Додано: Суб 20 січ, 2018 23:11

Vlad442 написав: Tribeca написав: Почитайте как сдают в аренду в том же Ньюйорке.



Там без положительной кредитной истории тебя на порог не пустят. Залог - за 6 месяцев в виде гарантии банка.



И не дай Б-г выселиться и не вернуть квартиру в первозданном виде. Изволь перед выездом покрасить стены, привести в порядок полы, двери и т.д.



Ах, да - мебель свою нужно иметь. Почитайте как сдают в аренду в том же Ньюйорке.Там без положительной кредитной истории тебя на порог не пустят. Залог - за 6 месяцев в виде гарантии банка.И не дай Б-г выселиться и не вернуть квартиру в первозданном виде. Изволь перед выездом покрасить стены, привести в порядок полы, двери и т.д.Ах, да - мебель свою нужно иметь.

Когда-то ради интереса я почитал, посмотрел видео про аренду в Америке и, в частности, в NY. Там арендатор очень легко может устроить аттракцион "год не плачу, а, если не выселите меня через суд, то и два". Арендодатель может отомстить только испортив кредитную историю, поэтому он выбирает приличных людей, для которых она имеет ценность, и выставляет прочие драконовские условия. Нищеброды вынуждены переплачивать за гостиницу с клопами.

Когда-то ради интереса я почитал, посмотрел видео про аренду в Америке и, в частности, в NY. Там арендатор очень легко может устроить аттракцион "год не плачу, а, если не выселите меня через суд, то и два". Арендодатель может отомстить только испортив кредитную историю, поэтому он выбирает приличных людей, для которых она имеет ценность, и выставляет прочие драконовские условия. Нищеброды вынуждены переплачивать за гостиницу с клопами.

Vlad442 написав: Tribeca написав: Квартиранты вьехали, так даже чашки попросили купить. Купил в Метро 4шт по 19грн. Вот полностью не способны организовать свой быт. Извольте тогда платить за то, что лендлорд тебе все организует. Квартиранты вьехали, так даже чашки попросили купить. Купил в Метро 4шт по 19грн. Вот полностью не способны организовать свой быт. Извольте тогда платить за то, что лендлорд тебе все организует.

Это ошибка. Примета - арендаторы, которые просят что-то докупить/довезти, съезжают через месяц. Это ошибка. Примета - арендаторы, которые просят что-то докупить/довезти, съезжают через месяц.

в том то и дело, что кредитная история важна всем приличным людям, и у них же она есть. Когда вселяются квартиранты - смотришь их кредитную историю. Если хорошая - то впускаешь и, соответственно, риска минимум. Если плохая - отправляешь лесом.Ради кредитной истории там люди сами обои потом переклеят и купят новый чайник взамен сломанного. Средний размер залога 6месяцев - как раз с головой хватает на выселение через суд. В штатах, в которых выселять дольше - залог может быть и больше 6месяцев аренды.ЗЫ посмотрите/почитайте про аренду в Токио, вообще прослезитесь. Там что-бы снять квартиру, сначала нужно сделать лендлорду безвозвратный подарок. И лендлорд впустит вас только если подарок ему понравился (обычно это 1-2 месяца аренды в деньгах). Если нет - то пошлет вас лесом, и прав у вас никаких. А если вьехали в квартиру, упаси вас Б-г пробить гвоздем лишнюю дырку в стене.Спасибо за совет. Сам удивился, но говорят что в прошлой квартире была вся посуда, поэтому своей нет. Вроде живут нормально пока. Если сьедут через месяц - распрощаются с залогом, у меня по договору первые 6 месяцев арендатор не имеет права расторгать договор