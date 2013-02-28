ооо, точняк
а арендатор то не сможет съехать раньше чем через 6 мес не проеб%в задаток. Сам виноват - квартиру плохо посмотрел, а в договоре ещё и про возврат квартиры к первозданному виду...
золотая жила прям, нада брать
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 січ, 2018 02:00
ооо, точняк
а арендатор то не сможет съехать раньше чем через 6 мес не проеб%в задаток. Сам виноват - квартиру плохо посмотрел, а в договоре ещё и про возврат квартиры к первозданному виду...
золотая жила прям, нада брать
Додано: Нед 21 січ, 2018 02:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вот реальный рынок на ФБ "рылы-зло" ...
-"Ой девочки, нашелся олень на хату, вот думаю отдать или поломаться" (дают 55 вместо 59).
И она еще думает
....Щас 3 ночи...а она лайкает в группе
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