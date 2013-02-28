Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
baraka написав:ну вот вы, будучи арендатором, дрючили/нагибали бы арендаторов за каждую царапинку ? Человек ей бабосы платил как минимум несколько месяцев, а она его за царапину дрючить будет просто потому что подсунала договор, в котором за естественный износ должен платить арендатор.
ну вот что за совковы подход.
"человек ей бабосы платил". Что, просто так бабосы давал, как благотворительность? или получал взамен достойную услугу? а может даже недоплачивал до рыночной стоимости? Извините, вы так написали вроде как арендатор благотворительностью занимается.
второе - "подсунула договор". Что значит подсунула? Банку вы тоже скажете, что он "подсунул вам договор"? Кто лекарь, что клиент не читает текст??? Самая гнилая отмазка - "я не читал договор когда подписывал".
Барака, такое впечатление что вы какой-нибудь пенсионер, который за гречку голосует и считает что ему все должны.
скажите, пани Трибека, а банкиры вас так же дрючат когда к себе приглашают ?
Востаннє редагувалось baraka в Суб 20 січ, 2018 22:40, всього редагувалось 1 раз.
Tribeca написав:Почитайте как сдают в аренду в том же Ньюйорке.
Там без положительной кредитной истории тебя на порог не пустят. Залог - за 6 месяцев в виде гарантии банка.
И не дай Б-г выселиться и не вернуть квартиру в первозданном виде. Изволь перед выездом покрасить стены, привести в порядок полы, двери и т.д.
Ах, да - мебель свою нужно иметь.
Когда-то ради интереса я почитал, посмотрел видео про аренду в Америке и, в частности, в NY. Там арендатор очень легко может устроить аттракцион "год не плачу, а, если не выселите меня через суд, то и два". Арендодатель может отомстить только испортив кредитную историю, поэтому он выбирает приличных людей, для которых она имеет ценность, и выставляет прочие драконовские условия. Нищеброды вынуждены переплачивать за гостиницу с клопами.
Tribeca написав:Квартиранты вьехали, так даже чашки попросили купить. Купил в Метро 4шт по 19грн. Вот полностью не способны организовать свой быт. Извольте тогда платить за то, что лендлорд тебе все организует.
Это ошибка. Примета - арендаторы, которые просят что-то докупить/довезти, съезжают через месяц.
Tribeca написав:Почитайте как сдают в аренду в том же Ньюйорке.
Там без положительной кредитной истории тебя на порог не пустят. Залог - за 6 месяцев в виде гарантии банка.
И не дай Б-г выселиться и не вернуть квартиру в первозданном виде. Изволь перед выездом покрасить стены, привести в порядок полы, двери и т.д.
Ах, да - мебель свою нужно иметь.
Когда-то ради интереса я почитал, посмотрел видео про аренду в Америке и, в частности, в NY. Там арендатор очень легко может устроить аттракцион "год не плачу, а, если не выселите меня через суд, то и два". Арендодатель может отомстить только испортив кредитную историю, поэтому он выбирает приличных людей, для которых она имеет ценность, и выставляет прочие драконовские условия. Нищеброды вынуждены переплачивать за гостиницу с клопами.
в том то и дело, что кредитная история важна всем приличным людям, и у них же она есть. Когда вселяются квартиранты - смотришь их кредитную историю. Если хорошая - то впускаешь и, соответственно, риска минимум. Если плохая - отправляешь лесом.
Ради кредитной истории там люди сами обои потом переклеят и купят новый чайник взамен сломанного. Средний размер залога 6месяцев - как раз с головой хватает на выселение через суд. В штатах, в которых выселять дольше - залог может быть и больше 6месяцев аренды.
ЗЫ посмотрите/почитайте про аренду в Токио, вообще прослезитесь. Там что-бы снять квартиру, сначала нужно сделать лендлорду безвозвратный подарок. И лендлорд впустит вас только если подарок ему понравился (обычно это 1-2 месяца аренды в деньгах). Если нет - то пошлет вас лесом, и прав у вас никаких. А если вьехали в квартиру, упаси вас Б-г пробить гвоздем лишнюю дырку в стене.
Vlad442 написав:
Tribeca написав:Квартиранты вьехали, так даже чашки попросили купить. Купил в Метро 4шт по 19грн. Вот полностью не способны организовать свой быт. Извольте тогда платить за то, что лендлорд тебе все организует.
Это ошибка. Примета - арендаторы, которые просят что-то докупить/довезти, съезжают через месяц.
Спасибо за совет. Сам удивился, но говорят что в прошлой квартире была вся посуда, поэтому своей нет. Вроде живут нормально пока. Если сьедут через месяц - распрощаются с залогом, у меня по договору первые 6 месяцев арендатор не имеет права расторгать договор
baraka написав:Это прекрасно характеризует ваш устой жизни.
Извините- не удержался: как характеризует ваши личные устои ответ трибеке о том, что раз его банкир откусил кусок у своих работодателей, то он нехороший чел? а если бы он откусил у внешних клиентов? я уже спрашивал об этом, безответно кстати. между прочим, с этой дефиниции "чужой-свой" начинаются все проблемы "этих стран" имхо
слушайте, а с Вами весьма интересно дискутировать, Вы интересные вопросы задаёте
у меня спрашивали ? значит не увидел, сори
чтобы полностью ответить на Ваш вопрос - нужно точно знать что там была за ситуация. Сумма была вроде ли 700к бачков если я не ошибаюсь.
Но давайте прикинем варианты:
1а) банкир откусил у работодателей то, что было договорено заранее (700к), но работодатель "зажал": ну, сумма приличная, вероятно надо было отдать работу хорошим юристам, поступил логично и как и ожидалось. 1б) банкир нагрел/кинул работодателей: банкиру платили за работу оговоренную сумму (неважно малелькую или большую, но она была заранее оговорена), но банкир присвоил себе ещё. То есть человек банально украл. Банкир не профессионал и вор - минус в карму.
2а) банкир кинул внешних клиентов - банкир, вероятно, профессионал, но не как банкир, а как профессионал-бандит. Тактически выиграл, но стратегически проиграл. 2б) банкир детально оценил риски, и его банк заработал на сделке 700к сверху на движениях рынка или переоценке чего-то там. Ну, молодец, чё.