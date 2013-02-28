Разве украинцы как беженцы туда попадали?
Нет. Даже если пришел срок фото менять - будут оформлять ИД карту, и потом как дурак ходить с ней и с бумажкой-выпиской, где указано, что ж там на карте записано
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Додано: Нед 21 січ, 2018 14:05
Разве украинцы как беженцы туда попадали?
Нет. Даже если пришел срок фото менять - будут оформлять ИД карту, и потом как дурак ходить с ней и с бумажкой-выпиской, где указано, что ж там на карте записано
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 21 січ, 2018 14:19
При чём тут беженцы? Всех кто незаконно находится будут высылать. Я имел в виду небиометрические загранпаспорта. Чтоб менять фамилию и выезжать.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 15:13
Выдают. По крайней мере у меня в декабре спрашивали, мне биометрический или нет.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Долярчик, zahar_ -------
Додано: Нед 21 січ, 2018 16:31
А я в пятницу подавал доки, сказали только биометрия. Кто в курсе реально ли ускорить? Мне все к кому обращался сказали не раньше месяца и то за доп.плату.
Кстати предложили работу(по специальности) в Польше - 1500 евро+оплата аренды.
Додано: Нед 21 січ, 2018 16:32
Скільки вам платять за ту ж саму роботу в Україні? За той же об,єм? Можете написати?
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 21 січ, 2018 16:39
Frant
Почти 800 выходит, но этот офер вроде как повышение с перспективой роста как в материальном так и в профессиональном плане.
Додано: Нед 21 січ, 2018 16:43
Хорошо получился. ЖК Афтограф показывает, что можно красиво строить и не в пуповых местах при адекватных ценах. Хотя местечко у него на большого любителя. Даже удивительно, что не пять обычных коробок построили.
Додано: Нед 21 січ, 2018 17:04
Додано: Нед 21 січ, 2018 17:07
тоже недавно из мегамаркета - практически все женщины в норковых шубах, они шо не знают шо живут в аграрной стране со средней з/п в 240$?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 21 січ, 2018 17:24
большинство моих знакомых которые не собирались покупать недвигу, именно так и поступили в 2015 году, "квартира за двадцатку, надабрать!"
теперь стоят пустые квартиры в ипенях и крюковщинах, и они вообще не знают что с ними делать... некоторые кстати их сдают, а сами снимают в киеве возле работы )
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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