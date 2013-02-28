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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 424
Висота стель
3%
14
Гарний вигляд з вікон
9%
39
Гарні, "модні" МОПи
2%
7
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
10
Зручна локація
22%
93
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
31
Раціональне планування та метраж
16%
67
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
14
Ціна
20%
86
Якість будівництва
15%
63
Всього голосів : 424
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 02:00

  moldashavanin написав:Дайте как угадаю . Продажа этой квартиры - холодно в квартире и наличие грибка в квартире . Сколько нужно вложить в ремонт этой квартиры , чтобы переделать этот ремонт .


ооо, точняк

а арендатор то не сможет съехать раньше чем через 6 мес не проеб%в задаток. Сам виноват - квартиру плохо посмотрел, а в договоре ещё и про возврат квартиры к первозданному виду...

золотая жила прям, нада брать
baraka
 
Повідомлень: 4335
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 02:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот реальный рынок на ФБ "рылы-зло" :mrgreen: ...
-"Ой девочки, нашелся олень на хату, вот думаю отдать или поломаться" (дают 55 вместо 59).
И она еще думает :roll:
....Щас 3 ночи...а она лайкает в группе :mrgreen: :mrgreen:
rusramzik
 
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