когда вы скажете "Бараке, построившему свою империю"... Эх... :mrgreen:
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 22:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Почитайте как сдают в аренду в том же Ньюйорке.

Там без положительной кредитной истории тебя на порог не пустят. Залог - за 6 месяцев в виде гарантии банка.

И не дай Б-г выселиться и не вернуть квартиру в первозданном виде. Изволь перед выездом покрасить стены, привести в порядок полы, двери и т.д.

Ах, да - мебель свою нужно иметь.

Когда-то ради интереса я почитал, посмотрел видео про аренду в Америке и, в частности, в NY. Там арендатор очень легко может устроить аттракцион "год не плачу, а, если не выселите меня через суд, то и два". Арендодатель может отомстить только испортив кредитную историю, поэтому он выбирает приличных людей, для которых она имеет ценность, и выставляет прочие драконовские условия. Нищеброды вынуждены переплачивать за гостиницу с клопами.
  Tribeca написав:Квартиранты вьехали, так даже чашки попросили купить. Купил в Метро 4шт по 19грн. Вот полностью не способны организовать свой быт. Извольте тогда платить за то, что лендлорд тебе все организует.

Это ошибка. Примета - арендаторы, которые просят что-то докупить/довезти, съезжают через месяц.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:07

ппц ослику (воздвиженке):
https://www.facebook.com/groups/podol.m ... 082072661/
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:11

  Vlad442 написав:
  Tribeca написав:Почитайте как сдают в аренду в том же Ньюйорке.

Там без положительной кредитной истории тебя на порог не пустят. Залог - за 6 месяцев в виде гарантии банка.

И не дай Б-г выселиться и не вернуть квартиру в первозданном виде. Изволь перед выездом покрасить стены, привести в порядок полы, двери и т.д.

Ах, да - мебель свою нужно иметь.

Когда-то ради интереса я почитал, посмотрел видео про аренду в Америке и, в частности, в NY. Там арендатор очень легко может устроить аттракцион "год не плачу, а, если не выселите меня через суд, то и два". Арендодатель может отомстить только испортив кредитную историю, поэтому он выбирает приличных людей, для которых она имеет ценность, и выставляет прочие драконовские условия. Нищеброды вынуждены переплачивать за гостиницу с клопами.

в том то и дело, что кредитная история важна всем приличным людям, и у них же она есть. Когда вселяются квартиранты - смотришь их кредитную историю. Если хорошая - то впускаешь и, соответственно, риска минимум. Если плохая - отправляешь лесом.

Ради кредитной истории там люди сами обои потом переклеят и купят новый чайник взамен сломанного. Средний размер залога 6месяцев - как раз с головой хватает на выселение через суд. В штатах, в которых выселять дольше - залог может быть и больше 6месяцев аренды.

ЗЫ посмотрите/почитайте про аренду в Токио, вообще прослезитесь. Там что-бы снять квартиру, сначала нужно сделать лендлорду безвозвратный подарок. И лендлорд впустит вас только если подарок ему понравился (обычно это 1-2 месяца аренды в деньгах). Если нет - то пошлет вас лесом, и прав у вас никаких. А если вьехали в квартиру, упаси вас Б-г пробить гвоздем лишнюю дырку в стене.


  Vlad442 написав:
  Tribeca написав:Квартиранты вьехали, так даже чашки попросили купить. Купил в Метро 4шт по 19грн. Вот полностью не способны организовать свой быт. Извольте тогда платить за то, что лендлорд тебе все организует.

Это ошибка. Примета - арендаторы, которые просят что-то докупить/довезти, съезжают через месяц.


Спасибо за совет. Сам удивился, но говорят что в прошлой квартире была вся посуда, поэтому своей нет. Вроде живут нормально пока. Если сьедут через месяц - распрощаются с залогом, у меня по договору первые 6 месяцев арендатор не имеет права расторгать договор :)
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 00:08

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спокойной ночи
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 00:25

просто оставлю это тут.

https://www.olx.ua/obyavlenie/srochnaya ... 3e0db207b1

Круша.
1 комнатная.
с ремонтом
37000$

мнение общественности:
-реально ли продать?
-какой бюджет ремонта?

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Зображення
Зображення
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 01:14

  antonivs3 написав:
  baraka написав:Это прекрасно характеризует ваш устой жизни.

Извините- не удержался: как характеризует ваши личные устои ответ трибеке о том, что раз его банкир откусил кусок у своих работодателей, то он нехороший чел?
а если бы он откусил у внешних клиентов? я уже спрашивал об этом, безответно кстати.
между прочим, с этой дефиниции "чужой-свой" начинаются все проблемы "этих стран" имхо


слушайте, а с Вами весьма интересно дискутировать, Вы интересные вопросы задаёте :)

у меня спрашивали ? значит не увидел, сори

чтобы полностью ответить на Ваш вопрос - нужно точно знать что там была за ситуация. Сумма была вроде ли 700к бачков если я не ошибаюсь.

Но давайте прикинем варианты:

1а) банкир откусил у работодателей то, что было договорено заранее (700к), но работодатель "зажал": ну, сумма приличная, вероятно надо было отдать работу хорошим юристам, поступил логично и как и ожидалось.
1б) банкир нагрел/кинул работодателей: банкиру платили за работу оговоренную сумму (неважно малелькую или большую, но она была заранее оговорена), но банкир присвоил себе ещё. То есть человек банально украл. Банкир не профессионал и вор - минус в карму.

2а) банкир кинул внешних клиентов - банкир, вероятно, профессионал, но не как банкир, а как профессионал-бандит. Тактически выиграл, но стратегически проиграл.
2б) банкир детально оценил риски, и его банк заработал на сделке 700к сверху на движениях рынка или переоценке чего-то там. Ну, молодец, чё.

такие вышли сферокони в вакууме. Не согласны ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 01:21

  Tribeca написав:просто оставлю это тут.

https://www.olx.ua/obyavlenie/srochnaya ... 3e0db207b1

Круша.
1 комнатная.
с ремонтом
37000$

мнение общественности:
-реально ли продать?
-какой бюджет ремонта?

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Зображення
Зображення

На фото комната 17 кв. м и кухня 8 ? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 01:34

  Tribeca написав:просто оставлю это тут.

https://www.olx.ua/obyavlenie/srochnaya ... 3e0db207b1

Круша.
1 комнатная.
с ремонтом
37000$

мнение общественности:
-реально ли продать?
-какой бюджет ремонта?

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення


Дайте как угадаю . Продажа этой квартиры - холодно в квартире и наличие грибка в квартире . Сколько нужно вложить в ремонт этой квартиры , чтобы переделать этот ремонт .
moldashavanin
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