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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 154155156157

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 424
Висота стель
3%
14
Гарний вигляд з вікон
9%
39
Гарні, "модні" МОПи
2%
7
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
10
Зручна локація
22%
93
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
31
Раціональне планування та метраж
16%
67
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
14
Ціна
20%
86
Якість будівництва
15%
63
Всього голосів : 424
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 17:29

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Tribeca написав:
Задумался-зачем я накупал недвижимость после 2014 года. Ответ - "потому что дешево".

Ну как бы увидел квартиру за 20куе - "надабрать".

Сейчас призадумался над рисками. А они реально зашкаливают на следующие 2-5 лет.

большинство моих знакомых которые не собирались покупать недвигу, именно так и поступили в 2015 году, "квартира за двадцатку, надабрать!"
теперь стоят пустые квартиры в ипенях и крюковщинах, и они вообще не знают что с ними делать... некоторые кстати их сдают, а сами снимают в киеве возле работы :))

Питання в тому, чи КРЖН досяг цінового дна?
Думаю, що ні.
Потрібно ще 2-3 роки, щоб закінчились "долар па8" і бригадири зрозуміли, що купівля під оренду є малорентабельною (скоро пересічна оренда буде 150-200 дол/міс плюс комуналка). Це біля метро. В Іпенях - там взагалі хрєн кому здаси.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 17:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

рекурсия - это когда строитель, который делал мне ремонт на Круше, сам взял единичку с поставкой через 2 года в Патриотике - под аренду :)
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 18:01

  trololo написав:
  Tribeca написав:Сейчас призадумался над рисками. А они реально зашкаливают на следующие 2-5 лет.


надо крушу сливать?


вопрос серьезнее чем кажется.

Возможно даже имеет смысл просить Фейслеса сделать новый опрос в шапке форума. На тему - какова вероятность наступления хоть одного из рисков для цен на КРЖН:
1) дефолт и глубокая девальвация до 40-50 грн/дол
2) резкое обострение военных действий
3) хроническая депопуляция Киева из-за массовой миграции населения за границу
4) резкий рост комунальных платежей


Реально ситуация такова: те обьекты которыми я владел раньше - с хорошим ремонтом, в хороших домах - просто жалко продавать, это эмоциональное.

Круши - продавать не жалко, никакой эмоциональной привязки, но они должны по плану давать 12-13% доходности, я не вижу альтернативы.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 18:04

  Tribeca написав:рекурсия - это когда строитель, который делал мне ремонт на Круше, сам взял единичку с поставкой через 2 года в Патриотике - под аренду :)

И когда закончится этот круговорот? В 2018м, 2019м?
Востаннє редагувалось Эгоист в Нед 21 січ, 2018 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 18:30

  Tribeca написав:Круши - продавать не жалко, никакой эмоциональной привязки, но они должны по плану давать 12-13% доходности, я не вижу альтернативы.

Надо продавать пока они в цене. Прибыль тратить и ре-инвестировать. Другого удобного случая уже может и не быть. Вы же не пророк, что бы быть на 100% уверенным, что после 2019-го их цена не будет ежегодно снижаться на те же 12-13%, а-то и более.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 18:34

  Tribeca написав:
  trololo написав:
  Tribeca написав:Сейчас призадумался над рисками. А они реально зашкаливают на следующие 2-5 лет.


надо крушу сливать?


вопрос серьезнее чем кажется.

Возможно даже имеет смысл просить Фейслеса сделать новый опрос в шапке форума. На тему - какова вероятность наступления хоть одного из рисков для цен на КРЖН:
1) дефолт и глубокая девальвация до 40-50 грн/дол
2) резкое обострение военных действий
3) хроническая депопуляция Киева из-за массовой миграции населения за границу
4) резкий рост комунальных платежей


Реально ситуация такова: те обьекты которыми я владел раньше - с хорошим ремонтом, в хороших домах - просто жалко продавать, это эмоциональное.

Круши - продавать не жалко, никакой эмоциональной привязки, но они должны по плану давать 12-13% доходности, я не вижу альтернативы.

крушу продавать нужно однозначно... но не прямо сейчас... начни в конце апреля....
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 19:36

1) дефолт и глубокая девальвация до 40-50 грн/дол
2) резкое обострение военных действий
3) хроническая депопуляция Киева из-за массовой миграции населения за границу
4) резкий рост комунальных платежей
===
3) малореально
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 19:46

flyman
Это патамушта ты со Щецына обратно в ипеня Ирпеня вернулся к холодильнику в ванной, ты считаешь что все не свалят на клубнику к пшекам?
барабашов
 
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