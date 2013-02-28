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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 154155156157>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 424
Висота стель
3%
14
Гарний вигляд з вікон
9%
39
Гарні, "модні" МОПи
2%
7
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
10
Зручна локація
22%
93
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
31
Раціональне планування та метраж
16%
67
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
14
Ціна
20%
86
Якість будівництва
15%
63
Всього голосів : 424
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 14:05

  Оранжевый-хит сезона написав:Faceless под эту фишку и часть Украинцев завернут.

Разве украинцы как беженцы туда попадали?
  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати, а "не биометрические" паспорта выдают ещё?

Нет. Даже если пришел срок фото менять - будут оформлять ИД карту, и потом как дурак ходить с ней и с бумажкой-выпиской, где указано, что ж там на карте записано
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 14:19

  Faceless написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Faceless под эту фишку и часть Украинцев завернут.

Разве украинцы как беженцы туда попадали?
  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати, а "не биометрические" паспорта выдают ещё?

Нет. Даже если пришел срок фото менять - будут оформлять ИД карту, и потом как дурак ходить с ней и с бумажкой-выпиской, где указано, что ж там на карте записано

При чём тут беженцы? Всех кто незаконно находится будут высылать. Я имел в виду небиометрические загранпаспорта. Чтоб менять фамилию и выезжать.
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 15:13

  Оранжевый-хит сезона написав:Faceless под эту фишку и часть Украинцев завернут. Кстати, а "не биометрические" паспорта выдают ещё?



Выдают. По крайней мере у меня в декабре спрашивали, мне биометрический или нет.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 16:31

  Жека79 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Faceless под эту фишку и часть Украинцев завернут. Кстати, а "не биометрические" паспорта выдают ещё?



Выдают. По крайней мере у меня в декабре спрашивали, мне биометрический или нет.

А я в пятницу подавал доки, сказали только биометрия. Кто в курсе реально ли ускорить? Мне все к кому обращался сказали не раньше месяца и то за доп.плату.

Кстати предложили работу(по специальности) в Польше - 1500 евро+оплата аренды.
Альтернативщик
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 16:32

  Альтернативщик написав:Кстати предложили работу(по специальности) в Польше - 1500 евро+оплата аренды.


Скільки вам платять за ту ж саму роботу в Україні? За той же об,єм? Можете написати?
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 16:39

Frant
Почти 800 выходит, но этот офер вроде как повышение с перспективой роста как в материальном так и в профессиональном плане.
Альтернативщик
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 16:43

  Первый написав:Сегодня будет чуток зрады...
Пишут че миракс февраля в плюс...

Зы. Проезжал мимо автографа. Хорошо получилось. Зашёл в ОП. Дали прайсик. Офигел. Прайс выложу, если интересно, и это по теме ветки.

Зы. На фоне автографа бпски стали бомж жильем
Зызы. А был то па 15500 грн. Интересно, для деполюдей сержика и ко подешевело или нет? За 50куе можно было купить 80 квадратов
Хотя уверен че опять окажется не то «пальто»:-)

Хорошо получился. ЖК Афтограф показывает, что можно красиво строить и не в пуповых местах при адекватных ценах. Хотя местечко у него на большого любителя. Даже удивительно, что не пять обычных коробок построили.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 17:04

  Tribeca написав:Сейчас призадумался над рисками. А они реально зашкаливают на следующие 2-5 лет.


надо крушу сливать?
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 17:07

тоже недавно из мегамаркета - практически все женщины в норковых шубах, они шо не знают шо живут в аграрной стране со средней з/п в 240$?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 17:24

  Tribeca написав:
Задумался-зачем я накупал недвижимость после 2014 года. Ответ - "потому что дешево".

Ну как бы увидел квартиру за 20куе - "надабрать".

Сейчас призадумался над рисками. А они реально зашкаливают на следующие 2-5 лет.

большинство моих знакомых которые не собирались покупать недвигу, именно так и поступили в 2015 году, "квартира за двадцатку, надабрать!"
теперь стоят пустые квартиры в ипенях и крюковщинах, и они вообще не знают что с ними делать... некоторые кстати их сдают, а сами снимают в киеве возле работы :))
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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