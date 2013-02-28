Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав: Задумался-зачем я накупал недвижимость после 2014 года. Ответ - "потому что дешево".
Ну как бы увидел квартиру за 20куе - "надабрать".
Сейчас призадумался над рисками. А они реально зашкаливают на следующие 2-5 лет.
большинство моих знакомых которые не собирались покупать недвигу, именно так и поступили в 2015 году, "квартира за двадцатку, надабрать!" теперь стоят пустые квартиры в ипенях и крюковщинах, и они вообще не знают что с ними делать... некоторые кстати их сдают, а сами снимают в киеве возле работы )
Питання в тому, чи КРЖН досяг цінового дна? Думаю, що ні. Потрібно ще 2-3 роки, щоб закінчились "долар па8" і бригадири зрозуміли, що купівля під оренду є малорентабельною (скоро пересічна оренда буде 150-200 дол/міс плюс комуналка). Це біля метро. В Іпенях - там взагалі хрєн кому здаси.
Tribeca написав:Сейчас призадумался над рисками. А они реально зашкаливают на следующие 2-5 лет.
надо крушу сливать?
вопрос серьезнее чем кажется.
Возможно даже имеет смысл просить Фейслеса сделать новый опрос в шапке форума. На тему - какова вероятность наступления хоть одного из рисков для цен на КРЖН: 1) дефолт и глубокая девальвация до 40-50 грн/дол 2) резкое обострение военных действий 3) хроническая депопуляция Киева из-за массовой миграции населения за границу 4) резкий рост комунальных платежей
Реально ситуация такова: те обьекты которыми я владел раньше - с хорошим ремонтом, в хороших домах - просто жалко продавать, это эмоциональное.
Круши - продавать не жалко, никакой эмоциональной привязки, но они должны по плану давать 12-13% доходности, я не вижу альтернативы.
Tribeca написав:рекурсия - это когда строитель, который делал мне ремонт на Круше, сам взял единичку с поставкой через 2 года в Патриотике - под аренду
И когда закончится этот круговорот? В 2018м, 2019м?
Востаннє редагувалось Эгоист в Нед 21 січ, 2018 18:09, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets. "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Tribeca написав:Круши - продавать не жалко, никакой эмоциональной привязки, но они должны по плану давать 12-13% доходности, я не вижу альтернативы.
Надо продавать пока они в цене. Прибыль тратить и ре-инвестировать. Другого удобного случая уже может и не быть. Вы же не пророк, что бы быть на 100% уверенным, что после 2019-го их цена не будет ежегодно снижаться на те же 12-13%, а-то и более.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets. "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Tribeca написав:Сейчас призадумался над рисками. А они реально зашкаливают на следующие 2-5 лет.
надо крушу сливать?
вопрос серьезнее чем кажется.
Возможно даже имеет смысл просить Фейслеса сделать новый опрос в шапке форума. На тему - какова вероятность наступления хоть одного из рисков для цен на КРЖН: 1) дефолт и глубокая девальвация до 40-50 грн/дол 2) резкое обострение военных действий 3) хроническая депопуляция Киева из-за массовой миграции населения за границу 4) резкий рост комунальных платежей
Реально ситуация такова: те обьекты которыми я владел раньше - с хорошим ремонтом, в хороших домах - просто жалко продавать, это эмоциональное.
Круши - продавать не жалко, никакой эмоциональной привязки, но они должны по плану давать 12-13% доходности, я не вижу альтернативы.
крушу продавать нужно однозначно... но не прямо сейчас... начни в конце апреля....
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1) дефолт и глубокая девальвация до 40-50 грн/дол 2) резкое обострение военных действий 3) хроническая депопуляция Киева из-за массовой миграции населения за границу 4) резкий рост комунальных платежей === 3) малореально
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.